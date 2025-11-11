Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Generali Việt Nam khánh thành 'sân chơi chú sư tử' thứ hai tại cần thơ – hướng đến sự phát triển toàn diện cho trẻ

P.V

Generali Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) Việt Nam tổ chức lễ khánh thành sân chơi mới trong sự háo hức của hơn 200 em nhỏ Trường Tiểu học Trường Long Tây 2, thành phố Cần Thơ.

sanchoi5-thumb-copy.jpg
Lễ khánh thành “Sân chơi chú Sư Tử” tại Trường Tiểu học Trường Long Tây 2, Thành phố Cần Thơ

Ngày hội của niềm vui và sự sẻ chia

Tiếp nối sân chơi đầu tiên được ra mắt tại An Giang dịp Trung thu vừa qua, Generali phối hợp cùng Quỹ BTTE Việt Nam tiếp tục mang “Sân chơi chú Sư Tử” thứ hai đến với Trường Tiểu học Trường Long Tây 2 - một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất tại thành phố Cần Thơ.

Sân chơi chú Sư Tử được thiết kế với vật liệu thân thiện môi trường như lốp xe cũ, gỗ rừng trồng có quản lý, xử lý bằng phương pháp tự nhiên - những thứ tưởng chừng bỏ đi lại được hồi sinh để mang đến niềm vui mới cho trẻ nhỏ. Sân chơi này cũng sẽ được tích hợp vào các giờ học thể chất, hoạt động ngoại khóa của trường - góp phần nâng cao kỹ năng vận động, phát triển hài hòa cả thể chất lẫn tinh thần cho học sinh nơi đây. Mỗi hạng mục trong sân chơi từ cầu trượt, bập bênh hay xích đu đều do đội ngũ của Generali Việt Nam hoàn thiện - biến công trình này thành một món quà đong đầy yêu thương dành cho các em học sinh Trường Tiểu học Trường Long Tây 2.

sanchoi3.jpg
Đội ngũ của Generali Việt Nam chung tay hoàn thiện từng hạng mục sân chơi

Sự kiện khánh thành sân chơi có sự tham dự của chính quyền địa phương, các thầy cô giáo, phụ huynh, cùng 70 nhân viên Generali Việt Nam và hơn 200 em học sinh. Khuôn viên trường tràn ngập tiếng cười với chuỗi hoạt động sôi nổi và sự háo hức về sân chơi mới đầy sắc màu và an toàn. Các gian hàng trò chơi dân gian vui nhộn cùng những phần quà được trao tặng mang đến cho các em những niềm vui bất ngờ, tiếp thêm năng lượng cho một ngày đáng nhớ.

Trong chương trình, Generali Việt Nam cũng trao tặng 40 phần quà đặc biệt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc. Mỗi món quà là lời động viên chân thành, là nguồn khích lệ để các em thêm tự tin theo đuổi đam mê và không ngừng nỗ lực trên con đường học tập.

sanchoi1.jpg
Generali Việt Nam trao tặng những phần quà đặc biệt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập xuất sắc

Đặc biệt, trường học sẽ mở cửa tự do vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và cuối tuần, để không chỉ học sinh của trường mà cả trẻ em trong khu vực đều có thể đến vui chơi và khám phá, góp phần tạo nên một sân chơi đầy niềm vui cho thiếu nhi địa phương.

Không gian vui chơi mới đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ

Thông qua hoạt động vui chơi, trẻ em không chỉ rèn luyện thể chất mà còn học cách tư duy, sáng tạo, tương tác xã hội và phát triển cảm xúc. Một không gian vui chơi an toàn và lành mạnh giúp trẻ học cách khám phá thế giới xung quanh, hình thành sự tự tin và nuôi dưỡng trí tưởng tượng, đều là những yếu tố nền tảng cho sự phát triển toàn diện.

sanchoi4.jpg
Các em nhỏ thích thú với “Sân chơi chú Sư Tử” mới

Với Generali Việt Nam, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho tương lai. Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Anh - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng mỗi sân chơi là một hạt giống yêu thương được gieo xuống hôm nay, để mai này nảy mầm thành niềm tin, ước mơ của các em khi lớn lên.”

Mỗi công trình được hoàn thành, mỗi tiếng cười của trẻ thơ đều là minh chứng cho cam kết “Người bạn trọn đời” của Generali Việt Nam, nơi mọi hành động, dù nhỏ bé, đều tạo nên những thay đổi tích cực và lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Trong thời gian tới, Generali sẽ tiếp tục đồng hành để đưa “Sân chơi chú Sư Tử” đến thêm nhiều địa phương, vùng miền trên khắp cả nước, giúp các em học sinh được tự do khám phá, phát huy tiềm năng và tận hưởng một tuổi thơ trọn vẹn.

Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ về cơ sở vật chất, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển toàn diện, Generali Việt Nam thông qua The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali tiếp tục thực hiện sứ mệnh tạo ra tác động tích cực cho gia đình và trẻ em dễ bị tổn thương tại Việt Nam thông qua các dự án về giáo dục, chăm sóc sức khỏe và phát triển trẻ thơ toàn diện cùng với các đối tác tâm huyết.

P.V
#Generali Việt Nam #sân chơi #Cần Thơ #trẻ em #quỹ BTTE #phát triển

