Gen Z đang ăn uống thế nào để vừa khỏe vừa 'đẹp'?

SVO - Khái niệm "ăn uống lành mạnh" không còn gói gọn trong những chế độ ăn kiêng hà khắc, mà đã trở thành một lối sống linh hoạt và đầy sáng tạo, được thế hệ Gen Z - những người trẻ năng động và ý thức cao về sức khỏe - nhiệt tình đón nhận. Từ phong trào "eat clean" cho đến xu hướng "flexitarian" (ăn chay linh hoạt), giới trẻ đang chứng minh rằng việc ăn uống không chỉ để tồn tại, mà còn là một cách để yêu thương và chăm sóc bản thân.

Phong trào "eat clean" - khởi đầu của một lối sống

Khoảng vài năm trước, "eat clean" trở thành một trào lưu rầm rộ, đặc biệt trong giới sinh viên và người trẻ thành thị. Họ ưu tiên các thực phẩm tươi, không qua chế biến nhiều, và tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà để kiểm soát lượng calo và dinh dưỡng.

Trần Việt Hoàng (tốt nghiệp trường Đại học Công Đoàn) chia sẻ: “Mình chọn chế độ ăn eat clean vì muốn xây dựng một lối sống lành mạnh. Ăn sạch, uống đủ nước không chỉ giúp mình kiểm soát cân nặng, giữ dáng mà còn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, nhiều năng lượng hơn trong ngày. Ngoài ra, mình thường có những bữa ăn chay vào các dịp lễ, mùng 1 giúp thanh lọc cơ thể, cân bằng tâm trí”.

Tuy nhiên, "eat clean" cũng bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt với những người bận rộn. Việc chuẩn bị bữa ăn tốn kém thời gian và đôi khi gây cảm giác gò bó, khiến nhiều người không thể theo đuổi lâu dài.

Khi sự linh hoạt lên ngôi: "Flexitarian" trở thành lựa chọn lý tưởng

Trước những hạn chế của "eat clean", một xu hướng mới đã nổi lên và được Gen Z đón nhận nồng nhiệt: "flexitarian". Đây là chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực vật nhưng vẫn cho phép ăn thịt và các sản phẩm từ động vật một cách có chừng mực. "Flexitarian" không yêu cầu phải từ bỏ hoàn toàn món ăn yêu thích, mà khuyến khích sự cân bằng và lắng nghe cơ thể.

Lý do "flexitarian" phổ biến là vì nó giải quyết được bài toán về chi phí và sự tiện lợi. Sinh viên có thể dễ dàng ăn uống bên ngoài mà không lo phá vỡ chế độ ăn, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng.

Hoài Thương (học tập và làm việc tại Hà Nội) chia sẻ: “Mình đã tìm hiểu và cân bằng để ăn uống để vừa khoẻ vừa đẹp bằng cách hạn chế ăn ngọt, uống nước ép trái cây, không ăn đồ quá mặn. Thay vào đó bổ sung các loại rau củ quả xanh, uống đủ nước, protein và thỉnh thoảng mình sẽ ăn các loại hạt thay tinh bột hoặc là ăn chay”.

Không chỉ là ăn uống, đó là một tuyên ngôn

Ngoài "eat clean" và "flexitarian", nhiều bạn trẻ còn kết hợp các chế độ ăn khác như "low-carb" (ít tinh bột) hoặc "keto" (ít carbohydrate, nhiều chất béo). Điều này cho thấy giới trẻ ngày nay không mù quáng chạy theo trào lưu, mà tìm hiểu và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với cơ thể và lối sống của mình.

Các diễn đàn, hội nhóm về ăn uống lành mạnh trên mạng xã hội trở thành nơi chia sẻ công thức, kinh nghiệm và động viên nhau cùng tiến bộ. Họ không chỉ trao đổi về bữa ăn, mà còn về cách rèn luyện thể chất, quản lý thời gian và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Sự chuyển dịch từ "ăn kiêng" sang "lối sống linh hoạt" của Gen Z không chỉ là một trào lưu nhất thời mà còn là dấu hiệu cho thấy một thế hệ mới đang trân trọng sức khỏe, vẻ đẹp từ bên trong và hướng tới một cuộc sống cân bằng hơn.