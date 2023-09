GDP tăng trưởng hơn 5,3% trong quý III

TPO - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III năm nay ước tính tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì, khi tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước.

Sáng nay (29/9), Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2023. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhận định, xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và ngày càng rõ nét trong nhiều ngành, lĩnh vực.

Mặc dù tăng trưởng GDP quý III chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023, nhưng giữ xu hướng tích cực (quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 1,08% so với tháng trước. Nguyên nhân do một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình, giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới, giá thuê nhà tăng.

So với tháng 12/2022, CPI tháng 9 tăng 3,12% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,66%. Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 3,8% so với cùng kỳ.

CPI bình quân quý III năm nay tăng 2,89% so với quý III/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,49%.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm đạt 494,66 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 259,67 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 237,99 tỷ USD. Sau 9 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 21,68 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 6,9 tỷ USD).

Về sản xuất công nghiệp, Tổng cục Thống kê đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III tăng trưởng tích cực hơn quý trước, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp ước đạt 4,57% so với quý III/2022 .

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm, do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm.

Điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III cho thấy, 30,1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý II. Dự kiến, trong quý cuối năm, 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III.

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, 9 tháng đầu năm có 165.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, cả nước có 135.100 doanh nghiệp đóng cửa.