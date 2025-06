Gây nguy hiểm cho gan vì lạm dụng trà xanh và nghệ

TPO - Các nhà nghiên cứu sức khỏe từ Đại học Michigan, Mỹ đã xem xét dữ liệu từ năm 2017 đến năm 2021, bao gồm 9.685 người và phát hiện ra rằng gần 4,7% người lớn ở Mỹ đã sử dụng một trong sáu loại thực phẩm bổ sung có khả năng gây độc trong vòng 30 ngày trước đó. Những loại thực phẩm bổ sung này là nghệ, trà xanh, ashwagandha, G. cambogia, rễ cây rắn đen và gạo men đỏ. Hơn 15 triệu người Mỹ có thể đang đặt sức khỏe gan của họ vào tình trạng nguy hiểm như thế này.

Người dùng thực phẩm bổ sung chủ yếu sử dụng các loại thực vật này theo ý muốn của họ, chứ không phải do chỉ định của bác sỹ, cho một loạt các vấn đề: nghệ cho sức khỏe khớp và viêm khớp, chiết xuất trà xanh để tăng cường mức năng lượng, G. cambogia để giảm cân, rễ cây rắn đen để kiểm soát cơn bốc hỏa và gạo men đỏ cho sức khỏe tim mạch.

Nên hiểu rằng, khi nghiên cứu nói về trà xanh, thì nó đặc biệt liên quan đến chiết xuất trà xanh, chứ không phải uống trà xanh (không liên quan đến độc tính gan, mặc dù khuyến cáo nên giới hạn tám cốc mỗi ngày).

Độc tính với gan

Tin tức về độc tính gan liên quan đến các chất bổ sung này đã từng được báo cáo là đang gia tăng. Các nhà nghiên cứu y khoa lo ngại rằng mọi người không biết rằng các loại thực phẩm chức năng này đi kèm với nguy cơ quá liều nghiêm trọng dẫn đến các ca nhập viện cấp cứu. Số ca nhập viện tăng từ 7% lên 20% từ năm 2004 đến năm 2014.

Các nhà nghiên cứu do Alisa Likhitsup, phó giáo sư khoa tiêu hóa, đứng đầu, cho biết: "Việc sử dụng thực phẩm chức năng và thảo dược (HDS) chiếm tỷ lệ ngày càng tăng trong các trường hợp ngộ độc thuốc ở gan".

Độc tính gan do thuốc là tổn thương gan cấp tính hoặc mãn tính, còn được gọi là bệnh gan nhiễm độc, với nhiều triệu chứng bao gồm vàng da, mệt mỏi, buồn nôn, phát ban, ngứa và đau bụng trên bên phải. Mặc dù có thể điều trị bằng cách loại bỏ tác nhân gây độc, nhưng nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả bệnh nhân cần ghép gan hoặc thậm chí tử vong vì nó nếu không được điều trị hoặc bỏ sót.

Thiếu giám sát và thiếu thông tin về độc tố

Trong khi tình trạng nhập viện do sử dụng sai các loại thực phẩm bổ sung thảo dược đang gia tăng, các nhà nghiên cứu không vận động người dùng kiêng khem mà kêu gọi người dùng cảnh giác với các thành phần và liều lượng, đặc biệt là nếu họ dùng kết hợp các thành phần này hoặc các loại thuốc khác để điều trị các bệnh mãn tính.

"Do thiếu sự giám sát theo quy định đối với việc sản xuất và thử nghiệm các sản phẩm thực vật, nên khuyến cáo các bác sĩ lâm sàng thu thập đầy đủ tiền sử sử dụng thuốc và HDS khi đánh giá bệnh nhân có các triệu chứng không rõ nguyên nhân hoặc bất thường về xét nghiệm gan", các chuyên gia viết trong nghiên cứu. "Xét đến sự phổ biến rộng rãi và ngày càng tăng của các sản phẩm thực vật, chúng tôi kêu gọi các cơ quan chính phủ xem xét tăng cường giám sát theo quy định đối với cách thức sản xuất, tiếp thị, thử nghiệm và theo dõi các sản phẩm thực vật trong cộng đồng nói chung".

Họ cũng chỉ ra rằng các quy trình quản lý liên quan đến các loại thực phẩm bổ sung này không nghiêm ngặt như đối với thuốc theo toa và việc thử nghiệm hóa chất đối với các sản phẩm đã phát hiện ra sự không nhất quán giữa những gì được quảng cáo trên chai thuốc và liều lượng trong một viên thuốc.

Hơn nữa, các thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả của các chất bổ sung này chưa đưa ra bằng chứng chắc chắn về lợi ích của chúng so với rủi ro khi dùng ở liều cao hơn. Tất nhiên, lượng an toàn của mỗi chất bổ sung phụ thuộc vào bất kỳ loại thuốc theo toa nào mà một cá nhân có thể đang dùng, cũng như tình trạng sức khỏe gan ban đầu và các tình trạng bệnh lý khác của họ. Do đó, các khuyến nghị về liều lượng an toàn lý tưởng nhất nên được cá nhân hóa.

Các nhà nghiên cứu cho biết thêm: "Tính an toàn và hiệu quả của HDS vẫn chưa được xác định rõ ràng do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chưa có yêu cầu quản lý đối với dược động học trên người hoặc các thử nghiệm lâm sàng triển vọng trước khi đưa ra thị trường".

Vào năm 2023, cơ quan tương đương của FDA Úc, Hiệp hội Hàng hóa Trị liệu (TGA), đã ban hành một cảnh báo nêu bật nguy cơ tổn thương gan do tiêu thụ nghệ và/hoặc curcumin. Mặc dù họ cảnh báo rằng tổn thương nghiêm trọng là rất hiếm, nhưng rủi ro thay đổi tùy thuộc vào khả năng hấp thụ sinh học và sức khỏe gan của mỗi cá nhân.

TGA cho biết thêm: "Nguy cơ tổn thương gan dường như không liên quan đến nghệ khi tiêu thụ với lượng thông thường trong chế độ ăn uống như một loại thực phẩm". Đây là tin tốt cho những người có thói quen nấu ăn hay thêm gia vị phổ biến này.

Hà Thu