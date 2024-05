Gặp tai nạn trên đường đi làm, 2 cán bộ công an thương vong

TPO - Trong lúc đi làm nhiệm vụ thì xảy ra tai nạn giao thông khiến 2 cán bộ Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) bị thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 16h chiều 13/5, 2 cán bộ Công an huyện Tương Dương đi làm nhiệm vụ. Khi đang đi trên quốc lộ 48C, đoạn qua địa bàn bản Cành Tảng (xã Yên Thắng, huyện Tương Dương, Nghệ An) thì bất ngờ xảy ra tai nạn.



Vụ tai nạn khiến 2 cán bộ công an bị thương. Phát hiện sự việc, người dân lập tức đưa 2 người đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, 1 cán bộ công an đã tử vong. Người còn lại bị thương được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị.

Trong đêm 13/5, cán bộ công an tử vong đã được gia đình đưa về lo thủ tục mai táng.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.