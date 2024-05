Vụ tai nạn làm 5 người chết: Truy tố Phó giám đốc Công ty xe khách Thành Bưởi

TPO - Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định một phó giám đốc Công ty Thành Bưởi có hành vi "Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" gây hậu quả nghiêm trọng làm 5 người chết, 4 người bị thương.

Viện KSND huyện Định Quán (Đồng Nai) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Văn Tính (38 tuổi, trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và bị can Lê Dương (33 tuổi, trú tại quận 5, TPHCM) về tội “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Tính là tài xế hợp đồng lao động với Công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi (Cty Thành Bưởi), địa chỉ trụ sở chính tại số nhà 266 - 268 đường Lê Hồng Phong, (phường 4, quận 5, TPHCM) do ông Lê Đức Thành (68 tuổi) giữ chức vụ giám đốc; ông Lê Dương giữ chức vụ phó giám đốc.

Khoảng 0 giờ ngày 30/9/2023, Hoàng Văn Tính điều khiển ô tô khách Thành Bưởi biển số 50F-004.83 đi từ TPHCM về thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Đến khoảng 2 giờ 25 phút sáng cùng ngày, khi ô tô đến Km 48, Quốc lộ 20 (thuộc ấp 3, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, Đồng Nai), vì không giữ khoảng cách an toàn đối với xe tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn (39 tuổi, trú tại ấp 4, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) điều khiển chạy phía trước, ô tô khách do Tính điều khiển đã va chạm vào phía sau bên trái xe tải.

Sau va chạm, Tính đánh tay lái, điều khiển ô tô 50F-004.83 tránh sang bên trái và đi vào phần đường dành cho các phương tiện lưu thông ngược chiều.

Lúc này, ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh (33 tuổi, trú tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận) điều khiển, chở theo 8 hành khách lưu thông theo hướng Đà Lạt - Dầu Giây vừa chạy tới. Đầu xe khách Thành Bưởi do Tính cầm lái đã đâm vào phần hông bên trái ô tô khách 16 chỗ, đồng thời đẩy xe này vào lề đường. Vụ tai nạn giao thông đã làm chết 5 người, bị thương 4 người, thiệt hại 666 triệu đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, vào ngày 30/9/2023, Lê Dương không tiến hành kiểm tra giấy phép lái xe, đo nồng độ theo Quy định đối với lái xe Hoàng Văn Tính (Tính bị Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng tước Giấy phép lái xe từ ngày 5/8/2023 đến hết ngày 5/11/2023) và điều động Tính điều khiển xe khách trên lưu thông từ TPHCM đi TP Đà Lạt, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nói trên.