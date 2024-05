Công an thông tin vụ tai nạn liên hoàn làm 10 người thương vong ở Bình Phước

TPO - Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô đã làm 10 người bị thương, trong đó một tài xế tử vong.

Chiều 13/5, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng trên tuyến ĐT.741 đoạn qua địa bàn xã Tân Tiến, (huyện Đồng Phú) làm 10 người bị thương, trong đó 1 nạn nhân đã tử vong.

Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 11h trưa cùng ngày, tại Km54, đường ĐT.741 (thuộc tổ 8, ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo container mang biển số tỉnh Đồng Nai do lái xe Trần Quang Đạt (SN 1975, ngụ tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông theo hướng từ Bình Phước đi Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số tỉnh Bình Dương do lái xe Lê Nhựt Minh (SN 1995) điều khiển (trên xe còn có anh Bùi Văn Dứt, SN 1995, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu lưu thông cùng chiều phía trước và đang chuyển làn từ phải qua trái) và ô tô 5 chỗ mang biển số tỉnh Vĩnh Long do tài xế Trần Văn Tám (SN 1964) điều khiển (trên xe chở ông Phương Tuấn Duy, SN 1975, cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long) đang lưu thông cùng chiều phía bên phải.

Sau khi va chạm, xe đầu kéo container và xe tải tiếp tục lấn sang phần đường ngược chiều rồi va chạm với ô tô khách biển số TPHCM do lái xe Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1982, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang chở trên xe tổng cộng 25 người (gồm 23 hành khách, 1 tài xế phụ, 1 phụ xe) lưu thông theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Lê Nhựt Minh (tài xế xe tải) tử vong khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước cấp cứu. Anh Bùi Văn Dứt (người đi cùng trên xe tải) bị thương nặng, đang được cấp cứu.

Vụ tai nạn còn khiến ông Nguyễn Mạnh Dũng (tài xế xe khách) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đồng Phú sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Riêng bé Ngô Ngọc Nhi (6 tuổi, ngụ TPHCM) ngồi trên xe khách cũng bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện huyện Đồng Phú.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến 4 phương tiện bị hư hỏng nặng, trong đó xe đầu kéo container bị cháy rụi phần đầu, ước tính thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.