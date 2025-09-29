Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Gặp họa sĩ 10 năm vẽ chân dung du khách trên Đường sách ở TPHCM

Trọng Thịnh
TPO - Đến Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM), du khách dễ dàng gặp một họa sĩ đang cần mẫn vẽ từng bức chân dung nghệ thuật bằng than chì. Đó là Lê Phú - một họa sĩ đã gắn bó hơn 10 năm, từ ngày Đường sách đi vào hoạt động.

Họa sĩ Lê Phú sinh năm 1957 tại Thủ Đức. Do đam mê với hội họa và có chút năng khiếu hội họa nên sau ngày đất nước thống nhất, ông đã xin vào Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận 10 để vẽ tranh cổ động. Ông kể, ngày đó chưa có máy in, máy photocopy nên ông làm không hết việc. Từ vẽ tranh cổ động khổ lớn, những bảng pano tuyên truyền hay những khẩu hiệu vận động quần chúng… ông đều trải qua.

z6888781307749-4775054f682bd4c15c23bc1de12bf291.jpg
Hoạ sĩ Lê Phú

Ông Phú học thêm chuyên môn tại Đại học Mỹ thuật TPHCM để nâng cao tay nghề. Nhưng rồi công nghệ phát triển với nhiều máy móc hiện đại đã dần thay thế những hoạ sĩ chuyên vẽ tranh như ông. Để mưu sinh, ông Phú mở tiệm vẽ bảng hiệu quảng cáo và tập tành vẽ chân dung nghệ thuật, ban đầu chỉ là những bức phác họa tặng bạn bè. Sau này, nhiều người khen ông vẽ đẹp, ảnh "có hồn" nên ông mạnh dạn mở thêm dịch vụ này.

“Từ ngày có Đường sách, tôi tới đây mở dịch vụ vẽ chân dung nghệ thuật. Cũng không hẳn là ở đây thu nhập sẽ cao hơn so làm ở tiệm nhưng được cái thoải mái. Tôi có thể gặp gỡ, trò chuyện với khách hàng cũng như chia sẻ với họ về những bức chân dung mà họ mong muốn. 10 năm qua, tôi vẽ rất nhiều bức chân dung và qua đó, tôi cũng học được rất nhiều từ chính những khách hàng của mình”, ông Lê Phú chia sẻ.

z7057678868518-77658ced6cfc12fc09410f8ba788d775.jpg
Bảng hiệu vẽ chân dung nghệ thuật của Lê Phú trên Đường sách

Ngồi xem ông cặm cụi gọt từng chiếc bút chì, căng giấy toan và thận trọng quan sát các nhân vật khi vẽ mới thấy sự đam mê, chăm chút của người họa sĩ già dành cho từng nét vẽ. Qua sự điêu luyện của ngòi bút, từng nét vẽ hiện ra, lung linh, đầy thần thái. Chỉ chừng 15 phút, một bức chân dung ký họa đen trắng đã hoàn thành.

z7057678874842-8adc9d43f11c16d93cdd172d0202625d.jpg
Lê Phú đang vẽ chân dung thông qua hình ảnh khách hàng gửi tới ứng dụng trên điện thoại

Ngoài vẽ chân dung trực tiếp, Lê Phú còn nhận vẽ chân dung qua ảnh. Khách hàng chỉ cần gửi ảnh là sẽ có được tấm chân dung ưng ý. Nhưng ông bảo ông vẫn thích vẽ trực tiếp hơn vì đối mặt với nhân vật, ông mới có thể tìm được những nét đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất cho bức chân dung. Ngoài ra, ông còn sáng tác tranh nhiều thể loại. Ông thường gửi tranh tham gia các triển lãm mà theo ông: Đó là thú đam mê ông theo đuổi từ khi mới vào nghề.

z7057678868676-09fd931d4fc550529e39b177117dc5ec.jpg
Lê Phú vẽ chân dung du khách trên Đường sách
z7057678853664-4cce17d01ac0fe9b7682641e7e8ded0a.jpg
Người họa sĩ già luôn say mê với công việc của mình
z7057678874712-2186dce2bd42fe1792f1ce1ccb94a15c.jpg
Dưới bàn tay tài hoa, chỉ chốc lát một bức chân dung sống động đã hiện lên
z6888705134482-c030374ced6dc7d261c8d73d4a1c7658.jpg
Lê Phú đang vẽ chân dung một nữ du khách
z6888706451243-b3fe7d5c46fbd30591a3a1586d840291.jpg
Bức chân dung sau khi hoàn thành
z6888782905530-76bf53cb6e30b5a7eab8e76e73c9d07e.jpg
Lê Phú bên bức tranh do ông sáng tác
z6888785007500-ed59e704b07f39d39413c815216e9e00.jpg
Một tác phẩm bằng than chì của Lê Phú

Có người hỏi Lê Phú: giờ đây công nghệ AI ra đời, có thể làm nhiều việc, có thể thay thế ông vẽ những bức chân dung với tốc độ cực nhanh, cực đẹp... thì liệu ông có bỏ nghề không thì người họa sĩ già cười tự tin: “Dù gì AI cũng chỉ là máy móc, có thể vẽ đẹp, vẽ nhanh nhưng vì AI không có trái tim nên các bức tranh không thể có hồn, có thể sống động như con người vẽ. "Trong hội họa, thổi hồn vào từng bức vẽ mới là điều quan trọng. Tôi tin nghề của mình sẽ vẫn đứng vững”, ông Phú nói.

Trọng Thịnh
#Hoạ sĩ già #Đường sách #người muôn năm cũ

