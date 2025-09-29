Gặp họa sĩ 10 năm vẽ chân dung du khách trên Đường sách ở TPHCM

TPO - Đến Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM), du khách dễ dàng gặp một họa sĩ đang cần mẫn vẽ từng bức chân dung nghệ thuật bằng than chì. Đó là Lê Phú - một họa sĩ đã gắn bó hơn 10 năm, từ ngày Đường sách đi vào hoạt động.

Họa sĩ Lê Phú sinh năm 1957 tại Thủ Đức. Do đam mê với hội họa và có chút năng khiếu hội họa nên sau ngày đất nước thống nhất, ông đã xin vào Trung tâm Văn hoá - Thể thao quận 10 để vẽ tranh cổ động. Ông kể, ngày đó chưa có máy in, máy photocopy nên ông làm không hết việc. Từ vẽ tranh cổ động khổ lớn, những bảng pano tuyên truyền hay những khẩu hiệu vận động quần chúng… ông đều trải qua.

Hoạ sĩ Lê Phú

Ông Phú học thêm chuyên môn tại Đại học Mỹ thuật TPHCM để nâng cao tay nghề. Nhưng rồi công nghệ phát triển với nhiều máy móc hiện đại đã dần thay thế những hoạ sĩ chuyên vẽ tranh như ông. Để mưu sinh, ông Phú mở tiệm vẽ bảng hiệu quảng cáo và tập tành vẽ chân dung nghệ thuật, ban đầu chỉ là những bức phác họa tặng bạn bè. Sau này, nhiều người khen ông vẽ đẹp, ảnh "có hồn" nên ông mạnh dạn mở thêm dịch vụ này.

“Từ ngày có Đường sách, tôi tới đây mở dịch vụ vẽ chân dung nghệ thuật. Cũng không hẳn là ở đây thu nhập sẽ cao hơn so làm ở tiệm nhưng được cái thoải mái. Tôi có thể gặp gỡ, trò chuyện với khách hàng cũng như chia sẻ với họ về những bức chân dung mà họ mong muốn. 10 năm qua, tôi vẽ rất nhiều bức chân dung và qua đó, tôi cũng học được rất nhiều từ chính những khách hàng của mình”, ông Lê Phú chia sẻ.

Bảng hiệu vẽ chân dung nghệ thuật của Lê Phú trên Đường sách

Ngồi xem ông cặm cụi gọt từng chiếc bút chì, căng giấy toan và thận trọng quan sát các nhân vật khi vẽ mới thấy sự đam mê, chăm chút của người họa sĩ già dành cho từng nét vẽ. Qua sự điêu luyện của ngòi bút, từng nét vẽ hiện ra, lung linh, đầy thần thái. Chỉ chừng 15 phút, một bức chân dung ký họa đen trắng đã hoàn thành.

Lê Phú đang vẽ chân dung thông qua hình ảnh khách hàng gửi tới ứng dụng trên điện thoại

Ngoài vẽ chân dung trực tiếp, Lê Phú còn nhận vẽ chân dung qua ảnh. Khách hàng chỉ cần gửi ảnh là sẽ có được tấm chân dung ưng ý. Nhưng ông bảo ông vẫn thích vẽ trực tiếp hơn vì đối mặt với nhân vật, ông mới có thể tìm được những nét đặc trưng nhất, tiêu biểu nhất cho bức chân dung. Ngoài ra, ông còn sáng tác tranh nhiều thể loại. Ông thường gửi tranh tham gia các triển lãm mà theo ông: Đó là thú đam mê ông theo đuổi từ khi mới vào nghề.

Lê Phú vẽ chân dung du khách trên Đường sách

Người họa sĩ già luôn say mê với công việc của mình

Dưới bàn tay tài hoa, chỉ chốc lát một bức chân dung sống động đã hiện lên

Lê Phú đang vẽ chân dung một nữ du khách

Bức chân dung sau khi hoàn thành

Lê Phú bên bức tranh do ông sáng tác

Một tác phẩm bằng than chì của Lê Phú