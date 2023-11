Gắn camera giám sát trên 3 tuyến quốc lộ ở Bà Rịa- Vũng Tàu

Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin về những điểm thuận lợi cho công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khi trang bị hệ thống camera giám sát trên 3 tuyến quốc lộ đi qua địa bàn.

Từ 10-11, công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu bắt đầu triển khai việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua ghi nhận của hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên hai tuyến Quốc lộ 55 và 56. Như vậy đến nay cả 3 tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gồm Quốc lộ 51, 55 và 56 đều được trang bị camera giám sát. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đã trao đổi thêm với PLO về hiệu quả, những mặt đạt được khi triển khai áp dụng xử phạt qua ghi nhận của camera giám sát trên cả 3 tuyến quốc lộ nêu trên. Thứ nhất, việc gắn camera giám sát giao thông trên các tuyến quốc lộ giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Thứ hai, hệ thống thiết bị giám sát có công nghệ hiện đại, thông minh nên tự động ghi nhận các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường…Dữ liệu vi phạm sẽ được chuyển ngay lập tức về trung tâm chỉ huy tại công an tỉnh, lưu trữ lại và chuyển dữ liệu qua bộ phận xử lý ra các biên bản xử lý vi phạm. Từ đây sẽ xác minh thông tin chủ xe và gửi thông báo xử phạt nguội cho chủ xe vi phạm. Ngoài ra, trong trường hợp có tổ tuần tra kiểm soát ở gần đó, thông tin cũng sẽ được gửi ngay cho cán bộ CSGT qua hệ thống điện thoại thông minh, Ipad để sẵn sàng dừng phương tiện vi phạm xử lý ngay. Theo Giám đốc công an tỉnh, hệ thống các camera giám sát lắp đặt trên Quốc lộ 55 và 56 đặt ở các vị trí bảng thông báo, vạch kẻ đường rõ ràng, được khảo sát trước đó và thống nhất trên cơ sở ý kiến của ngành giao thông vận tải. Do đó khi camera ghi nhận lỗi vi phạm sẽ rất chính xác. Thứ ba dữ liệu từ các camera giao thông trên tuyến quốc lộ phục vụ cho công tác trích xuất, điều tra xử lý các vụ tai nạn giao thông. Các vụ việc được camera giám sát ghi lại sẽ phân định rõ lỗi của phương tiện nào, tốc độ chạy của xe là bao nhiêu…Thứ tư là giúp đảm bảo công tác an ninh trật tự, truy tìm tội phạm. Thứ năm, nâng cao hiệu quả về thu ngân sách từ việc xử phạt vi phạm hành chính. Cụ thể, tại tuyến Quốc lộ 51 sau hơn một năm triển khai công an đã xử phạt hơn 20.000 lỗi vi phạm với tổng số tiền phạt thu được hơn 30 tỉ đồng (chưa thu được hết so với số lượng xử phạt vì một số lý do khách quan- PV). Theo Pháp luật TPHCM