Gần 90.000 người đổ về sân bay Nội Bài ngày 8/3

TPO - Lượng hành khách đổ về Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Hà Nội hôm nay (8/3) tăng cao hơn so với ngày thường, với tổng cộng 537 chuyến bay nội địa và quốc tế, phục vụ 87.828 lượt khách.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết có 255 chuyến bay nội địa phục vụ 45.047 lượt khách và 280 chuyến bay quốc tế với 42.781 lượt khách trong ngày hôm nay.

"Trong ngày 8/3, sản lượng hành khách quốc tế qua Cảng HKQT Nội Bài tăng cao hơn so với các ngày trong tuần. Do đó, Cảng đã đề nghị các đơn vị trực thuộc Cảng bám sát kế hoạch khai thác để bố trí nhân lực và phân bổ quầy làm thủ tục phục vụ hành khách trong các khung giờ cao điểm, đảm bảo chất lượng dịch vụ giảm thiểu ùn tắc trong nhà ga hành khách", đại diện Cảng HKQT Nội Bài nói và thông tin thêm rằng Cảng đã đề nghị các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất chủ động mở quầy sớm để giải tỏa hành khách.

Được biết, trong khung giờ cao điểm tại sân bay, để đảm bảo những chuyến bay an toàn, đúng lịch trình và thuận lợi nhất, hành khách cần chủ động nắm bắt mọi thông tin về chuyến bay, thời gian làm thủ tục hàng không, tìm hiểu và chấp hành tốt những quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Thời gian mở quầy đối với chuyến bay quốc tế và chuyến bay nội địa lần lượt là 3 giờ trước giờ khởi hành, 2 giờ trước giờ khởi hành dự kiến. Do vậy, hành khách cần phải tính toán thời gian có mặt tại sân bay tránh việc nhỡ chuyến bay. Hành khách cần tuân thủ các quy định liên quan giấy tờ tùy thân, hành lý xách tay, hành lý ký gửi... Đặc biệt, phải có giấy tờ tùy thân còn giá trị sử dụng khi đi máy bay.

Đặc biệt, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo, hành khách có các hành vi như tung tin, cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an ninh, an toàn hàng không (hoang báo có bom, mìn, khủng bố…), quậy phá, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp hay phá hoại tài sản của tổ chức, cá nhân trong địa bàn cảng hàng không và trên tàu bay, sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và đối mặt với việc bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn hoặc vĩnh viễn.

Mới đây, tại cuộc họp với các đơn vị liên quan để tổng kết một năm thực hiện mô hình phối hợp ra quyết định tại Cảng hàng không, sân bay (A-CDM), Cảng HKQT Nội Bài cho biết, từ khi chính thức áp dụng A-CDM, Cảng đã giảm 2 phút thời gian lăn bánh của máy bay. Do đó, các chuyến bay không còn phải chờ đợi lâu, tối ưu hóa việc sắp xếp vị trí đỗ.

Mô hình A-CDM cũng giúp tối ưu hóa sử dụng quầy làm thủ tục và cửa ra tàu bay. Theo đó, dữ liệu được chia sẻ kịp thời giúp các hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất điều chỉnh kế hoạch khai thác hợp lý, giảm tải cho các quầy làm thủ tục vào giờ cao điểm.

Đặc biệt, mô hình này còn góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu và phát thải CO2. Nguyên nhân là do thời gian lăn ngắn hơn đồng nghĩa với việc giảm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ, góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho hãng hàng không.