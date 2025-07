FWD Việt Nam tạo dấu ấn mạnh mẽ trong xu hướng chuyển đổi số ngành bảo hiểm Việt Nam

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm đang không ngừng chuyển mình để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng, FWD Việt Nam tiếp tục cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ thông qua những thành tựu nổi bật trong phát triển sản phẩm, đầu tư công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Loạt giải thưởng danh giá tại cả thị trường trong nước và quốc tế trong tháng 6 và 7 vừa qua đã phần nào minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững và sáng tạo của doanh nghiệp này.

Nổi bật tại lễ trao giải Insurance Asia Awards vừa được tổ chức tại Singapore ngày 8/7/2025, FWD đã được xướng tên ở hai hạng mục quan trọng: “Health Insurance Initiative of the Year” dành cho sản phẩm FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 3.0 và “Marketing Initiative of the Year” với sự kiện FWD Cung đường Sống đầy. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho tính sáng tạo trong thiết kế sản phẩm mà còn phản ánh khả năng kết nối cảm xúc - một yếu tố ngày càng được coi trọng trong ngành bảo hiểm hiện đại. Các sáng kiến này cho thấy FWD không đơn thuần cung cấp bảo hiểm, mà đang tạo ra những trải nghiệm nhân văn, góp phần gắn kết cộng đồng và khuyến khích lối sống tích cực.

Không dừng lại ở đó, tại lễ trao giải “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - Industrie 4.0 Awards” lần thứ 4 tổ chức tại Hà Nội cuối tháng 6, FWD tiếp tục được vinh danh trong hạng mục “Top Tổ chức/Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”. Thành tích này là kết quả của quá trình đầu tư bài bản vào công nghệ và tự động hóa, với mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện trong ngành bảo hiểm. Từ việc đơn giản hóa quy trình tham gia bảo hiểm đến cá nhân hóa trải nghiệm dịch vụ, nền tảng công nghệ hiện đại đang trở thành công cụ đắc lực giúp FWD hiện thực hóa tầm nhìn “thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm”.

Thêm vào đó, cũng trong tháng 6, FWD đã thăng hạng trong Top 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố. Bảng xếp hạng này dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt như năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, mức độ nhận diện thương hiệu và phản hồi tích cực từ thị trường. Việc liên tục được ghi nhận cho thấy FWD không chỉ tạo dấu ấn bằng đổi mới, mà còn bằng sự ổn định và cam kết dài hạn với khách hàng.

Những thành tựu kể trên không chỉ phản ánh sự thành công nhất thời, mà là kết quả tích lũy từ một chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa sự sáng tạo, công nghệ, và sự thấu hiểu nhu cầu. Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng cạnh tranh, sự công nhận này chính là minh chứng rõ ràng cho vai trò của FWD trong việc tái định nghĩa trải nghiệm bảo hiểm, củng cố niềm tin và tăng cường gắn sự gắn kết với khách hàng tại Việt Nam.