FPT PolySchool lan tỏa chuyển đổi số trong giáo dục địa phương

Chiều 24/10/2025, FPT PolySchool Hà Nam phối hợp cùng Cụm trường THCS số 34 tổ chức hội nghị tập huấn “Ứng dụng AI trong quản lý, dạy và học”, lan tỏa tinh thần chuyển đổi số tới đội ngũ giáo viên địa phương, hướng tới mục tiêu “Giáo dục thông minh - Công dân số”.

Tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Hà Nam (Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Ninh Bình), FPT PolySchool Hà Nam phối hợp cùng Cụm trường THCS số 34 tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng dụng AI trong quản lý, dạy và học năm học 2025 - 2026.” Chương trình được thực hiện căn cứ theo Công văn số 1015/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2025 của Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình và Kế hoạch số 02/KH-CUMTHCS ngày 16/10/2025 về định hướng hoạt động cụm trường trung học năm học 2025 - 2026.

Lan tỏa tri thức đến đội ngũ giáo viên địa phương

Hội nghị tập huấn thu hút sự tham gia của hơn 20 đại biểu là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và giáo viên công nghệ thông tin đến từ các trường THCS thuộc các phường Duy Hà, Đồng Văn, Duy Tân, Duy Tiên. Đặc biệt, chương trình vinh dự có sự hiện diện của ông Ngô Hà Vũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, cùng các chuyên viên Trần Văn Tuấn và Đào Quốc Huy thuộc Phòng GD&ĐT thị xã Duy Tiên.

Phát biểu khai mạc, đại diện Cụm trường THCS số 34 nhấn mạnh: “Việc tổ chức tập huấn ứng dụng AI là bước đi thiết thực, giúp đội ngũ giáo viên cập nhật kiến thức mới, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, quản lý và kiểm tra đánh giá học sinh.”

FPT PolySchool Hà Nam: Cầu nối giữa công nghệ và giáo dục phổ thông

Trong chương trình, đại diện FPT PolySchool Hà Nam giới thiệu đến các thầy cô những ứng dụng AI tiêu biểu như NotebookLM, ChatGPT, Canva, FPT.AI cùng các nền tảng quản lý học tập thông minh. Các giảng viên hướng dẫn cách sử dụng AI để soạn giáo án nhanh, tạo học liệu sinh động, tự động hóa đánh giá và phản hồi học sinh, quản lý lớp học thông minh.

Phần thực hành được thiết kế sinh động, giúp các thầy cô trực tiếp trải nghiệm, đặt câu hỏi và giải đáp thắc mắc với chuyên gia FPT. Buổi tập huấn kết thúc bằng hoạt động giao lưu, thảo luận mở, nơi các trường chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất hướng nhân rộng mô hình ứng dụng AI tại đơn vị.

Không chỉ tại Hà Nam, các cơ sở FPT PolySchool trên toàn quốc từ Hà Nội, Đà Nẵng, Tây Nguyên đến TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ... cũng đã và đang triển khai mạnh mẽ các hoạt động tập huấn, hội thảo và lớp học trải nghiệm AI cho giáo viên và học sinh.

Những hoạt động này thể hiện quyết tâm của FPT PolySchool trong việc đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một phần của hệ sinh thái giáo dục Việt Nam, góp phần hình thành thế hệ học sinh biết làm chủ công nghệ và sáng tạo trong thời đại số.

Khẳng định vai trò của FPT trong hệ sinh thái chuyển đổi số giáo dục Việt Nam

Đại diện FPT PolySchool Hà Nam - thầy Trần Hữu Thiện chia sẻ: “Việc đồng hành cùng giáo viên địa phương trong tập huấn AI không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là trách nhiệm xã hội của FPT PolySchool, góp phần thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các vùng miền, hướng đến nền giáo dục bình đẳng và hiện đại.”

Từ việc hỗ trợ hạ tầng, cung cấp nền tảng học tập số, đến việc đào tạo kỹ năng sử dụng công cụ AI, FPT đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu “Chuyển đổi số toàn diện ngành giáo dục” theo định hướng của Bộ GD&ĐT.

Buổi tập huấn tại FPT PolySchool Hà Nam không chỉ giúp giáo viên địa phương tiếp cận công nghệ mới, mà còn truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo trong giảng dạy. Các thầy cô trở thành hạt nhân lan tỏa kiến thức AI, dẫn dắt đồng nghiệp và học sinh trong hành trình học tập thời đại 4.0.

Với tinh thần đó, FPT PolySchool đang khẳng định vị thế tiên phong trong việc kết nối giáo dục và công nghệ, góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh, nơi AI phục vụ con người, chứ không thay thế con người.

Trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hiện đào tạo học sinh sau tốt nghiệp THCS với 6 ngành học bắt nhịp xu thế thị trường, có mặt tại 18 tỉnh thành, kết nối hơn 2.000 doanh nghiệp. Sau hơn 5 năm phát triển, trường đạt 97,7% sinh viên có việc làm và 100% được xét tuyển thẳng vào Đại học FPT ngay sau khi tốt nghiệp.