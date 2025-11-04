FPT cùng LG mang công nghệ kết nối tri thức cho học sinh vùng khó

80 điểm trường và hàng ngàn học sinh trên khắp Việt Nam được trang bị “lớp học thông minh” là nỗ lực của FPT và LG Electronics thông qua chương trình “Nối tri thức – Vững tương lai”, nhằm đồng hành cùng các trường học vùng khó thu hẹp khoảng cách giáo dục bằng công nghệ.

80 điểm trường, 20.000 học sinh vùng khó được kết nối với tri thức số

Sau gần hai tháng triển khai, hành trình “Nối tri thức – Vững tương lai” đã mang công nghệ kết nối đến với 80 điểm trường cùng 20.000 học sinh trên khắp cả nước. Chương trình đã trao tặng bộ thiết bị gồm TV LG Smart AI 4K, hệ thống Internet – Truyền hình FPT Play cùng hàng nghìn phần quà học tập ý nghĩa tại các điểm trường.

FPT và LG trao tặng các phần quà tại điểm trường (Ảnh: FPT)

Xuyên suốt hành trình, chương trình đã ghi dấu tại nhiều điểm trường như Trường THCS Hua La (Sơn La), Trường PT Dân tộc Bán trú THCS Chiềng Sơ (Điện Biên), Trường Tiểu học Yết Kiêu (Hải Phòng), Trường Mầm non Bình Dương (Quảng Ngãi), Trường Tiểu học A Thị trấn Mỹ Luông (An Giang)… nơi Internet và thiết bị công nghệ đang mở ra cánh cửa tri thức số cho hàng nghìn thầy cô, học sinh vùng xa.

Tại mỗi điểm trường, FPT đã lắp đặt hạ tầng Internet hiện đại trên nền tảng Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 và XGS-PON với tốc độ lên đến 10Gbps, giúp thầy cô và học sinh dễ dàng truy cập kho tài nguyên học liệu, tham gia lớp học trực tuyến và khám phá thế giới qua những bài giảng trực quan. Ở những vùng từng thiếu thốn điều kiện học tập như Điện Biên, Sơn La hay Lâm Đồng, công nghệ giờ đã trở thành cầu nối giúp các em học tiếng Anh qua video, tìm hiểu tri thức mới và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa.

Học sinh hào hứng trải nghiệm chương trình giải trí trên FPT Play (Ảnh: FPT)

Không chỉ mang công nghệ đến các điểm trường vùng khó, chương trình còn tiếp thêm động lực cho thầy trò nơi đây. Tại Trường TH - THCS Đinh Trang Hòa II (tỉnh Lâm Đồng), một trong những điểm trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thầy Lê Mạnh Thường - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cơ sở vật chất, đặc biệt là thiết bị công nghệ thông tin tại trường vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng đủ yêu cầu giảng dạy theo chương trình mới. Nhờ FPT và LG tài trợ, thầy trò chúng tôi có thêm động lực để nâng cao chất lượng dạy và học”.

Em Đinh Minh Tuấn, học sinh lớp 7A2, Trường TH – THCS Đinh Trang Hòa II phấn khởi: “Khi có TV thông minh và Internet chúng em có thể học tiếng Anh và Tin học như các bạn ở thành phố. Nhờ đó, em có thể học tốt hơn và đến gần hơn với ước mơ thi đậu đại học”.

Công nghệ kết nối tri thức, kiến tạo giá trị bền vững

Khởi động từ tháng 9/2025, “Nối tri thức – Vững tương lai” là minh chứng cho cam kết đồng hành lâu dài của FPT và LG trong hành trình thu hẹp khoảng cách giáo dục số giữa các vùng miền. Hai doanh nghiệp không chỉ trao tặng thiết bị, mà còn cùng kiến tạo môi trường học tập an toàn, hiện đại và bền vững.

Bà Trần Thị Thu Trang - Giám đốc Marketing & Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT chia sẻ: “Giáo dục và trẻ em là mối quan tâm hàng đầu của xã hội, và cũng là ưu tiên trong hành trình phát triển của FPT. Chúng tôi tin rằng, đồng hành cùng trẻ em chính là đồng hành cùng tương lai đất nước. Thông qua chương trình “Nối tri thức - Vững tương lai”, FPT cùng LG mong muốn mang công nghệ đến gần hơn với học sinh vùng khó, giúp các em có thêm cơ hội học tập bình đẳng, tiếp cận tri thức hiện đại và tự tin vươn lên trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là một hoạt động sẻ chia, mà còn là cam kết của FPT trong việc lan tỏa giá trị của công nghệ vì con người, vì một Việt Nam phát triển số, toàn diện và hạnh phúc hơn”.

FPT và LG trao tặng thêm hàng ngàn phần quà học tập cho các em học sinh tại 80 điểm trường (Ảnh: FPT)

Chia sẻ về hành trình đồng hành dự án cùng FPT, ông Kim Sung Ho, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông, LG Electronics Việt Nam cho biết: “Với trí tuệ nhân tạo thấu cảm được tích hợp sâu, TV LG sẽ mang đến trải nghiệm học tập trực quan và sinh động với hình ảnh và âm thanh được tinh chỉnh cũng như gợi ý những nội dung phù hợp. Đây sẽ là người bạn đồng hành, khơi dậy niềm đam mê học tập và chinh phục kiến thức cho các em học sinh vùng khó.

LG tin rằng công nghệ chính là cầu nối quan trọng giúp các em khám phá thế giới, khơi dậy niềm đam mê học tập và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn – đúng với tinh thần Life’s Good mà chúng tôi luôn theo đuổi”.

Chương trình lan tỏa cơ hội học tập bình đẳng đến mọi miền đất nước (Ảnh: FPT)

Giờ đây, từ những lớp học nhỏ miền núi cho đến đồng bằng, ánh sáng tri thức đang được thắp lên bằng công nghệ. Những chiếc TV thông minh, internet phủ sóng không chỉ mang tới bài học sinh động mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức số cho hàng nghìn học sinh. “Nối tri thức – Vững tương lai” là minh chứng cho tinh thần doanh nghiệp vì cộng đồng của FPT và LG góp phần mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em ở mọi miền đất nước trong thời đại kỷ nguyên số.

