‘Flex’ tốc độ mạng – Nhiều người dùng thích nói bằng trải nghiệm thật

Một hiện tượng "ngược" đang xuất hiện trên mạng xã hội, thay vì phàn nàn người dùng bắt đầu "flex" tốc độ internet tại nhà. Đáng chú ý, hàng ngàn các video đo tốc độ (speedtest) với kết quả ấn tượng, đi kèm những chia sẻ trải nghiệm tích cực, phần lớn đều nhắc đến nhà mạng FPT. Đây dường như không phải một chiến dịch quảng bá, mà là một làn sóng lan tỏa tự nhiên.

Hàng ngàn người dùng tự ‘test’ tốc độ mạng - FPT xuất hiện trong loạt video chia sẻ

Trên nhiều nền tảng mạng xã hội, loạt clip gắn hashtag #speedtest, #tocdomang liên tục xuất hiện, ghi lại cảnh người dùng hào hứng đo tốc độ internet tại nhà, có nơi trên 1Gbps, khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Đáng chú ý, trong nhiều trải nghiệm thực tế, FPT được nhắc như một ví dụ tiêu biểu cho cảm nhận “nhanh thật, không chỉ là quảng cáo”.

Nguyễn Trọng Tín (27 tuổi, TP.HCM), nhà sáng tạo nội dung cho biết anh bắt đầu “speedtest” trước mỗi phiên livestream để đảm bảo tín hiệu ổn định tốt nhất. “Trước đây cứ tầm sau 8 giờ tối là tín hiệu mạng không được tốt, một phần vì live trực tiếp nên tốc độ mạng đòi hỏi cao hơn. Từ khi chuyển sang FPT Wi-Fi 6, mình thấy tốc độ ổn định hơn, livestream mượt mà dù hàng trăm người xem cùng lúc”, anh Tín kể.

Khách hàng FPT đồng loạt chia sẻ trải nghiệm tốc độ internet vượt mong đợi (Ảnh: FPT)

Hà Thảo Dương (32 tuổi), chủ một quán cà phê theo mô hình coworking (cafe kết hợp không gian làm việc) tại Bắc Giang cho biết mỗi ngày quán có hàng chục thiết bị cùng truy cập nhưng đường truyền vẫn ổn định. “Tôi thi thoảng lại thử đo tốc độ mạng vào giờ cao điểm để kiểm tra, thấy tốc độ vẫn mượt nên khá yên tâm. Chọn gói mạng nào cho quán gia đình tôi cũng phải tính toán rất kỹ vì mạng yếu không đảm bảo sẽ làm trải nghiệm khách hàng tại quán không tốt”, Dương chia sẻ.

Nhiều gia đình cũng hào hứng thử kiểm chứng chất lượng mạng tại nhà. Gia đình anh Lâm (Đà Nẵng) với ba thế hệ cùng sống trong một căn hộ và thường xuyên kết nối internet với nhiều thiết bị thông minh từ TV 4K, camera an ninh, loa thông minh đến hệ thống đèn và cảm biến cửa. “Những lúc cả nhà xem phim, con học online, camera chạy liên tục và các thiết bị smarthome hoạt động cùng lúc, sợ nhất là tốc độ mạng không đủ mạnh. Nhưng khi đo thử speedtest, tốc độ vẫn trên 1.000 Mbps, không hề giật hình hay bị delay” anh nói.

Bài chia sẻ của khách hàng FPT thu hút nhiều tương tác và bình luận (Ảnh: FPT)

Theo thống kê từ các nền tảng mạng xã hội chỉ trong một tháng qua (từ 15/10 - 13/11), có hàng ngàn lượt chia sẻ và phản hồi tích cực của nhiều người dùng xoay quanh trải nghiệm internet tốc độ cao. Hàng loạt video kiểm tra tốc độ cho thấy đường truyền ổn định ở mức khoảng 500 Mbps; đặc biệt một số nhóm trải nghiệm đo được tốc độ vượt 1.000 Mbps. Việc xem phim, chơi game, họp trực tuyến cùng lúc vẫn mượt mà. Những nội dung này nhận về hàng triệu lượt tương tác, tạo nên làn sóng chia sẻ tự nhiên.

Mỗi nhóm người dùng đều có tiêu chuẩn trải nghiệm internet riêng biệt. Người trẻ ưu tiên tốc độ mượt khi chơi game, dân văn phòng cần kết nối ổn định cho họp trực tuyến, còn các gia đình đánh giá cao khả năng duy trì băng thông khi sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị. Sự đa dạng về nhu cầu người dùng đang khiến thị trường internet Việt chuyển mình mạnh mẽ, trong đó các nhà cung cấp phải liên tục nâng cấp hạ tầng, công nghệ để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người dùng.

Từ trào lưu đo mạng đến thước đo niềm tin thương hiệu

Lý giải về sự dịch chuyển trong tâm lý người dùng này, bà Trần Thị Thu Trang - Giám đốc Marketing & Truyền thông FPT Telecom, Tập đoàn FPT cho biết: “Để có những trải nghiệm thật và phản hồi tích cực từ người dùng, FPT đã nỗ lực tập trung đầu tư mạnh vào hạ tầng và công nghệ mới như Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 để khách hàng cảm nhận được sự khác biệt và có chất lượng trải nghiệm dịch vụ tốt nhất. Khi thấy dịch vụ tốt hơn, khách hàng sẽ tự lan toả. Đó là cách thương hiệu tạo dựng niềm tin và truyền thông bền vững nhất”.

Khách hàng FPT sử dụng internet đồng thời trên nhiều thiết bị (Ảnh: FPT)

Trong bối cảnh thị trường internet Việt Nam ngày càng cạnh tranh, các nhà mạng đang âm thầm tăng tốc nâng chuẩn dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tốc độ và độ ổn định. Chính trong “cuộc đua” này, FPT đã chủ động định hình chiến lược dài hạn cho riêng mình.

Theo bà Trang, FPT tiếp tục tối ưu hạ tầng, tiên phong công nghệ mới Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 để mang lại trải nghiệm internet khác biệt cho khách hàng. Doanh nghiệp hướng tới chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm, đa dạng gói dịch vụ cho từng đối tượng, từ cá nhân, hộ gia đình đến các game thủ có yêu cầu khắt khe về tốc độ và sự ổn định.

Với định hướng đầu tư công nghệ tiên phong, nhà mạng FPT đang từng bước nâng chuẩn chất lượng internet Việt Nam trên bản đồ quốc tế, đưa chuẩn kết nối hiện đại đến gần hơn với người dùng Việt.

