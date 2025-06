FE CREDIT lập cú hat-trick tại giải thưởng thẻ JCB

FE CREDIT vừa được Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB (JCB) vinh danh với ba giải thưởng quan trọng dành cho thẻ tín dụng FE CREDIT JCB. Ghi nhận này không chỉ khẳng định niềm tin và đánh giá cao từ JCB đối với năng lực phát triển, vận hành sản phẩm của FE CREDIT, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành và tin yêu của hàng triệu khách hàng dành cho doanh nghiệp.

Vừa qua, tại Hội nghị thường niên JCB Việt Nam 2025 (JCB Vietnam Conferention 2025), FE CREDIT đã xuất sắc lập hat-trick với 3 giải thưởng quan trọng từ Tổ chức Thẻ Quốc tế JCB, gồm: Đơn vị dẫn đầu về phát hành thẻ mới (Leading Licensee in Card Acquisition 2024); Đơn vị dẫn đầu về tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt tích lũy (Leading Licensee in Card Activation Balance Increase 2024); và Đơn vị dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch thẻ (Leading Licensee in Outstanding Spending Volume Growth 2024).

Với chiến lược tập trung phát triển các sản phẩm thẻ tín dụng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau, trong năm 2024, FE CREDIT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời tăng cường hợp tác với JCB và các đối tác chiến lược nhằm mở rộng mạng lưới dịch vụ. Song song, doanh nghiệp liên tục triển khai các chương trình ưu đãi phù hợp với xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng và hiện đại. Nhờ đó, tổng số thẻ tín dụng phát hành trong năm 2024 đã tăng 81% so với năm 2023, trong khi doanh số giao dịch thẻ cũng ghi nhận mức tăng trưởng 82% so với cùng kỳ.

Trong giai đoạn sơ khai, khi thị trường thẻ tín dụng quốc tế tại Việt Nam còn nhiều rào cản như: mức độ phổ cập thấp, điều kiện mở thẻ nghiêm ngặt, hệ thống chấp nhận thanh toán còn hạn chế,… FE CREDIT đã là công ty tài chính tiêu dùng đầu tiên phát hành thẻ tín dụng quốc tế vào năm 2015, giúp mở rộng cơ hội tiếp cận tín dụng đến với phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng và chưa từng trải nghiệp dịch vụ thẻ tín dụng truyền thống. Qua đó, FE CREDIT không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường thẻ tín dụng nói chung mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam.

Các sản phẩm tài chính số của FE CREDIT được “may đo” nhằm phục vụ nhóm khách hàng có thu nhập trung bình – thấp, vốn chưa đủ điều kiện tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống. Trong đó, thẻ tín dụng FE CREDIT JCB PLUS được đông đảo khách hàng tin dùng nhờ loạt tính năng vượt trội như: Hạn mức tín dụng lên đến 60 triệu đồng, mức thanh toán tối thiểu chỉ từ 2%, chuyển đổi trả góp linh hoạt, lãi suất ưu đãi, miễn phí thường niên trọn đời, miễn phí rút tiền mặt tại ATM và chương trình tích lũy điểm thưởng hấp dẫn. Khách hàng dễ dàng chi tiêu, thanh toán, mua sắm online/trực tiếp, trả góp mọi lúc mọi nơi thuận tiện và minh bạch. Không chỉ giúp tối ưu hóa tài chính cá nhân, sản phẩm còn đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình hòa nhập với nền kinh tế số.

Bên cạnh đó, FE CREDIT không ngừng đổi mới và hoàn thiện hệ sinh thái số thông qua việc phát triển các dòng thẻ tín dụng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng số như ứng dụng FE ONLINE 2.0. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế cạnh tranh, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của FE CREDIT trong việc đồng hành cùng chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Mục tiêu hướng đến là tăng tính minh bạch trong giao dịch, thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế số.

Cú hat-trick ba giải thưởng danh giá từ JCB là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ trong gần một thập kỷ tiên phong, nâng cao tiện ích và tối ưu hóa trải nghiệm thẻ tín dụng cho người dùng. Các giải thưởng này không chỉ thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao từ JCB đối với năng lực phát triển, vận hành sản phẩm của FE CREDIT, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành và tin yêu từ hàng triệu khách hàng. Năm 2025, FE CREDIT tiếp tục đồng hành cùng JCB với vai trò là một trong những đối tác hàng đầu. Với những thành tựu nổi bật cùng chiến lược phát triển rõ ràng, FE CREDIT đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính tiêu dùng số hàng đầu, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, hiện đại cho hàng chục triệu người Việt trong hành trình nâng tầm chất lượng sống.

Về FE CREDIT: Tiên phong trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng tại Việt Nam, FE CREDIT cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng gồm: Vay tiêu dùng cá nhân, vay mua xe máy trả góp, vay mua điện thoại – điện máy trả góp, thẻ tín dụng và các giải pháp bảo hiểm. FE CREDIT có hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước. Khách hàng dễ dàng tiếp cận các khoản vay tiêu dùng do FE CREDIT cung cấp trên đa nền tảng từ online trên ứng dụng FE ONLINE 2.0, website đến hình thức trực tiếp thông qua hơn 13.000 điểm giao dịch của FE CREDIT trên toàn quốc. Năm 2024, FE CREDIT được vinh danh Top 5 Công ty Uy tín ngành Tài chính năm 2024, cho nhóm danh mục Công ty Tài chính.