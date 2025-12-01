Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM

P.V

Ngày 27/11/2025, Eximbank phối hợp cùng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) trao 15 suất học bổng trị giá 300 triệu đồng cho 15 sinh viên xuất sắc. Đây là năm thứ ba liên tiếp Eximbank đồng hành cùng UEH trong chương trình “Eximbank - Phát triển tài năng”, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện và góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính - ngân hàng.

Chương trình học bổng nằm trong thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2023-2026 giữa Eximbank và UEH. Ngoài hỗ trợ tài chính, hai bên triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ngày hội nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, chương trình thực tập sinh tiềm năng và các giải pháp tài chính hỗ trợ học phí, du học và giao dịch quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp ngay từ khi còn trên giảng đường.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng Giám đốc Eximbank nhấn mạnh: “Đầu tư cho giáo dục đối với Eximbank không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi tin rằng việc đồng hành cùng UEH sẽ tạo ra thế hệ nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành tài chính – ngân hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Eximbank cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác để mang đến cho sinh viên cơ hội học tập, thực hành và định hướng nghề nghiệp toàn diện.”

trao-hoc-bong-ueh-2025-5.jpg
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Eximbank trao học bổng cho sinh viên UEH trong chương trình “Eximbank – Phát triển tài năng năm 2025”.

Đại diện UEH, Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc Nhà trường, cho biết: “Năm 2025 ghi dấu nhiều bước tiến quan trọng của UEH khi Nhà trường được công nhận thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng uy tín như: Top 136 đại học tốt nhất châu Á và Top 501+ đại học thế giới (theo bảng xếp hạng THE),… Những thành tựu này có được nhờ sự nỗ lực của toàn thể giảng viên, sinh viên và sự đồng hành của các doanh nghiệp, trong đó có Eximbank. Sau 3 năm hợp tác, Eximbank đã dành 60 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng và hỗ trợ nhiều hoạt động nghề nghiệp thiết thực cho sinh viên. UEH trân trọng sự đồng hành này và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác tiếp tục phát triển, đặc biệt hướng đến cột mốc 50 năm thành lập UEH vào năm 2026.”

trao-hoc-bong-ueh-2025-2.jpg
Tiến sĩ Đinh Công Khải – Phó Giám đốc UEH phát biểu tại lễ trao học bổng, ghi nhận sự đồng hành của Eximbank trong hỗ trợ sinh viên.

Đại diện cho nhóm sinh viên nhận học bổng, Nguyễn Thu Quyên – Sinh viên năm cuối Ngành Tài chính quốc tế, chia sẻ: “Học bổng là sự động viên rất lớn đối với em và nhiều bạn sinh viên. Không chỉ hỗ trợ tài chính, chương trình giúp chúng em tự tin hơn trên hành trình học tập và định hướng nghề nghiệp. Em cảm ơn Eximbank và thầy cô UEH đã luôn tạo điều kiện để sinh viên được phát triển toàn diện.”

trao-hoc-bong-ueh-2025-7.jpg
Sinh viên UEH nhận học bổng Eximbank, thể hiện sự nỗ lực trong học tập và tinh thần phấn đấu.

Thông qua hợp tác này, sinh viên UEH có cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tìm kiếm việc làm tại hệ thống Eximbank. Mô hình liên kết giữa đào tạo và thực tiễn góp phần rút ngắn khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành tài chính – ngân hàng.

Lễ trao học bổng năm nay tiếp tục khẳng định cam kết của Eximbank và UEH trong việc đồng hành cùng sinh viên, nuôi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

P.V
#Eximbank #UEH #học bổng #tài chính #nghiên cứu #phát triển

Cùng chuyên mục