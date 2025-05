EVNNPC phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025

Chiều 29/5, tại Hải Phòng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) khởi động Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2025. Sự kiện quan trọng này được tổ chức kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các đơn vị cấp 4 trực thuộc tổng công ty.

Tham dự lễ phát động có Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh, Tổng giám đốc EVNNPC Nguyễn Đức Thiện, cùng các thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các ban chuyên môn của tổng công ty, đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Chủ động đẩy mạnh huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động

Báo cáo tại buổi lễ, ông Bùi Xuân Thành, Trưởng ban An toàn EVNNPC cho biết, việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay được thực hiện nhất quán theo các chỉ đạo từ cấp Trung ương đến Tập đoàn. Với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động năm nay tập trung vào nhiều nội dung cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao ý thức và hành động về ATVSLĐ trong toàn tổng công ty.

Để Tháng hành động đạt hiệu quả cao, EVNNPC đã chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai sâu rộng từ tổng công ty đến các đơn vị thành viên ngay từ đầu tháng 5. Theo đó, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông để phổ biến pháp luật về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ (PCCN), bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cùng những kiến thức an toàn điện mùa mưa bão với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng.

Công tác huấn luyện ATVSLĐ được EVNNPC triển khai tích cực từ quý 4/2024 theo Nghị định 44/CP và huấn luyện an toàn điện theo Nghị định 62/CP. Tính đến hết quý I/2025, đã có hơn 50% người lao động trong toàn Tổng công ty được huấn luyện. Trong thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 4 do EVNNPC quản lý, bao gồm 1.256 học viên trực thuộc đơn vị và 450 học viên thuộc Tổng công ty.

Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo chuyên sâu cũng được chú trọng như: Đào tạo kiến thức an toàn giao thông (50 người), đào tạo công nhân thi công sửa chữa hotline 22kV mới (400 người), đào tạo bổ sung kiến thức quản lý, thi công hotline trung thế (30 người), triển khai lớp đào tạo giảng viên nội bộ (hơn 1000 người) và tham gia giảng dạy văn hóa an toàn trong các lớp đào tạo chuyên môn khác.

Song song với công tác huấn luyện, EVNNPC cũng đã và đang rà soát, hiệu chỉnh các văn bản, quy định nhằm nâng cao hiệu quả công tác an toàn. Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng khung chương trình huấn luyện, sát hạch an toàn điện thống nhất trong toàn EVNNPC, chú trọng thực hành và kỹ năng; Xây dựng chương trình kiểm tra chéo công tác an toàn và thiết lập kênh tiếp nhận ý kiến góp ý về công tác an toàn. Dự kiến, việc xây dựng, ban hành các quy chế quản lý nội bộ/tài liệu nội bộ và dự thảo phân cấp công tác ATVSLĐ trong EVNNPC sẽ hoàn thành trước ngày 01/6/2025.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và chăm lo người lao động

Tại EVNNPC, công tác kiểm tra, giám sát an toàn hiện trường được thực hiện nghiêm túc. Chỉ tính riêng trong tháng 4/2025, Tổng công ty đã thực hiện 10.517 lượt kiểm tra trực tiếp tại hiện trường qua ECP, phát hiện và yêu cầu khắc phục ngay 51 lỗi vi phạm. Lũy kế đến hết ngày 29/04/2025, toàn Tổng công ty đã thực hiện 41.658 lượt kiểm tra, phát hiện và xử lý khắc phục 187 biên bản.

Về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, trong tổng số 26.238 lao động toàn Tổng công ty, có tới 12.600 người làm nghề độc hại, nặng nhọc, nguy hiểm. Đã có 7.043 lượt người được khám và phát thuốc tại chỗ tại đơn vị. Đáng chú ý, trong toàn EVNNPC không phát hiện trường hợp nào mắc bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, trong Tháng ATVSLĐ và Tháng công nhân, Công đoàn các cấp đã phối hợp thăm hỏi, tặng quà các gia đình công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm hỏi, tặng quà cho 158 người lao động bị tai nạn lao động nặng với tổng số tiền 158 triệu đồng, được trích từ Quỹ Công đoàn EVNNPC và hỗ trợ các đơn vị 360 triệu đồng từ Quỹ Nhân đạo Tổng công ty.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chéo ATVSLĐ năm 2025 đã được tổ chức tại 08 Công ty Điện lực thuộc các tỉnh: Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Hà Giang. Sau kiểm tra, các đơn vị này đã được chỉ đạo khắc phục tồn tại và báo cáo tiến độ hàng tháng.

Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm sau Tháng hành động

Tiếp sau Tháng hành động, EVNNPC sẽ tiếp tục tổng kết, đánh giá kết quả và báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo quy định. Các hoạt động kiểm tra công tác an toàn lao động tại các đơn vị, đào tạo hotline, huấn luyện ATVSLĐ theo Nghị định 44 - 2016 của Chính phủ và huấn luyện an toàn điện theo Nghị định 62 sẽ được duy trì. Công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, phòng chống thiên tai, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, huấn luyện cứu nạn cứu hộ và hưởng ứng ngày phòng cháy chữa cháy toàn dân (04/10/2025) cũng sẽ được tiếp tục đẩy mạnh.

Tổng công ty cũng sẽ đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch công tác ATVSLĐ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác ATVSLĐ cho năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng giám đốc EVNNPC, nhấn mạnh: “An toàn lao động là yêu cầu chính đáng của người lao động, là hạnh phúc của gia đình, xã hội và là nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Với phương châm “Người lao động là tài sản quý giá nhất”, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được Tổng công ty đặt lên hàng đầu và được tạo mọi điều kiện tốt nhất về môi trường làm việc, quan tâm chăm sóc sức khỏe, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và huấn luyện đào tạo định kỳ. Để đưa công tác an toàn đi vào chiều sâu, EVNNPC đề nghị mỗi người lao động cần coi an toàn là trách nhiệm của chính mình, không ngừng học tập để nâng cao kỹ năng và ý thức an toàn khi làm việc. Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNV nghiêm túc tham gia hưởng ứng với các hoạt động thiết thực, đảm bảo "An toàn cho mình – An toàn cho đồng đội – An toàn cho cộng đồng - An toàn để về nhà”.