Etihad khai trương đường bay mới đến Việt Nam với chuyến bay đầu tiên kết nối Hà Nội đến Abu Dhabi

Chuyến bay đầu tiên tới Hà Nội của hãng hàng không Etihad Airways hạ cánh vào ngày 2 tháng 11 năm 2025 vừa qua đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong năm tăng trưởng kỷ lục của hãng, chính thức khai trương đường bay mới tới Hà Nội. Trước nhu cầu đi lại gia tăng và sự quan tâm ngày càng lớn đến du lịch Abu Dhabi, trung tâm của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngày càng mạnh mẽ, đường bay mới mang đến cho hành khách từ hai quốc gia thêm lựa chọn thuận tiện cho cả những chuyến đi công tác lẫn du lịch.

Đường bay Hà Nội – Abu Dhabi khai thác dòng máy bay Boeing 787 Dreamliner hiện đại của Etihad, một trong những dòng tân tiến và tiết kiệm nhiên liệu nhất thế giới. Mẫu máy bay này được thiết kế để mang đến sự thoải mái tối đa trong các chuyến bay đường dài. Khoang thương gia Business Studio® từng thắng nhiều giải thưởng, được trang bị hệ thống ghế ngồi hạng sang có thể ngả phẳng hoàn toàn, lối đi riêng và không gian riêng tư. Hạng phổ thông Economy Smart có chỗ để chân rộng rãi, phần tựa đầu của ghế có thể điều chỉnh linh hoạt và được trang bị hệ thống giải trí hiện đại.

Những tiện nghi này kết hợp cùng hệ thống giải trí trên máy bay từng đạt nhiều giải thưởng danh giá, kết nối Wi-Fi và dịch vụ tiếp đón, phục vụ thượng hạng trên máy bay, đảm bảo mang đến cho hành khách một hành trình bay thoải mái và đẳng cấp.

Abu Dhabi khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu thế giới

Không chỉ kết nối Hà Nội với UAE, đường bay mới còn mở ra cơ hội để du khách khám phá Abu Dhabi - một trong những điểm đến năng động và phát triển nhanh nhất thế giới. Thủ đô UAE là vùng đất giao hòa giữa văn hóa, sự đổi mới và lòng hiếu khách. Du khách có thể chiêm ngưỡng những công trình mang tính biểu tượng như Bảo tàng Louvre Abu Dhabi, Đại Thánh đường Sheikh Zayed, hay cụm công viên giải trí trên đảo Yas, cùng bãi biển nguyên sơ và các khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Riêng năm nay, Etihad đã liên tục tăng thêm hàng nghìn ghế mới trên các chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch quốc tế và chiếm gần 45% mức tăng trưởng hàng không của UAE. Điều này khẳng định vai trò then chốt của hãng trong việc hỗ trợ chiến lược phát triển du lịch và kinh tế quốc gia.

Với tần suất 6 chuyến mỗi tuần, đường bay mới thể hiện cam kết của Etihad trong việc xây dựng mạng lưới toàn cầu. Trong vòng 12 tháng qua, Etihad đã bổ sung 31 điểm đến mới trên mạng lưới toàn cầu của mình. Bên cạnh các đường bay mới đến Chiang Mai và Hồng Kông, tuyến Hà Nội - Abu Dhabi góp phần tăng cường kết nối văn hóa, thương mại và du lịch giữa UAE với những trung tâm kinh tế và du lịch năng động hàng đầu trong khu vực. Việc mở đường bay đến Hà Nội cũng nâng tổng số điểm đến của Etihad lên gần 100 điểm.

Ông Antonoaldo Neves, Tổng giám đốc điều hành của Etihad Airways, cho biết: “Việc triển khai đường bay thẳng từ Hà Nội đến Abu Dhabi là cột mốc quan trọng trong nỗ lực mở rộng mạng lưới toàn cầu của Etihad Airways. Chúng tôi rất hân hạnh chào đón du khách từ Việt Nam đến với Abu Dhabi, một thành phố năng động và giàu bản sắc. Đây đồng thời sẽ mở ra cơ hội mới về thương mại và du lịch giữa Abu Dhabi cùng các điểm đến chiến lược trên khắp Đông Nam Á. Hà Nội là hình ảnh tiêu biểu cho sức sống và sự đa dạng của châu Á. Chúng tôi trân trọng mối liên kết ngày càng lớn giữa Hà Nội với UAE, dù là về du lịch, thương mại hay giao lưu văn hóa.”

Với tần suất 6 chuyến mỗi tuần, các chuyến bay mới mang đến lựa chọn thuận tiện cho những du khách đến Abu Dhabi để công tác hoặc nghỉ dưỡng. Hành khách có thể dễ dàng khám phá các công trình văn hóa đặc sắc, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và hòa mình vào chuỗi sự kiện sôi động quanh năm tại đây. Bên cạnh đó, đường bay mới này cũng giúp hành khách kết nối thuận tiện hơn với các điểm đến trong mạng lưới toàn cầu của Etihad, trải dài khắp châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ. Đây còn là cơ hội để du khách từ UAE và nhiều quốc gia khác khám phá Việt Nam – một trong những điểm đến được yêu thích nhất châu Á, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, ẩm thực phong phú và di sản văn hóa giàu bản sắc.

Tuyến bay quan trọng đối với Etihad Cargo

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đường bay mới đến Hà Nội còn là một phần trong chiến lược mở rộng mạng lưới vận chuyển hàng hóa của Etihad tại Đông Nam Á.

Etihad Cargo, đơn vị vận tải hàng hóa và logistics của Etihad, đã hoạt động tại Việt Nam được hơn 11 năm và hiện khai thác 5 chuyến bay bằng máy bay Boeing 777 Freighter đến Hà Nội. Tuyến bay mới giúp tăng đáng kể sức chứa hàng hóa trên khoang bụng máy bay, phục vụ nhu cầu xuất khẩu của nhiều ngành chủ lực tại Việt Nam như điện tử, dệt may, thủy sản và nông sản. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng cao cấp từ UAE và từ nhiều thị trường khác.

Tận dụng vị thế là trung tâm logistics toàn cầu của Abu Dhabi, Etihad Cargo sẽ kết nối Hà Nội với mạng lưới rộng lớn kéo dài khắp châu Âu, Trung Đông, châu Phi và Bắc Mỹ với thời gian vận chuyển nhanh hơn, độ tin cậy cao hơn và khả năng vận tải cho các lô hàng giá trị cao. Qua đó, tái khẳng định Etihad như một tác nhân quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại, phát triển toàn cầu với dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ tận tâm và niềm tin với các đối tác quốc tế.

Etihad Guest chào đón đường bay mới đến Hà Nội

Nhân dịp triển khai đường bay mới, chương trình khách hàng thân thiết Etihad Guest của hãng hàng không Etihad sẽ dành tặng ưu đãi đặc biệt cho hội viên mới tại Việt Nam. Cụ thể, khách hàng đăng kí hội viên mới từ Việt Nam trong thời gian từ ngày mùng 3 đến ngày 30/11/2025 sẽ được nâng hạng ngay lên thẻ Etihad Guest Gold. Thành viên cần đặt vé và bay trong vòng 6 tháng kể từ ngày đăng ký để duy trì quyền lợi hội viên hạng Gold trong 12 tháng tiếp theo (với vé bay Business) và hạng Silver (với vé bay Economy). Ưu đãi này mang lại nhiều lợi ích độc quyền như vào phòng chờ sang trọng của Etihad và thêm hành lý miễn cước.

Chương trình ưu đãi này cũng nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Etihad và Vietnam Airlines trong lĩnh vực khách hàng thân thiết, giúp mở rộng thêm quyền lợi cho hội viên của cả hai hãng hàng không.

Việc mở đường bay đến Hà Nội đồng thời cũng nằm trong chương trình The Extraordinary Challenge – thử thách du lịch nhằm khuyến khích hội viên Etihad Guest khám phá những điểm đến mới trong mạng lưới của hãng. Hội viên tham gia có cơ hội trúng thưởng lên tới 5 triệu điểm bay (Etihad Guest Miles). Đăng ký ngay tại: etihad.com/extraordinary.

Lịch bay

Abu Dhabi – Hà Nội (từ ngày 2 tháng 11 năm 2025)