TIỀN PHONG SỐ ĐẶC BIỆT 21/6/2026

Lịch sử Việt Nam được viết nên không chỉ bởi những anh hùng kiệt xuất mà còn bởi hàng triệu người trẻ sẵn sàng hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do và sự phát triển của Tổ quốc. Từ những đoàn viên đầu tiên của mùa Xuân năm 1931 đến các thế hệ thanh niên trên những chiến trường, công trường, giảng đường và hôm nay là không gian số, ngọn lửa cống hiến ấy luôn cháy sáng. Mỗi thế hệ đều có một cách riêng để viết tiếp câu chuyện Việt Nam bằng trách nhiệm và khát vọng của mình. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII là một sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước; là dịp để khơi dậy những khát vọng mới, hun đúc bản lĩnh mới và xác định sứ mệnh cho thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Nếu thế kỷ trước, tuổi trẻ Việt Nam được thử thách trên những chiến trường khói lửa, trên những công trình của công cuộc Đổi mới xây dựng đất nước, thì hôm nay thanh niên đang đứng trước những mặt trận khác: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Đó là những lĩnh vực sẽ quyết định vị thế cạnh tranh và tương lai phát triển của quốc gia trong thế kỷ XXI. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc đời sống kinh tế - xã hội toàn cầu. Trong dòng chảy ấy, thanh niên Việt Nam không thể chỉ là người đi theo hay tiếp nhận thành quả của người khác. Tuổi trẻ phải là lực lượng tiên phong trong nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và kiến tạo những giá trị mới. Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm tin rằng tuổi trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hun đúc khát vọng cống hiến, làm giàu trí tuệ, rèn luyện bản lĩnh, bồi dưỡng đạo đức, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; dũng cảm bước vào những lĩnh vực mới, những việc khó, những việc chưa có tiền lệ. Đó vừa là niềm tin, vừa là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ. Tương lai của đất nước không chỉ được tạo dựng bằng những quyết sách phát triển đúng đắn, mà còn được quyết định bởi bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của lớp thanh niên sẽ làm chủ đất nước trong ngày mai. Thanh xuân rồi sẽ đi qua, nhưng những công trình, sáng kiến và giá trị mà tuổi trẻ để lại cho đất nước sẽ còn mãi. Thế hệ trẻ hôm nay sẽ làm nên những kỳ tích mới để viết tên mình vào lịch sử dân tộc. Nếu cha anh đã viết bằng lòng quả cảm và sự hy sinh, thì tuổi trẻ hôm nay cần viết tiếp những trang sử mới bằng tri thức, sáng tạo, trách nhiệm và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh. Tiền Phong CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII n Tổng Biên tập: PHÙNG CÔNG SƯỞNG n Phó Tổng Biên tập: NGUYỄN NGỌC TIẾN - TRẦN THỊ THU HÀ n Tổ chức, biên tập: PHÓ TỔNG TKTS NGUYỄN TUẤN n Mỹ thuật: KIỀU TÚ | QUANG HUY n Tòa soạn: 15 HỒ XUÂN HƯƠNG - HÀ NỘI | Tel: (024) 39439664 n Phát hành: Hà Nội: 0912033213 (THU HIỀN) | Fax: (024) 39430693 TP Hồ Chí Minh: (028) 3469860 | Fax: (028) 38480015 n Chế bản tại: BÁO TIỀN PHONG n In tại CTY TNHH MTV IN QUÂN ĐỘI 1 GIÁ: 99.000 ĐỒNG www.tienphong.vn n Thiết kế bìa: KIỀU TÚ NGUYỄN ÁI QUỐC VÀ NHỮNG TỜ BÁO CÁCH MẠNG ĐẦU TIÊN SỨ MỆNH TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI TRONG SỐ NÀY 30 KỲ VỌNG ĐỘT PHÁ TỪ NHỮNG “CÁN BỘ ĐOÀN SỐ” 16 08 09 10 13 44 46 50 51 56 62 64 66 Lực Lượng nòng cốt trong kỷ nguyên vươn mình Dẫn dắt sự đổi mới, tạo đột phá phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Từ Đại hội đến Đại hội Những chiến dịch “tỷ view” của Đoàn Đi để hiểu, hiểu để thương... Thơ người Tiền Phong Sách mới của một kỳ lão Trường Sa trong tim Phía sau loạt bài “Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ” Nhà báo làm chủ tịch xã đảo Giữ nhịp thông tin giữa “tâm bão” Trung Đông Phóng viên chiến trường: Những chứng nhân cảm tử 17 18 21 23 24 27 28 32 38 39 42 Kiến tạo hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp Bệ phóng cho những “ông chủ sinh viên” Dấu ấn màu áo xanh trên đại công trường 500kV mạch 3 Chàng tiến sĩ “2 trong 1” Báo chí - Cầu nối ý Đảng, lòng Dân Từ hơi thở cuộc sống đến quyết sách phát triển Khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo Con đường sống còn của báo chí: Độ tin cậy và sức thuyết phục Cuộc cạnh tranh với một"đồng nghiệp" kỳ lạ AI thì “ngồi”, nhà báo phải đi Nguyễn Khánh Dư - Ông đạo diễn toàn chơi với… trẻ con BA LẦN ĐÓN TỔNG THỐNG MỸ Ở CẦU CÔNG LÝ 40 04 NGƯỜI SƯU TẦM BÁO GIẤY SỐ 1 VIỆT NAM 60

Với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ này càng có ý nghĩa lịch sử khi tiến tới dấu mốc 100 năm thành lập Đoàn vào năm 2031. Đại hội XIII vì vậy không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, mà còn là thời điểm xác lập tâm thế, trách nhiệm và sứ mệnh của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước trong kỷ nguyên mới. DẤU ẤN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, khẳng định mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bằng tư duy đổi mới mang tính bứt phá, tổ chức Đoàn các cấp đã cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược thành những chương trình hành động, chiến dịch truyền thông và công trình phần việc thiết thực, mang lại hiệu quả to lớn cho cộng đồng. Trong bối cảnh đất nước triển khai công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức Đoàn đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình mới. Bối cảnh mới sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống cán bộ Đoàn chuyên trách ít hơn, nhưng công việc lại yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cách làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn. Một trong những thành công nổi bật nhất của nhiệm kỳ XII chính là sự đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và bám sát nhu cầu thực tế của thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông hiện đại đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp và hiệu ứng mạnh mẽ trong toàn xã hội như: "Hòa bình đẹp lắm", "Phủ đỏ mạng xã hội", "Tự hào Việt Nam", hay Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa". Các chiến dịch này không chỉ thu hút hàng tỷ lượt tiếp cận trên các nền tảng số mà còn thực sự trở thành những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có sức lay động lớn trong thanh thiếu nhi cả nước. Đặc biệt, tổ chức Đoàn đã thể hiện rõ vai trò tiên phong khi ứng dụng toàn diện công nghệ số vào công tác giáo dục thanh niên. Việc đưa vào vận hành ứng dụng Thanh niên Việt Nam, hệ thống học tập trực tuyến, các cuộc thi trực tuyến, cùng với việc bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác nắm bắt dư luận xã hội đã tạo nên những phương thức giáo dục hoàn toàn mới. Những giải pháp công nghệ này giúp nội dung giáo dục trở nên gần gũi, sinh động và đạt hiệu quả tiếp cận cao hơn đối với giới trẻ. XUNG KÍCH, DẤN THÂN TRÊN MỌI MẶT TRẬN Các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp, hiệu quả và sáng tạo; lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; đồng thời khẳng định uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn và hình ảnh người trẻ trong xã hội. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, có chiều sâu, tạo dấu ấn xã hội tích cực và được nhân rộng. Nội dung phong trào ngày càng gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng thanh niên, góp phần giải quyết những vấn đề mới, khó của đất nước, địa phương, đơn vị. Trong đó, phong trào "Thanh niên tình nguyện" là một điểm nhấn tiêu biểu. Với phương châm liên tục đổi mới về cả nội dung lẫn phương thức hoạt động, đồng thời phát huy hiệu quả chủ trương "3 liên kết", phong trào đã tạo ra một làn sóng tình nguyện mạnh mẽ, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng. Tính đến cuối năm 2025 đã có gần 49 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức, vượt xa chỉ tiêu đề ra. Trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị đến bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tuổi trẻ cả nước đã để lại dấu ấn đậm nét bằng những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Hàng nghìn tuyến đường thanh niên, công trình dân sinh, cùng các hoạt động hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Những chương trình mang thương hiệu của Đoàn như Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hay Xuân Tình nguyện đã tiếp tục khẳng định giá trị bền vững, là môi trường thực tiễn phong phú để người trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” cũng ghi dấu ấn đậm nét với việc lần đầu tiên, các phong trào như "Bình dân học vụ số" và "Phổ cập AI" được triển khai rộng khắp, nhằm hình thành lớp thanh niên có tư duy đổi mới, thích ứng tốt với kỷ nguyên số. Người trẻ đã đề xuất hàng loạt sáng kiến ứng dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh để tăng năng suất lao động. Tổ chức Đoàn đã hỗ trợ triển khai và hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên, xuất sắc vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu thanh niên tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ẢNH: NHƯ Ý Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với nhiều chủ trương mới, đột phá; Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. BÙI QUANG HUY - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn NHIỆM KỲ NÀY MANG MỘT SỨC NẶNG LỊCH SỬ CHƯA TỪNG CÓ. CHỈ CÒN 5 NĂM NỮA, VÀO NĂM 2031, ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH SẼ TRÒN 100 NĂM TUỔI. ĐỨNG TRƯỚC CÁC DẤU MỐC CHÓI LỌI CỦA DÂN TỘC NHƯ 100 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG (2030) VÀ 100 NĂM THÀNH LẬP NƯỚC (2045), MỖI NGƯỜI TRẺ CẦN PHẢI TỰ ĐẶT RA CÂU HỎI CHO CHÍNH MÌNH: THẾ HỆ HÔM NAY MANG HOÀI BÃO GÌ, KHÁT KHAO GÌ ĐỂ ĐÓNG GÓP THIẾT THỰC NHẤT VÀO HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ CỦA ĐẤT NƯỚC? SỨ MỆNH TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN MỚI 4 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII

5 Song song đó, phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" tiếp tục được triển khai sâu rộng, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chủ quyền đất nước. Lực lượng thanh niên quân đội, công an đã phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, xây dựng hàng nghìn công trình, sáng kiến thiết thực và lan tỏa nhiều tấm gương dũng cảm. Đặc biệt, các chương trình hướng về biên giới, biển đảo được duy trì bền vững với nhiều hoạt động ý nghĩa. Hàng loạt công trình thanh niên tại các địa bàn khó khăn đã góp phần chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân và tiếp sức cho các cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện kỹ năng và nâng cao đời sống tinh thần được triển khai thiết thực. Qua đó, tạo điều kiện bình đẳng giúp người trẻ phát triển toàn diện, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khẳng định vai trò của Đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh niên. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh cùng việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng gặt hái nhiều kết quả tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu đưa nội dung đầu tư cho thiếu nhi vào chủ trương phát triển thường xuyên của địa phương. Hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cũng nỗ lực sáng tạo, phát huy hiệu quả nhiều mô hình mới trong hoạt động Đội. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, với những dấu ấn xã hội đậm nét. Những thành quả ấy không dừng lại ở những con số, mà chính là bệ phóng vững chắc để tuổi trẻ Việt Nam bước vào nhiệm kỳ XIII với tâm thế mới, bản lĩnh mới và một khát vọng lớn lao hơn, sẵn sàng đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. TÂM THẾ CỦA THẾ HỆ 100 NĂM Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh lịch sử đầy ý nghĩa, khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đồng lòng nỗ lực thực hiện các mục tiêu lớn Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra, đặc biệt là chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là thời điểm then chốt đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tự đổi mới mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần hiệu triệu hành động trong mỗi đoàn viên, thanh niên để dấn thân nhận lãnh sứ mệnh là lực lượng tiên phong, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới phồn vinh và hạnh phúc. Nhiệm kỳ này mang một sức nặng lịch sử chưa từng có. Chỉ còn 5 năm nữa, vào năm 2031, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tròn 100 năm tuổi. Đứng trước các dấu mốc chói lọi của dân tộc như 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045), mỗi người trẻ cần phải tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: Thế hệ hôm nay mang hoài bão gì, khát khao gì để đóng góp thiết thực nhất vào hành trình phát triển bứt phá của đất nước? Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất sau 40 năm đổi mới để thanh niên phát triển toàn diện, nâng cao tri thức và làm chủ khoa học công nghệ. Sinh ra và lớn lên trong môi trường số, thanh thiếu nhi hiện nay sở hữu tư duy sáng tạo nhạy bén, khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng và phong cách sống hiện đại. Đại đa số người trẻ đều giàu lòng yêu nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn sẵn sàng xung kích vì cộng đồng. Tuy nhiên, kỷ nguyên mới cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Áp lực từ hội nhập quốc tế, sự phân hóa nghề nghiệp, những tác động tiêu cực của không gian mạng hay các vấn đề về sức khỏe tinh thần đòi hỏi tổ chức Đoàn không thể đứng yên. Vì thế, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên chính là yêu cầu sống còn trong nhiệm kỳ tới. PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN THANH NIÊN VIỆT NAM Kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ trước, Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII mở ra các định hướng đột phá nhằm phát huy vai trò tiên phong của tổ chức Đoàn và thanh niên trên những lĩnh vực then chốt. Tinh thần hành động đổi mới này được cụ thể hóa bằng việc triển khai phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" với 5 nội hàm toàn diện. Thứ nhất, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tổ chức Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số toàn quốc qua phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm đưa 100% thanh thiếu nhi làm chủ công nghệ vào năm 2030. Lực lượng trẻ sẽ làm nòng cốt trong các mô hình “Tình nguyện viên số”, giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học chuyên ngành và kết nối quỹ đầu tư để hiện thực hóa các mô hình công nghệ, phấn đấu đóng góp vào mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP. Thứ hai là tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước. Đoàn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp bằng trí tuệ và đạo đức kinh doanh, định hướng thanh niên đi đầu trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo và phát triển sản phẩm OCOP, gắn liền phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Thứ ba là tiên phong hội nhập quốc tế. Nội hàm này thúc đẩy thanh niên chủ động nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng ngoại giao nhân dân, tích cực tham gia vào các mạng lưới học thuật, diễn đàn trí thức và hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế và bản lĩnh của con người Việt Nam thời đại mới trên trường quốc tế. Thứ tư là tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Phong trào hướng sức trẻ vào việc giải quyết các vấn đề gai góc của xã hội, từ xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, bảo vệ môi trường đến ứng phó biến đổi khí hậu và hỗ trợ an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa. Thứ năm là tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn. Thanh niên, đặc biệt là lực lượng vũ trang trẻ, chủ động đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, người trẻ tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. T.Ư Đoàn dự kiến triển khai chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” từ học tập, rèn luyện đến thể chất và đời sống tinh thần. Đây là cái nôi hình thành năng lực thích ứng trong xã hội số cho người trẻ, mà vẫn giữ gìn vẹn nguyên bản sắc, giá trị truyền thống của dân tộc. Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đó, tổ chức Đoàn xác định 5 khâu đột phá lớn trong nhiệm kỳ tới. Trọng tâm là đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp với mô hình tổ chức mới, đồng thời hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Khơi sâu dòng chảy đổi mới sáng tạo, Đoàn sẽ khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp gắn với phát triển kinh tế tư nhân, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng chung. Đặc biệt, yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm thông qua khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường, đặc khu có bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên và sát cơ sở. Cuối cùng, việc tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên các cấp sẽ là đòn bẩy thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng đi vào chiều sâu, khẳng định vị thế dẫn dắt của Đoàn trong kỷ nguyên mới. Với trách nhiệm của thế hệ mình trước vận hội lớn lao của đất nước, bước vào Đại hội Đoàn XIII, tôi kêu gọi thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định lý tưởng cách mạng, nuôi dưỡng hoài bão lớn. Các bạn hãy luôn tiên phong trong học tập, lao động, làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lập thân, kiến quốc, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, góp sức trẻ đưa đất nước phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra đối với thanh niên ngày nay cũng chính là khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Từ vinh dự và niềm tự hào lớn lao này, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, các bạn trẻ sẽ không ngừng nỗ lực dấn thân vào việc mới, việc khó, xứng đáng là thế hệ tiên phong định hình nên tương lai của đất nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên hãy thổi bùng ngọn lửa lý tưởng trong tim, nuôi dưỡng khát vọng tự cường và không ngừng rèn luyện để làm chủ kỷ nguyên số. Khi hàng triệu trái tim tuổi trẻ cùng chung một nhịp đập, đồng lòng hành động với một khát vọng đất nước hùng cường sẽ tạo thành nguồn sức mạnh nội sinh mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn. n PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG: “BẢN LĨNH TỰ CƯỜNG - TIÊN PHONG SÁNG TẠO - KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN - LÀM CHỦ TƯƠNG LAI” MÀ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐÃ ĐẶT RA ĐỐI VỚI THANH NIÊN NGÀY NAY CŨNG CHÍNH LÀ KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2026 - 2031. Sinh viê n Hà Nộ i lê n đư ờ ng thự c hiệ n Chiế n dịch tình nguyệ n Mù a hè xanh ẢNH: DƯƠNG TRIỀU CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII

6 CÔNG TÁC THANH NIÊN LÀ VẤN ĐỀ SỐNG CÒN CỦA DÂN TỘC Mở đầu bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Lịch sử của Đảng từ khi ra đời đến nay luôn có dấu ấn, thể hiện rõ vai trò của các thế hệ thanh niên ưu tú, xuất sắc của dân tộc. Các đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên, các nhà lãnh đạo tài ba của Đảng, các trí thức lớn của Việt Nam đều đã giữ các cương vị trọng trách ngay từ khi còn đang tuổi thanh niên. Tiếp nối dòng chảy lịch sử ấy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định vị trí và sứ mệnh của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước: “Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam”. Hướng tới năm 2045 - dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập nước - Việt Nam đặt mục tiêu chiến lược trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, để đạt được mục tiêu đó, đất nước cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước khẳng định: “Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư và phát triển thế hệ trẻ trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu trong giai đoạn mới. Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc”. LÀM CHỦ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước” nhân kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục làm rõ những yêu cầu và kỳ vọng đặt ra đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay. “Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thành công bắt đầu từ tinh thần không ngừng học hỏi, không ngừng hoàn thiện và không ngừng đặt ra yêu cầu cao hơn cho bản thân. Không có thành công bền vững nếu thiếu lao động nghiêm túc; không có công trình lớn nếu thiếu tích lũy bền bỉ; không có thành tựu thật sự nếu chỉ dựa vào may mắn hay cảm hứng nhất thời. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần học tập suốt đời trong bối cảnh tri thức liên tục thay đổi. Thanh niên cần chủ động cập nhật tri thức mới, nâng cao kỹ năng số, năng lực sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, hợp tác quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa. Thanh niên cần nuôi dưỡng mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp bằng trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng tạo ra giá trị mới cho xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn những doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ xây dựng doanh nghiệp lớn mà còn xây dựng doanh nghiệp tử tế; không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn hướng tới giá trị bền vững; không chỉ cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng công nghệ, chất lượng, quản trị và uy tín. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đất nước rất cần những nhà khoa học trẻ dám đi vào lĩnh vực mới, những kỹ sư trẻ chinh phục công nghệ cốt lõi, những nông dân trẻ làm nông nghiệp thông minh, những công chức trẻ cải cách mạnh mẽ quy trình công vụ, những văn nghệ sĩ trẻ sáng tạo tác phẩm có giá trị và những chiến sĩ trẻ làm chủ công nghệ hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, lực lượng thanh niên hôm nay xác định phương châm hành động: “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”. ĐỒNG HÀNH ĐỂ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN VÀ CỐNG HIẾN Cùng với những yêu cầu đặt ra đối với thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo đó, Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung. Các cơ sở giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học. Các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp cần tăng cường gắn kết để hình thành chuỗi liên thông từ nghiên cứu đến ứng dụng. Đối với tổ chức Đoàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị: “Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực sự là người bạn đồng hành của thanh niên, là mái nhà chung để tập hợp, cổ vũ, phát hiện, bồi dưỡng và nâng đỡ tài năng trẻ. Phong trào thanh niên phải trở thành môi trường để thế hệ trẻ trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; đồng thời là nơi phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu. Khi được tổ chức tốt và khơi dậy đúng hướng, thanh niên hoàn toàn có thể tạo ra những đóng góp thiết thực cho đất nước và cộng đồng”. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước bày tỏ niềm tin và kỳ vọng đối với thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn đến sự trưởng thành của thanh niên. n Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX (Trong ảnh: Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa IX, nhận hoa từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm) Trong hai bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” và “Thanh niên với tương lai đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiều lần khẳng định vị trí, sứ mệnh tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên mới của dân tộc; đồng thời, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ, đậm đà bản sắc văn hóa, giàu khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển hùng cường. “Với niềm tin đó, chúng ta có cơ sở để kỳ vọng rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại hôm nay: ngôn ngữ của tri thức, của sáng tạo, của trách nhiệm và của khát vọng vươn lên không ngừng”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM LƯU TRINH (tổng hợp) TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM NHẤN MẠNH TINH THẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG BỐI CẢNH TRI THỨC LIÊN TỤC THAY ĐỔI. THANH NIÊN CẦN CHỦ ĐỘNG CẬP NHẬT TRI THỨC MỚI, NÂNG CAO KỸ NĂNG SỐ, NĂNG LỰC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ, NGOẠI NGỮ, HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ KHẢ NĂNG LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG ĐA NGÀNH, ĐA VĂN HÓA. TIN YÊU, KỲ VỌNG VÀO “THẾ HỆ VƯƠN MÌNH” CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII

7 VƯƠN LÊN NHỮNG TẦM CAO MỚI Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Hà Quang Dự luôn dành tâm huyết, sự quan tâm sâu sắc đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước. Nghiên cứu kỹ dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn XIII, ông bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao việc Trung ương Đoàn lựa chọn triển khai phong trào “Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới”. Theo ông, với nội hàm 5 tiên phong, phong trào không chỉ khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ mà còn bao quát những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, từ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng - an ninh đến phát triển văn hóa - xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tập hợp, phát huy sức trẻ tham gia thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước trong giai đoạn mới. Nhìn lại chặng đường 95 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Hà Quang Dự cho rằng, từ nay đến dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đoàn vào năm 2031 là khoảng thời gian đầy cơ hội để thanh niên hiện thực hóa khát vọng cống hiến. Những người trẻ đang học tập cần không ngừng nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng để chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai. Đối với thanh niên đã có việc làm, cần tiếp tục lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, không chỉ xây dựng cuộc sống ổn định cho bản thân, gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Đặc biệt, theo ông Hà Quang Dự, lực lượng thanh niên trí thức, những người đang nắm giữ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ cần nuôi dưỡng khát vọng bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn. Điều quan trọng không chỉ là tạo ra những công nghệ mới mà còn phải biết khai thác, ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học, công nghệ hiện có để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông Hà Quang Dự cho rằng, sứ mệnh của thế hệ trẻ hôm nay là không ngừng vươn lên những tầm cao mới trong học tập, lao động và cuộc sống. Mỗi người cần nuôi dưỡng khát vọng hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và nhân cách, từ đó góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp, văn minh và nhân văn hơn. XÂY DỰNG THẾ HỆ TRẺ TOÀN DIỆN Ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội cựu TNXP Việt Nam đánh giá cao các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thích ứng cho thời kỳ mới - thời kỳ đổi mới hội nhập sâu rộng. Ông Kim khẳng định, dù đối mặt với nhiều thách thức đan xen, dáng vóc của một thế hệ trẻ mới đã trỗi dậy, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên đất nước hùng cường, thịnh vượng. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim hiến kế bổ sung nhiệm vụ đột phá mang tên: “Liên kết khu vực, phối hợp nhịp nhàng, tạo ra phong trào thi đua từ cơ sở Đoàn - Hội - Đội”. Giải pháp này xuất phát từ thực tế sau khi sáp nhập địa giới hành chính, các xã, phường được mở rộng với địa bàn lớn và số dân đông. Việc kết nối các xã, phường lại với nhau sẽ thuận tiện cho việc phổ biến nhiệm vụ, thống nhất chủ trương lan tỏa theo từng khu vực, giúp việc giao ban và phối hợp công tác ngay tại cơ sở đạt hiệu quả cao. Ông Vũ Trọng Kim lưu ý, phần lớn công việc trước đây do cấp huyện đảm trách thì nay cấp tỉnh phải đảm nhận, đồng thời Trung ương phải tập trung chỉ đạo, hướng mạnh về phía cơ sở. Tại các địa bàn dân cư, tổ chức Đoàn cần chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, kết nghĩa, phối hợp chương trình hành động với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cùng đóng trên địa bàn. Gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIII, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: “Chúng ta cần hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới phát triển toàn diện có lòng yêu nước nồng nàn, có lý tưởng cách mạng mạnh mẽ, có tri thức sâu rộng, giàu thể chất, giàu bản sắc tâm hồn văn hóa Việt để sẵn sàng tham gia, cống hiến sức trẻ cho sứ mệnh lớn lao là xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập thế giới. Đồng thời, tổ chức Đoàn phải tự đổi mới vững mạnh toàn diện - làm ngọn cờ tập hợp đoàn kết thanh niên, làm trụ cột vững chắc cùng với hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo giáo dục, phát triển thế hệ trẻ”. ĐỔI MỚI ĐỂ GẦN THANH NIÊN HƠN Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Hoàng Bình Quân cho rằng, tổ chức Đoàn cần có những đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động để đáp ứng sự thay đổi của thế hệ trẻ trong bối cảnh mới. Quan trọng nhất là thay đổi cách tiếp cận thanh niên. Đoàn cần chuyển tư duy quản lý sang đồng hành và tạo giá trị cho thanh niên. “Thanh niên bây giờ cần sự đồng hành từ tổ chức Đoàn giúp họ có cơ hội phát triển, cần Đoàn đem lại giá trị cho họ chứ không phải chỉ quản lý họ. Khi tổ chức tạo được giá trị thì tự khắc thanh niên sẽ gắn bó”, ông Hoàng Bình Quân chia sẻ. Ông Hoàng Bình Quân cho rằng, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, tính cá nhân của thanh niên ngày càng rõ nét. Người trẻ không còn thụ động tiếp nhận mà có nhu cầu thể hiện quan điểm, sáng kiến và khẳng định bản thân. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần tôn trọng sự khác biệt, tạo môi trường để thanh niên được lắng nghe và phát huy năng lực. Bên cạnh đó, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đội ngũ cán bộ Đoàn. Ngoài bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức, cán bộ Đoàn cần được trang bị kiến thức số, kỹ năng công nghệ, kỹ năng kết nối và hỗ trợ thanh niên trong thời đại mới. Theo ông Hoàng Bình Quân, Đoàn cần mở rộng không gian tập hợp thanh niên, không nên chỉ bó hẹp trong mô hình sinh hoạt theo địa bàn dân cư như hiện nay. Việc chấp nhận các mô hình tập hợp theo nghề nghiệp, sở thích, lĩnh vực hoạt động hay các hình thức sinh hoạt trực tuyến sẽ giúp tổ chức Đoàn tiếp cận gần hơn với thực tiễn cuộc sống của giới trẻ. “Cần mở rộng không gian hoạt động của Đoàn, vượt ra khỏi những giới hạn truyền thống về địa bàn cư trú. Hiện nay, nhiều đoàn viên đi học, làm việc xa quê nên việc duy trì mô hình sinh hoạt tập trung tại địa phương gặp không ít khó khăn. Vì thế, cùng với không gian thực, tổ chức Đoàn cần coi môi trường số là một không gian hoạt động quan trọng để duy trì kết nối với đoàn viên”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh. n Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời hiến kế nhằm định hình thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, xứng đáng là lực lượng tiên phong đưa đất nước phát triển hùng cường trong kỷ nguyên mới. “Đất nước đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với thế hệ trẻ. Tầng lớp thanh niên tiên tiến, trí thức cần có những bước phát triển mạnh mẽ hơn, những bước nhảy vọt về tư duy, năng lực và sáng tạo để có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”. Nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn HÀ QUANG DỰ ANH KHOA - KHẢI AN NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG LỚN Ông Hà Quang Dự Ông Vũ Trọng Kim Ông Hoàng Bình Quân Tiết mục trong chương trình Tiếp sức mùa thi 2026 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII

8 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: XÂY DỰNG THẾ HỆ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Phát biểu tại Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II năm 2024 ở Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội (ngày 29/9/2024), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đánh giá cao T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương đã có sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” với mong muốn thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội; khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành công dân có trách nhiệm, vừa có đức vừa có tài, có ước mơ, hoài bão lập nghiệp trong tương lai và đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giáo dục trẻ em cho tốt là trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, MTTQ Việt Nam cùng các đoàn thể phải vào cuộc quyết liệt, thật sự quan tâm đến công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em ở nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội. Cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành tình thương yêu và chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, trẻ em hôm nay chính là thế giới ngày mai. CHỦ TỊCH ỦY BAN T.Ư MTTQ VIỆT NAM BÙI THỊ MINH HOÀI: GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ VỀ LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (7/2/2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trình bày chuyên đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới”. Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, xây dựng MTTQ Việt Nam thực sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. MTTQ Việt Nam cùng với các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đặc biệt, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng cống hiến, nêu cao trách nhiệm đối với đất nước, xã hội. Với hơn 20 triệu người, thanh niên là lực lượng sung sức nhất về thể chất và tinh thần, trí tuệ, khát vọng, đam mê, cống hiến; là lực lượng có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa to lớn, luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho Nhân dân. TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO VÀ DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG TRỊNH VĂN QUYẾT: NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY CỦA THANH NIÊN Tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 (ngày 26/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: “Đoàn phải thực sự là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên, là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, gần gũi thanh niên, có khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt phong trào”. Theo ông Quyết, đất nước đang bước vào một chặng đường phát triển mới, nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn và hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết. “Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt mình câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? Hãy biến khát vọng cống hiến thành hành động, lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc”, ông Quyết nói. PHÓ THỦ TƯỚNG PHẠM THỊ THANH TRÀ: DÁM LÀM MỚI VÀ DÁM DẤN THÂN Tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 (ngày 28/2/2026), Bí thư T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số toàn cầu và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đặt ra những đòi hỏi ngày càng cao về năng lực, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Trong bối cảnh đó, thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong - tiên phong trong đổi mới tư duy, tiên phong trong hành động sáng tạo; tiên phong trong thúc đẩy KHCN và chuyển đổi số; tiên phong trong phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. “Trước vận hội của kinh tế số và kinh tế tri thức, tôi mong mỗi bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám làm mới, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm. Khởi nghiệp không chỉ để khẳng định bản thân, mà để kiến tạo giá trị, tạo việc làm và đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh. n Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý Gửi gắm niềm tin sâu sắc vào “những chủ nhân tương lai”, lãnh đạo Đảng, Nhà nước khẳng định việc xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện là nhiệm vụ chiến lược, là sự đầu tư cho tương lai bền vững của dân tộc. Tổ chức Đoàn và mỗi bạn trẻ cần không ngừng đổi mới, dám dấn thân, biến khát vọng thành hành động cụ thể để xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. "Thanh niên là lực lượng sung sức nhất về thể chất và tinh thần, trí tuệ, khát vọng, đam mê, cống hiến; là lực lượng có tiềm năng và sức mạnh lan tỏa to lớn, luôn khát khao vươn lên, khẳng định mình, đóng góp cho Tổ quốc, cho nhân dân". Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam BÙI THỊ MINH HOÀI “Trước vận hội của kinh tế số và kinh tế tri thức, tôi mong mỗi bạn trẻ nuôi dưỡng khát vọng lớn, dám làm mới, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm”. Phó Thủ tướng PHẠM THỊ THANH TRÀ “Tôi mong tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN “Tôi mong rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt mình câu hỏi: Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước?” Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương TRỊNH VĂN QUYẾT XUÂN TÙNG (lược ghi) LỰC LƯỢNG NÒNG CỐT TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐOÀN LẦN THỨ XIII

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