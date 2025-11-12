'Em tìm thấy phiên bản kỷ luật hơn của chính mình sau chuyến kiến học tại Đài Loan'

Lưu Minh Tuấn – sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn Asia Vietnam vừa tham gia chuyến kiến học 4 ngày 3 đêm tại Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ học bổng Taiwan Gateway. Hành trình mở ra góc nhìn quốc tế và giúp Tuấn nuôi dưỡng thêm kỷ luật học tập cùng định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.

Sở hữu IELTS 8.0 và giải ba học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh, Lưu Minh Tuấn trở thành một trong những sinh viên khóa đầu tiên ngành Công nghệ bán dẫn tại Asia Vietnam.

Chuyến kiến học 4 ngày 3 đêm vừa qua tại Đài Loan (Trung Quốc) trong khuôn khổ học bổng Taiwan Gateway do Asia Vietnam tổ chức không chỉ là một trải nghiệm quốc tế ngắn hạn, mà còn là dấu mốc quan trọng giúp Tuấn hiểu rõ hơn mục tiêu của bản thân và có định hướng cụ thể cho con đường nghề nghiệp phía trước.

Trong những ngày chuẩn bị cho chuyến đi, giống như nhiều sinh viên lần đầu trải nghiệm kiến học tại một nơi khác, Minh Tuấn vừa háo hức vừa lo lắng khi sắp bước vào một môi trường hoàn toàn mới.

Hành trình 4 ngày 3 đêm đã mang đến những thay đổi tích cực. Trở về từ Đài Loan (Trung Quốc), Tuấn trở nên chủ động hơn trong cách tiếp cận học tập. Nam sinh chia sẻ, em háo hức chờ ngày quay trở lại, không chỉ với tư cách khách tham quan, mà là một sinh viên thực thụ, sẵn sàng chinh phục kiến thức tại một trong những trung tâm bán dẫn hàng đầu châu Á.

Em Lưu Minh Tuấn, sinh viên ngành Công nghệ bán dẫn (Asia Vietnam) đạt học bổng Taiwan Gateway

Bài học kỷ luật lúc 4 giờ sáng tại thư viện Asia University, Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Tuấn, thay đổi lớn nhất sau chuyến đi chính là sự cải thiện rõ rệt về tính kỷ luật cá nhân. Nam sinh thừa nhận, trước đây, nhịp sinh hoạt của bản thân chưa khoa học, thường thức đến 1 rưỡi, 2 giờ sáng, thậm chí 3 giờ sáng mới đi ngủ. Đây cũng là thói quen khá phổ biến ở nhiều bạn trẻ khi chưa xác định được mục tiêu đủ lớn để tạo động lực cho bản thân. Tuy nhiên, môi trường mới tại ký túc xá Asia University đã tạo ra những thay đổi lớn, giúp Tuấn điều chỉnh nhịp sống và tập trung hơn vào học tập.

“Khi sang Đài Loan (Trung Quốc), mọi thứ tự động đi vào khuôn khổ. Sống trong môi trường ký túc xá, em rèn được thói quen ngủ sớm, dậy đúng giờ để tập thể dục và chuẩn bị cho ngày mới”, Tuấn kể.

Nhưng khoảnh khắc thay đổi thật sự đến vào một buổi sáng sớm trong thư viện trường. Khi bước vào không gian tĩnh lặng lúc 4 giờ sáng, Tuấn bất ngờ nhận ra nhiều sinh viên quốc tế đã chăm chú học tập từ trước đó.

Khoảnh khắc ấy khiến Tuấn hiểu rằng, nếu không nỗ lực gấp nhiều lần, bản thân sẽ dễ dàng bị bỏ lại phía sau.

“Áp lực bây giờ không còn gói gọn trong điểm số hay bài kiểm tra nữa, mà là sự cạnh tranh về kỹ năng và chuyên môn ở quy mô toàn cầu”, Tuấn chia sẻ. Nhận thức rõ sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành Công nghệ bán dẫn, nam sinh cho rằng, kỷ luật không còn là lựa chọn mà là điều bắt buộc để có thể theo kịp cuộc đua này.

Định hướng lại mục tiêu nghề nghiệp phù hợp hơn cho tương lai

Là sinh viên năm nhất, chuyến tham quan thực tế tại SPIL (thuộc tập đoàn ASE – đơn vị hàng đầu về đóng gói và kiểm thử bán dẫn) trong khuôn khổ chuyến kiến học mang ý nghĩa then chốt giúp Tuấn giải mã ngành học tương lai.

Những chia sẻ thẳng thắn từ các chuyên gia tại SPIL về lộ trình thăng tiến, mức lương và cả những yêu cầu khắt khe của nghề đã giúp nam sinh có cái nhìn thực tế hơn.

“Trước đây, em thường hình dung mình sẽ làm việc ở các vị trí quản lý, giám sát. Nhưng sau khi được trực tiếp quan sát môi trường làm việc chuyên nghiệp, em nhận ra mình hoàn toàn có khả năng và mong muốn được tham gia trực tiếp vào quá trình nghiên cứu, sản xuất (R&D)”, Tuấn chia sẻ về bước ngoặt trong suy nghĩ của mình.

Sự trưởng thành trong tư duy của Tuấn còn thể hiện qua góc nhìn về vấn đề bảo mật công nghệ. Thay vì hụt hẫng khi không được tham quan các dây chuyền sản xuất lõi, Tuấn hiểu và tôn trọng các quy định nghiêm ngặt này như một phần tất yếu của ngành công nghiệp tỷ đô.

Học hỏi và kết nối từ những trải nghiệm quốc tế

Bên cạnh những trải nghiệm bổ ích về chuyên môn, chuyến đi còn mang đến cho Tuấn những bài học sâu sắc về thái độ sống. Trong buổi tiệc chào mừng, cuộc trò chuyện với các giáo sư người Đài Loan (Trung Quốc) đã để lại trong em ấn tượng đặc biệt mạnh mẽ.

“Dù giữ vị trí cao và sở hữu kiến thức sâu rộng, các thầy vẫn luôn thể hiện sự tò mò, mong muốn tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và không ngừng học hỏi. Điều đó dạy em một bài học quý giá về sự khiêm nhường và tinh thần cầu tiến”, Tuấn chia sẻ.

Em Lưu Minh Tuấn (mặc áo trắng, ngồi ở hàng đầu tiên) chụp ảnh cùng bạn bè trong chuyến kiến học tại Đài Loan (Trung Quốc).

Với Tuấn, sự chu đáo của Asia University thể hiện ở những điều nhỏ nhất, từ việc chuẩn bị đầy đủ vật dụng trong ký túc xá đến sự quan tâm tận tình của các thầy cô, giúp sinh viên Việt Nam cảm nhận rõ sự trân trọng và đón tiếp nhiệt tình.

Trong suốt chuyến đi, đoàn sinh viên có cơ hội trải nghiệm hệ thống tàu điện hiện đại, nhịp sống năng động của Đài Loan (Trung Quốc), cũng như cùng nhau vượt qua những tình huống bất ngờ như thất lạc đồ hay có bạn bị ốm nhẹ. Chính những khoảnh khắc hỗ trợ và sẻ chia đó đã trở thành kỷ niệm đáng nhớ, gắn kết các thành viên và để lại trong mỗi người cảm giác thân thuộc, gắn bó sau hành trình.

“Chuyến đi này giúp em cảm thấy yên tâm hơn về hai năm học chuyển tiếp sắp tới. Em hy vọng khi chính thức sang Đài Loan học tập, mình sẽ trở thành một phiên bản trưởng thành, chăm chỉ và cởi mở hơn, để gia đình và nhà trường có thể tự hào”, Tuấn chia sẻ.

Khép lại hành trình kiến học đầy ý nghĩa, Lưu Minh Tuấn trở về với tinh thần kỷ luật, sự tự tin và nguồn năng lượng mới. Những trải nghiệm tại Đài Loan (Trung Quốc) không chỉ giúp em củng cố kiến thức và kỹ năng mà còn bồi đắp tinh thần chủ động, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực để tiến xa hơn trong lĩnh vực Công nghệ bán dẫn mà em theo đuổi.