EHome – Dòng sản phẩm 'quốc dân' mở lối an cư cho người Việt

Giữa lúc nhà ở vừa túi tiền trở nên khan hiếm, EHome – dòng sản phẩm của Nam Long ADC – đang nổi lên như lời giải thực tế cho giấc mơ an cư của hàng nghìn gia đình trẻ. Với triết lý 3E: Sinh thái – Kinh tế – Hiệu quả, EHome không chỉ là nơi để ở, mà còn là biểu tượng cho lối sống bền vững của người Việt hiện đại.

Thị trường phục hồi nhưng nhà ở vừa túi tiền vẫn “vắng bóng”

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản Việt Nam đang có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Theo CBRE Việt Nam, chỉ riêng quý I/2025, Hà Nội đã ghi nhận gần 3.920 căn hộ mới từ 7 dự án, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước – mức cao nhất trong bốn năm qua.

Tuy nhiên, phân khúc nhà ở giá rẻ lại hoàn toàn biến mất kể từ năm 2022, một xu hướng cũng diễn ra tương tự tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), năm 2024 cả nước có 65.000 căn hộ mở bán, gấp ba lần năm trước, nhưng 70% thuộc phân khúc cao cấp, còn nhà ở vừa túi tiền gần như không xuất hiện.

Điều đó cho thấy, nhu cầu về nhà ở vừa túi tiền luôn hiện hữu, bất kể thị trường lên hay xuống. Trong những giai đoạn khó khăn nhất như 2011–2013 hay 2022–2024, các dự án phục vụ nhu cầu ở thực vẫn bán chạy, thanh khoản cao, thậm chí “cháy hàng” trong thời gian ngắn.

Khách hàng tấp nập xem nhà tại một dự án tại Hải Phòng, chứng minh cho nhu cầu tìm nhà ở thực và vừa túi tiền là rất cao.

EHome – Giải pháp thực tế cho giấc mơ an cư

Được phát triển bởi Nam Long ADC, thành viên của Tập đoàn Nam Long, EHome là dòng sản phẩm hiếm hoi kiên định với sứ mệnh “Nhà trong tầm tay cho người Việt”.

Đến nay, Nam Long ADC đã triển khai 5 dự án EHome tại khu vực phía Nam, cung cấp gần 8.500 căn hộ, giúp hàng nghìn gia đình trẻ an cư và ổn định cuộc sống.

Không chỉ có mức giá hợp lý, EHome được định hình theo bộ tiêu chí 3E – Ecology, Economy, Efficiency (Sinh thái – Kinh tế – Hiệu quả), tạo nên giá trị sống khác biệt và bền vững.

Nam Long ADC – doanh nghiệp tiên phong phát triển dòng nhà ở giá hợp lý EHome.

3E – Công thức tạo nên giá trị “quốc dân”

Các dự án EHome được phát triển dựa trên bộ tiêu chí 3E – Ecology, Economy, Efficiency (Sinh thái – Kinh tế – Hiệu quả), tạo nên bản sắc riêng cho dòng sản phẩm nhà ở “quốc dân”.

Về sinh thái, EHome được thiết kế hướng đến chuẩn sống xanh, đạt chứng chỉ xanh EDGE quốc tế với không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên, thông gió tối ưu và cây xanh phủ khắp. Thay vì tập trung tối đa hóa số lượng căn hộ, Nam Long ADC ưu tiên kiến tạo không gian sống an lành, chất lượng, nơi cư dân có thể tận hưởng nhịp sống trong lành giữa lòng đô thị.

Về kinh tế, EHome mang đến giải pháp tài chính thông minh giúp người trẻ dễ dàng sở hữu nhà ở mà không phải gánh nặng nợ vay. Mức giá hợp lý không đồng nghĩa với việc giảm chất lượng, bởi toàn bộ dự án đều được thi công theo tiêu chuẩn quốc tế, với sự đồng hành của các nhà thầu và đơn vị tư vấn hàng đầu nhằm đảm bảo độ bền vững và an toàn lâu dài.

Về hiệu quả, mỗi centimet diện tích trong căn hộ EHome đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo công năng sử dụng tối đa. Hệ thống tiện ích nội khu như hồ bơi, sân thể thao, công viên được chọn lọc phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vừa tiết kiệm chi phí và duy trì bền vững. Đại diện Nam Long ADC chia sẻ: “Mỗi mét vuông của EHome đều là không gian sống hữu dụng, tạo ra giá trị thật cho cư dân.”

EHome hướng đến chuẩn sống xanh – tiết kiệm – hiệu quả.

Ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC – chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng giá nhà hiện nay đã vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình trẻ. Vì vậy, Nam Long ADC kiên định với mô hình nhà ở hợp lý – vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa thực hiện sứ mệnh xã hội, giúp người Việt hiện thực hóa giấc mơ an cư.”

EHome Southgate – dự án “trong mơ” của người mua nhà tầm trung.

Ông Steven Chu – Chủ tịch Nam Long ADC, chia sẻ:

“Chúng tôi hiểu rằng giá nhà đang vượt quá khả năng của nhiều gia đình trẻ.

Vì vậy, Nam Long ADC kiên định với mô hình nhà ở hợp lý – vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa thực hiện sứ mệnh xã hội, giúp người Việt hiện thực hóa giấc mơ an cư.”

An Zen Residence – Bước tiến chiến lược ra miền Bắc

Tiếp nối thành công ở khu vực phía Nam, Nam Long ADC tiếp tục mở rộng hành trình lan tỏa giá trị 3E bằng việc ra mắt dự án EHome đầu tiên tại miền Bắc – An Zen Residence, tọa lạc tại An Dương (Hải Phòng). Dự án mang đến những căn hộ chất lượng cao, tiện ích đầy đủ và mức giá dễ tiếp cận, kế thừa trọn vẹn triết lý phát triển bền vững của dòng EHome. Không chỉ là nơi để ở, An Zen Residence còn kiến tạo một phong cách sống cân bằng, xanh mát và gần gũi thiên nhiên, lý tưởng cho các gia đình trẻ và người lao động tại các khu công nghiệp lân cận.

An Zen Residence – bước chân chiến lược đưa dòng EHome ra thị trường miền Bắc.

Hơn một thập kỷ bền bỉ theo đuổi phân khúc nhà ở hợp lý, Nam Long ADC đang chứng minh rằng: “Giá trị thực – phát triển bền vững – trách nhiệm xã hội” chính là con đường đúng đắn để doanh nghiệp đồng hành cùng người Việt trên hành trình an cư.

Từ EHome Southgate đến An Zen Residence, mỗi dự án đều là biểu tượng của niềm tin và hy vọng, khẳng định cam kết của Nam Long ADC trong hành trình mang “nhà trong tầm tay” đến mọi vùng miền Việt Nam.