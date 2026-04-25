Duy Lân (UPRIZE) đón sinh nhật tuổi 23: Unicons "chơi lớn" với dự án gần 100 triệu

Nhân dịp sinh nhật tuổi 23 của Duy Lân (DYLAN) - thành viên nhóm UPRIZE, cộng đồng người hâm mộ Unicons đã triển khai dự án "Run to 23" kéo dài từ 14/2 đến 30/4 với quy mô bài bản và nhiều hoạt động đồng hành. Dự án được chia thành 6 giai đoạn, bao gồm booth tiếp ứng tại các concert, quà tặng dành cho nghệ sĩ, đặt màn hình LED tại Hà Nội và TP.HCM, cùng hoạt động thiện nguyện gửi quà tới các trung tâm chăm sóc cựu chiến binh. Tổng chi phí gần 100 triệu đồng cho thấy tình cảm và độ "chịu chi" đáng nể mà người hâm mộ dành cho nam tân binh.

Cộng đồng Unicons gây ấn tượng với dự án chỉn chu và đầu tư. Ảnh: @duylan.union

Điểm nhấn của dự án diễn ra vào ngày 24/4 với các buổi gặp mặt đồng thời tại Hà Nội và TP.HCM. Tại "đầu cầu" TP.HCM, Duy Lân bất ngờ xuất hiện, trực tiếp check-in tại màn hình LED và đón sinh nhật sớm cùng người hâm mộ. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ cúi đầu cảm ơn, chăm chú quan sát từng món quà và tình cảm được gửi gắm đã để lại nhiều cảm xúc. Trong khi đó, tại Hà Nội, dù chỉ có thể dõi theo qua màn hình, đông đảo người hâm mộ vẫn có mặt để đón "nhiệm kỳ 23" của Duy Lân.

Các Unicons tại Hà Nội đã có mặt từ sớm để cùng gửi lời chúc đến thần tượng. Nguồn: @lovetease._

Duy Lân, tên đầy đủ là Lê Duy Lân, sinh năm 2003, là một trong những gương mặt nổi bật của UPRIZE nhờ ngoại hình điển trai, nền tảng biểu diễn vững vàng và tinh thần cầu tiến. Trước khi bước vào Tân Binh Toàn Năng, anh đã có kinh nghiệm hoạt động trong nhiều vũ đoàn, qua đó xây dựng phong thái trình diễn tự tin. Trong suốt hành trình tại chương trình, Duy Lân cho thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, đặc biệt ở các sân khấu như Exposure, Real Talk hay More n More, nơi anh thể hiện khả năng biến hóa linh hoạt.

Không chỉ ghi điểm bằng chuyên môn, Duy Lân còn tạo thiện cảm bởi tinh thần làm việc nghiêm túc và sự lễ phép, chỉn chu. Với nền tảng hiện tại cùng sự ủng hộ ngày càng lớn từ cộng đồng người hâm mộ, hành trình phía trước của nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ ngày càng rực rỡ hơn nữa.