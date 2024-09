Đường ngập sâu, dân bì bõm mang thùng xốp làm thuyền kéo đồ trên phố

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, từ 19h ngày 22/9 đến 9h ngày 23/9, tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Lượng mưa đo được phổ biến từ 80-150mm, một số nơi nhiều hơn như ở thành phố Vinh với lượng mưa 253mm, Hưng Nguyên 240mm, Yên Thượng 213mm. Dự báo ngày và đêm 23/9, tỉnh Nghệ An còn mưa vừa, mưa to, có nơi rất to và dông. Cảnh báo cấp độ rủi ro, thiên tai do mưa lớn, lốc, sét ở cấp độ 1.