TPO - Sau khi có thông tin về việc giết mổ không đảm bảo vệ sinh, huyện Đông Anh - Hà Nội đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động giết mổ tại chợ đầu mối Bắc Thăng Long.

UBND huyện Đông Anh vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối Bắc Thăng Long nghiêm cấm tuyệt đối các tiểu thương, hộ kinh doanh thực hiện hoạt động giết mổ tại chợ đầu mối Bắc Thăng Long (chợ đầu mối Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Huyện Đông Anh yêu cầu tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở, tiểu thương kinh doanh thực phẩm trong chợ thực hiện đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi việc thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến an toàn thực phẩm, các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm và nội quy chợ để được cấp biển nhận diện. Thông tin đến cơ quan chức năng đối với cơ sở, tiểu thương kinh doanh có vi phạm để có biện pháp xử lý nghiêm.

UBND huyện giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện thực hiện nghiêm công tác trực chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại cổng ra vào chợ. Chịu trách nhiệm đôn đốc các lực lượng tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong ca trực.

Cán bộ thú y tại chợ thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện công tác giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép tại chợ, báo cáo UBND huyện qua Phòng Kinh tế để chỉ đạo kịp thời.

Ngay sau đó, Trung tâm Kinh doanh Chợ đầu mối Bắc Thăng Long (Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP) đã có thông báo về việc dừng hoạt động giết mổ tại chợ. Theo đó, đơn vị này yêu cầu dừng các hoạt động giết mổ tại chợ.

Trước đó, cơ quan báo chí đã ghi nhận dấu hiệu buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương được giao thực hiện quản lý cơ sở giết mổ và kiểm soát giết mổ, dẫn đến nguy cơ cao mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng, lây lan dịch bệnh động vật và ô nhiễm môi trường.

Đến thời điểm này, dãy lò mổ chui gần cổng chợ đã bị cắt toàn bộ điện nước và chấm dứt mọi hoạt động giết mổ động vật.