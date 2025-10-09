Đưa chính sách pháp luật đến vùng sâu, vùng xa

TPO - Thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm TGPL cho người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.

TGPL là chính sách nhân văn của Nhà nước, hỗ trợ miễn phí cho các đối tượng yếu thế nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Trên thực tế, nhiều người dân vùng DTTS gặp khó khăn về tài chính, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên khó tiếp cận các dịch vụ pháp lý khi có tranh chấp, khiếu kiện. Chính vì vậy, sự hiện diện của lực lượng TGPL tại cơ sở đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Phát huy vai trò là địa chỉ pháp lý tin cậy của người dân yếu thế, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Bác Ái Tây.

Mới đây, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tổ chức hoạt động tư vấn, TGPL tại thôn Ma O, xã Đông Khánh Sơn. Từ sáng sớm, tại Nhà văn hóa thôn, người dân đã sắp xếp công việc nương rẫy để đến tham gia. Tại đây, các trợ giúp viên pháp lý của trung tâm đã thông tin một số vụ án sát với tình hình thực tế của người dân; đồng thời đưa ra các tình huống pháp luật ở địa phương hay xảy ra để người dân trao đổi, đưa ra ý kiến giải quyết. Sau đó, các trợ giúp viên pháp lý phân tích, định hướng theo các quy định của pháp luật... Bà Nguyễn Thị Thùy Dương (thôn Ma O) chia sẻ, trước đây, bà gặp khó khăn trong việc làm giấy tờ đất đai do nhà xa Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, việc đi lại khó khăn và không có điện thoại kết nối với Internet. Nhờ cán bộ TGPL về tận nơi tư vấn, sau một thời gian ngắn, bà đã hoàn tất thủ tục giấy tờ đất đai. Bà mong có thêm những buổi truyền thông như thế này để được tiếp cận thông tin pháp luật dễ dàng hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Thúy - Trưởng thôn Ma O cho biết, đa số người dân trong thôn là đồng bào Raglai, điều kiện đi lại còn khó khăn, ít người có điều kiện tìm hiểu pháp luật. Việc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh về trực tiếp tuyên truyền, giải đáp thắc mắc tại cơ sở đã mang lại lợi ích thiết thực. Đây là cách làm hiệu quả, giúp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Xã Bác Ái Tây có hơn 87% dân số là đồng bào DTTS. Vừa qua, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai các quy định pháp luật về TGPL trong lĩnh vực dân sự, kỹ năng phối hợp, cung cấp thông tin đến người dân cho các trưởng thôn, cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng. Buổi tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực truyền đạt cho cán bộ cơ sở và người có uy tín trong cộng đồng trên địa bàn xã. Bà Đinh Thị Nga - Trưởng thôn Chà Panh, xã Bác Ái Tây cho biết: "Thông qua các buổi TGPL, tôi đã được tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai mà người dân còn thắc mắc lâu nay chưa giải quyết. Được Nhà nước hỗ trợ pháp lý là điều đúng với mong mỏi của người dân. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn để có thể trợ giúp người dân khi cần”.

Trợ giúp viên pháp lý của trung tâm truyền thông, tư vấn pháp luật về hôn nhân và gia đình cho người dân xã Bác Ái Tây.

9 tháng năm 2025, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã tổ chức TGPL tại 14 thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh. Nhờ đó, hàng nghìn lượt người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai đã được cán bộ TGPL giải đáp, tư vấn trực tiếp về các lĩnh vực đất đai, hôn nhân - gia đình, Luật TGPL, Bộ luật Dân sự và Bộ luật Hình sự. Nhiều vụ việc cụ thể của người dân cũng được tiếp nhận để tiếp tục thụ lý, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người dân. Trung tâm còn cấp phát miễn phí tài liệu truyền thông do trung tâm biên soạn; cung cấp mẫu đơn yêu cầu TGPL, mẫu giấy giới thiệu, địa chỉ và số điện thoại của trung tâm cho người dân.

Bà Đỗ Thị Hải - Giám đốc Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh cho biết: "Các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi đã đưa công tác TGPL thành nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thời gian qua, trung tâm đã phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật và TGPL lưu động tại các thôn, bản, xã vùng sâu, vùng xa. Nhiều trường hợp đồng bào DTTS được TGPL qua các đợt truyền thông và trợ giúp tại địa phương. Đến nay, người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi đã biết đến địa chỉ của trung tâm, biết quyền được trợ giúp miễn phí, các lĩnh vực pháp luật cơ bản. Hoạt động TGPL đang tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối pháp luật giữa Nhà nước với Nhân dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS và miền núi.