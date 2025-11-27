Du lịch Thái Lan chữa lành – 5 điều bạn không thể bỏ qua

“Luxury” không chỉ đến từ những món đồ đắt tiền, mà từ khoảnh khắc ta được dừng lại, thở và lắng nghe chính mình. Đó cũng là tinh thần của “HEALING IS THE NEW LUXURY”, khi sự an yên trở thành giá trị cao nhất. Thái Lan – điểm đến quen thuộc của người Việt – đang được tái định vị như “ngôi nhà thứ hai của sự chữa lành”, nơi mỗi chuyến đi trở thành hành trình tái tạo năng lượng và khơi lại cảm hứng sống. Dưới đây là 5 trải nghiệm “Must-Do” giúp bạn cảm nhận một Thái Lan sâu sắc, dịu dàng mà đầy sức sống.

Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT) hợp tác với Thanh Duy mang đến những trải nghiệm chữa lành 5 Must do in Thailand - ảnh nguồn từ TAT

1. MUST SEEK – Những điểm đến phải khám phá

Thái Lan luôn là điểm đến quen thuộc của du khách Việt nhưng mỗi lần quay lại đều mang đến những trải nghiệm mới. Ở Bangkok, Song Wat gây ấn tượng với không gian sáng tạo hiện đại giữa lòng phố cổ, còn Dusit Central Park với sky garden lớn nhất thành phố mở ra góc nhìn bình yên giữa bầu trời Bangkok. Xa hơn, miền Đông Bắc nổi bật với Hin Sam Wan (Đá Ba Con Cá Voi) ở Bueng Kan – ba phiến đá khổng lồ giữa rừng, nơi ngắm bình minh hùng vĩ và còn rất mới mẻ với du khách Việt. Từ các đường bay thẳng, bạn dễ dàng mở rộng hành trình sang những tỉnh lân cận để khám phá một Thái Lan khác biệt hơn.

Ảnh Hin Sam Wan ở tỉnh Bueng Kan tại vùng Đông Bắc Thái Lan nguồn từ TAT

2. MUST TASTE – Ẩm thực phải thử để hạnh phúc bùng nổ

Ẩm thực Thái là hành trình cảm xúc qua bốn vùng miền: miền Trung (Bangkok) hài hòa cay – chua – ngọt – mặn, miền Nam đậm đà cay nồng, Isan mang ảnh hưởng Lào với Tom Saep, còn miền Bắc nhẹ nhàng với Khao Soi. Từ street food, chợ đêm đến nhà hàng Michelin, mỗi điểm dừng đều là một câu chuyện vị giác. Đặc biệt, Thai Food Bus Tour mang đến trải nghiệm thưởng thức món Michelin ngay trên xe buýt sang trọng khi đi qua phố cổ Rattanakosin. Một bữa ăn ngon đôi khi cũng đủ để chữa lành tâm hồn.

Ảnh món ăn Gaeng Som nguồn từ Tổng Cục Du Lịch Thái Lan (TAT)

3. MUST TRY – Những hoạt động nhất định phải thử

Thái Lan là thiên đường hoạt động cho mọi phong cách du lịch. Với người thích cảm giác mạnh, Tandem Skydiving tại Rayong mang lại cú nhảy 13.000 feet và cảm giác rơi tự do gần 200 km/h. Với người yêu sự nhẹ nhàng, “slow travel” bằng tàu là lựa chọn lý tưởng: Royal Blossom đi Hua Hin/Phetchaburi, KIHA 183 phong cách Nhật đến Kanchanaburi, hay hành trình Blue Jasmine 9 ngày qua Bangkok – Ayutthaya – Uthai Thani – Chiang Mai – Sukhothai. Cuối – đầu năm, miền Bắc rực rỡ hoa mai anh đào, còn du thuyền Suriyan Chandra trên sông Mae Klong – Ayutthaya mang đến trải nghiệm ẩm thực – văn hóa đầy thi vị dưới ánh hoàng hôn.

4. MUST SEE – Sống trọn trong thế giới văn hoá & lễ hội của Thái Lan

Thái Lan được mệnh danh là “thủ phủ lễ hội châu Á”, nơi các sự kiện diễn ra quanh năm. Songkran tháng 4 lễ hội té nước nhộn nhịp, Loy Krathong tháng 11 biến các dòng sông thành biển ánh sáng lung linh. Tại Nakhon Phanom, lễ hội Lai Rua Fai vào dịp Ok Phansa tạo nên khung cảnh những thuyền lửa khổng lồ chiếu sáng dòng Mekong. Thái Lan còn là điểm hội tụ các sự kiện quốc tế và trong nước lớn như Thailand Marathon, SEA Games Sport & Tourism, Rolling Loud Thailand, Wonderfruit, và đặc biệt TOMORROWLAND THAILAND 2026 – lần đầu tiên diễn ra tại châu Á. Các concert và fan meeting diễn ra liên tục biến Thái Lan trở thành điểm đến lý tưởng của giới trẻ.

Ảnh đón chào năm mới (Countdown) tại Bangkok nguồn từ TAT.

5. MUST BUY – Những món nhất định phải mang về

Kết thúc hành trình, đừng quên chọn những món quà mang đậm dấu ấn Thái Lan: quần voi Thái thoải mái, tinh dầu và dầu thảo dược thư giãn, đồ thủ công mỹ nghệ, trà sữa Thái, bánh kẹo và đặc sản dễ tìm ở cửa hàng tiện lợi. Những món quà nhỏ ấy như giữ lại một phần cảm xúc và năng lượng chữa lành mà bạn đã trải nghiệm tại “xứ sở nụ cười”.

Để tìm hiểu thêm về du lịch Thái Lan:

Tổng cục Du lịch Thái Lan - Văn phòng đại diện Hồ Chí Minh

Facebook Fanpage: TAT Hochiminh

Email: tathcm@tourismthailand.org.vn