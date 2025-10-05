Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

TPO - Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.

Đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, dự kiến tăng bình quân 7,2% từ ngày 1/1/2026 (tương ứng tăng từ 250.000 - 350.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Cụ thể, vùng I là 5.310.000 đồng/tháng, vùng II là 4.730.000 đồng/tháng, vùng III là 4.140.000 đồng/tháng và vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Người lao động tại nhiều xã, phường dự kiến được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng từ ngày 1/1/2026. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, tại dự thảo, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 128/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới.

Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn áp dụng đã có sự sắp xếp, thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị định vào tháng 6/2025. Đồng thời, Nghị định số 128 sẽ hết hiệu lực kể từ 1/3/2027.

Bộ Nội vụ dự thảo Nghị định quy định danh mục địa bàn áp dụng mới trên cơ sở kế thừa danh mục hiện hành quy định tại Nghị định số 128 và có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của UBND cấp tỉnh. Trong đó có điều chỉnh từ vùng II lên vùng I, từ vùng III lên vùng II, từ vùng IV lên vùng III.

Cụ thể, điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với nhiều phường, xã tại TP Hải Phòng. Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với một số phường xã ở Nghệ An, Quảng Trị, Khánh Hòa và Hải Phòng. Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với nhiều xã ở Quảng Trị và Khánh Hòa...

Nhiều người lao động được tăng lương đến 900.000 đồng/tháng

Hiện nay, mức lương tối thiểu vùng II đang được áp dụng theo Nghị định số 74/2024/NĐ-CP là 4.410.000 đồng/tháng. Từ ngày 1/1/2026, người lao động ở vùng II khi được điều chỉnh lên vùng I dự kiến có mức lương 5.310.000 đồng/tháng, tương ứng tăng thêm 900.000 đồng/tháng.

Tương tự, mức lương tối thiểu vùng III được áp dụng theo Nghị định số 74 là 3.860.000 đồng/tháng. Kể từ ngày 1/1/2026, người lao động ở vùng III khi được điều chỉnh lên vùng II dự kiến có mức lương 4.730.000 đồng/tháng, tương ứng tăng thêm 870.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng IV được áp dụng theo Nghị định số 74 là 3.450.000 đồng/tháng. Kể từ ngày 1/1/2026, người lao động ở vùng IV khi được điều chỉnh lên vùng III dự kiến có mức lương 4.140.000 đồng/tháng, tương ứng tăng thêm 690.000 đồng/tháng.

Như vậy, từ ngày 1/1/2026, với việc điều chỉnh vùng áp dụng, người lao động tại nhiều địa phương được tăng lương tối thiểu từ 690.000-900.000 đồng/tháng.

Bộ Nội vụ cho biết, việc điều chỉnh vùng nhằm tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, do có sự phát triển hơn về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.