Du khách đến trễ bị khách sạn ở Hà Nội từ chối dù đã thanh toán 100% tiền phòng

Theo chia sẻ, nữ du khách tên Q. đặt phòng tại khách sạn từ ngày 7-9/11 thông qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến và đã thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, do gặp sự cố nên nữ du khách đến nhận phòng muộn, vào khoảng 2h sáng ngày 9/11.
Khi tới nơi, chị Q. cho biết khách sạn thông báo đã hết phòng và từ chối nhận khách với lý do “không đến đúng giờ nhận phòng, cũng không báo trước”. Trong khi đó, chị khẳng định đã thanh toán đủ tiền, thời gian đặt vẫn còn hiệu lực nên việc không được nhận phòng khiến cô bức xúc.
Trao đổi với báo chí, đại diện khách sạn xác nhận có xảy ra sự việc trên. “Theo quy định, nếu khách không đến trong ngày nhận phòng và không thông báo, đơn hàng có thể bị hủy. Tuy nhiên, do nhân viên của khách sạn không gọi điện trao đổi với khách nên chúng tôi đã gọi điện xin lỗi và đề nghị hoàn lại tiền cho khách”, người đại diện nói.
Tuy nhiên, nữ du khách đã từ chối nhận hoàn tiền vì cho rằng việc khách sạn bán lại phòng đã được thanh toán là không đúng.
Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng khách sạn xử lý thiếu chuyên nghiệp khi không chủ động liên hệ với khách để xác nhận thời gian đến. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng du khách nên thông báo trước khi đến trễ để tránh hiểu nhầm là “không đến”.
Hiện phía khách sạn đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ rà soát lại quy trình để tránh những tình huống tương tự.
Khi đặt phòng qua ứng dụng, du khách nên kiểm tra kỹ chính sách nhận phòng, hủy phòng và trường hợp đến muộn.
Nếu du khách biết trước mình sẽ tới trễ, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn để thông báo, tránh bị tính là “không đến”.
Nên giữ lại chứng từ thanh toán, xác nhận đặt phòng và lịch sử tin nhắn để có căn cứ làm việc khi xảy ra sự cố.
Đối với khách sạn, việc liên hệ lại khách trước khi hủy đơn hoặc cho thuê phòng lại cũng là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng.