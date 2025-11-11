Du khách đến trễ bị khách sạn ở Hà Nội từ chối dù đã thanh toán 100% tiền phòng

HHTO - Mạng xã hội xôn xao trước phản ánh của một nữ du khách cho biết cô bị một khách sạn trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối nhận phòng giữa đêm với lý do đến trễ, dù đã đặt trước và thanh toán 100% tiền phòng.

Theo chia sẻ, nữ du khách tên Q. đặt phòng tại khách sạn từ ngày 7-9/11 thông qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến và đã thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, do gặp sự cố nên nữ du khách đến nhận phòng muộn, vào khoảng 2h sáng ngày 9/11.

Khi tới nơi, chị Q. cho biết khách sạn thông báo đã hết phòng và từ chối nhận khách với lý do “không đến đúng giờ nhận phòng, cũng không báo trước”. Trong khi đó, chị khẳng định đã thanh toán đủ tiền, thời gian đặt vẫn còn hiệu lực nên việc không được nhận phòng khiến cô bức xúc.

Trao đổi với báo chí, đại diện khách sạn xác nhận có xảy ra sự việc trên. “Theo quy định, nếu khách không đến trong ngày nhận phòng và không thông báo, đơn hàng có thể bị hủy. Tuy nhiên, do nhân viên của khách sạn không gọi điện trao đổi với khách nên chúng tôi đã gọi điện xin lỗi và đề nghị hoàn lại tiền cho khách”, người đại diện nói.

Cơ sở lưu trú nơi vị khách đặt phòng. (Ảnh: Agoda)

Tuy nhiên, nữ du khách đã từ chối nhận hoàn tiền vì cho rằng việc khách sạn bán lại phòng đã được thanh toán là không đúng.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng khách sạn xử lý thiếu chuyên nghiệp khi không chủ động liên hệ với khách để xác nhận thời gian đến. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng du khách nên thông báo trước khi đến trễ để tránh hiểu nhầm là “không đến”.

Hiện phía khách sạn đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ rà soát lại quy trình để tránh những tình huống tương tự.