Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Du khách đến trễ bị khách sạn ở Hà Nội từ chối dù đã thanh toán 100% tiền phòng

LINH LÊ

HHTO - Mạng xã hội xôn xao trước phản ánh của một nữ du khách cho biết cô bị một khách sạn trên phố Hàng Cháo (Hà Nội) từ chối nhận phòng giữa đêm với lý do đến trễ, dù đã đặt trước và thanh toán 100% tiền phòng.

Theo chia sẻ, nữ du khách tên Q. đặt phòng tại khách sạn từ ngày 7-9/11 thông qua ứng dụng đặt phòng trực tuyến và đã thanh toán toàn bộ chi phí. Tuy nhiên, do gặp sự cố nên nữ du khách đến nhận phòng muộn, vào khoảng 2h sáng ngày 9/11.

Khi tới nơi, chị Q. cho biết khách sạn thông báo đã hết phòng và từ chối nhận khách với lý do “không đến đúng giờ nhận phòng, cũng không báo trước”. Trong khi đó, chị khẳng định đã thanh toán đủ tiền, thời gian đặt vẫn còn hiệu lực nên việc không được nhận phòng khiến cô bức xúc.

Trao đổi với báo chí, đại diện khách sạn xác nhận có xảy ra sự việc trên. “Theo quy định, nếu khách không đến trong ngày nhận phòng và không thông báo, đơn hàng có thể bị hủy. Tuy nhiên, do nhân viên của khách sạn không gọi điện trao đổi với khách nên chúng tôi đã gọi điện xin lỗi và đề nghị hoàn lại tiền cho khách”, người đại diện nói.

chuyen-du-tien-dat-khach-san-o-ha-noidocx-1762826777140png.jpg
Cơ sở lưu trú nơi vị khách đặt phòng. (Ảnh: Agoda)

Tuy nhiên, nữ du khách đã từ chối nhận hoàn tiền vì cho rằng việc khách sạn bán lại phòng đã được thanh toán là không đúng.

Sự việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng xã hội. Một số người cho rằng khách sạn xử lý thiếu chuyên nghiệp khi không chủ động liên hệ với khách để xác nhận thời gian đến. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng du khách nên thông báo trước khi đến trễ để tránh hiểu nhầm là “không đến”.

Hiện phía khách sạn đã gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ rà soát lại quy trình để tránh những tình huống tương tự.

Khi đặt phòng qua ứng dụng, du khách nên kiểm tra kỹ chính sách nhận phòng, hủy phòng và trường hợp đến muộn.

Nếu du khách biết trước mình sẽ tới trễ, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn để thông báo, tránh bị tính là “không đến”.

Nên giữ lại chứng từ thanh toán, xác nhận đặt phòng và lịch sử tin nhắn để có căn cứ làm việc khi xảy ra sự cố.

Đối với khách sạn, việc liên hệ lại khách trước khi hủy đơn hoặc cho thuê phòng lại cũng là cách thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#khách sạn #Hà Nội #từ chối nhận phòng #du khách #dịch vụ khách sạn #phản ánh #khách đến trễ bị khách sạn từ chối nhận phòng

Cùng chuyên mục