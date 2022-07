Dự báo điểm chuẩn nhóm ngành Sức khỏe, Sư phạm

TP - Bộ GD&ĐT vừa công bố điểm sàn đối với nhóm ngành Sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, nhóm ngành Sư phạm đại học và cao đẳng giáo dục mầm non. Theo nhận định, điểm chuẩn của hai nhóm ngành này ở những trường đại học lớn sẽ cao hơn điểm sàn. Thậm chí có những ngành vượt xa sàn.

Sư phạm liệu có xác lập kỷ lục mới?

Theo Bộ GD&ĐT, điểm sàn nhóm ngành Sức khỏe được quy định tối thiểu từ 19 - 22 điểm; nhóm ngành Sư phạm từ 17 - 19 điểm. Căn cứ trên mức tối thiểu này, các cơ sở đào tạo có thể xác định điểm sàn cao hơn tùy theo yêu cầu.

Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT ở nhóm ngành Sư phạm dao động từ 18 - 21,5 điểm. Trong đó, ngành Sư phạm Hóa học đào tạo bằng tiếng Anh lấy mức điểm cao nhất. GS. TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường lưu ý đây là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ. Ví dụ, ngưỡng điểm sàn năm ngoái đặt ra là 19 điểm trong khi đó ngành Sư phạm tiếng Anh của trường đã lấy 28,53 điểm, hoặc Sư phạm Toán tiếng Anh lấy 27,7 điểm.

Trường ĐH Hồng Đức năm 2021 đã tạo kỷ lục khi ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao có điểm chuẩn cao nhất toàn quốc là 30,5/30 điểm đối với tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). PGS. TS Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay những năm gần đây, điểm chuẩn vào trường phổ điểm từ 22, nên ngưỡng 19 điểm như năm nay là phù hợp, là bước đầu để trường có thể lựa chọn người học. “Năm nay, phổ điểm chuẩn của Trường ĐH Hồng Đức có thể rơi vào từ 22 đến 27-28 điểm, tuỳ từng ngành. Đây chỉ là dự báo còn thực tế phụ thuộc vào rất nhiều biến số, phụ thuộc sự lựa chọn của các em. Tôi nghĩ điểm chuẩn năm nay có thể tương đương hoặc cao hơn năm ngoái một chút”, PGS Lê Hoằng Bá Huyền dự báo.

Khi thí sinh đăng ký nguyện vọng, ưu tiên số một là ngành nghề còn trường học là yếu tố cân nhắc thứ hai. Do đó, sau khi biết điểm và muốn đăng ký nguyện vọng khác so với dự kiến ban đầu, thí sinh cần ghi nhớ có thể thay đổi trường có mức điểm phù hợp hơn nhưng không nên thay đổi ngành.

Cẩn trọng sắp xếp nguyện vọng

PGS. TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH, Trường ĐH Y Hà Nội khẳng định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nhóm ngành Sức khỏe cấp chứng chỉ hành nghề được đưa ra dựa trên phân tích tổng điểm của các môn Toán, Hóa, Sinh thuộc tổ hợp B00 và so sánh với kết quả các năm 2020, 2021; phân tích đánh giá mức độ khó, mức độ phân hóa của các môn Toán, Hóa, Sinh 2022 so với các năm 2020, 2021; xét đến các điều kiện tổ chức học tập của bậc phổ thông, nhất là trong thời kỳ bị dịch bệnh ảnh hưởng liên tục từ năm 2019 đến nay.

Trên cơ sở tổng chỉ tiêu của các trường có đào tạo ngành Sức khỏe, cả công lập và ngoài công lập, PGS Lê Đình Tùng cho rằng mức điểm này là phù hợp. Bởi mục tiêu là đảm bảo được chất lượng để thí sinh có thể theo đuổi, học được các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe mà không ảnh hưởng đến việc đáp ứng các chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và yêu cầu đổi mới của chương trình đào tạo để nâng cao chất lượng sức khỏe người dân và nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế của đất nước trong thời gian tới.

PGS Lê Đình Tùng thông tin Trường ĐH Y Hà Nội xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo của nhà trường tương tự như năm 2021, ổn định xu hướng đến năm 2025 bao gồm cả ngành đào tạo và tổng quy mô đào tạo. Trường áp dụng 5 phương thức theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT. Với các thí sinh năm nay muốn đăng ký nguyện vọng vào trường, PGS Lê Đình Tùng lưu ý đối với những ngành có ngưỡng điểm chuẩn năm trước từ 23 - 27 điểm thì cần thận trọng sắp xếp nguyện vọng cho phù hợp.

Đồng thời, PGS Lê Đình Tùng nhắn nhủ do số lượng thí sinh sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển ĐH cao hơn năm 2021, để tránh quá tải hệ thống, sau khi tìm hiểu, thí sinh nên suy nghĩ và đăng kí nguyện vọng sớm, không nên để dồn vào những ngày cuối cùng.

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố, các trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe đã công bố điểm sàn của mỗi trường. Trường ĐH Y dược, ĐH Quốc gia Hà Nội có điểm sàn năm 2022 từ 20 - 22 điểm. Trong khi đó, điểm chuẩn năm ngoái có ngành cao nhất lên đến 28,15 điểm và thấp nhất là trên 25 điểm. Trường ĐH Y dược TPHCM lấy điểm sàn 20 - 23 điểm, cao hơn quy định tối thiểu của Bộ GD&ĐT 1 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn năm 2021 của Trường này dao động từ 22 - 28,2 điểm.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ cũng xác định điểm sàn từ 19 - 22 điểm, điểm chuẩn năm 2021 dao động từ 20 - 27 điểm.

Trao đổi với báo chí, TS Nguyễn Hải Ninh, Trưởng phòng Quản lý đào tạo ĐH, Trường ĐH Y Dược Hải Phòng cho hay với phổ điểm tổ hợp B00 được Bộ GD&ĐT công bố, số lượng thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên (tương đương mức điểm trúng tuyển ngành Y khoa của trường ĐH Y Dược Hải Phòng trong 2 năm qua) chỉ bằng 2/5 so với năm 2021 và 1/3 so với năm 2020. Do vậy nếu dựa vào phương thức xét điểm thi THPT thì điểm trúng tuyển năm nay vào các trường Y Dược nói chung và trường Y Dược Hải Phòng nói riêng chắc chắn sẽ có xu hướng giảm mạnh so với 2 năm trước.

Tuy nhiên, năm 2022, các trường Y dược đã giảm dần sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng cách sử dụng nhiều phương thức xét tuyển khác như: xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, xét tuyển bằng học bạ, xét tuyển kết hợp IELTS. Vì vậy số lượng chỉ tiêu xét tuyển bằng kết quả thi THPT không nhiều so với các năm trước.

“Chúng tôi dự đoán điểm trúng tuyển các trường Y Dược và trường Y Dược Hải Phòng năm nay sẽ không nhiều biến động so với năm 2021, 2020 và có xu hướng giảm nhẹ”, TS Nguyễn Hải Ninh nói.