Thanh Hóa: Dự án du lịch 'nát tươm' vẫn bán đấu giá được hơn 70 tỷ đồng

TPO - Dự án Không gian ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương ở phường Sầm Sơn, Thanh Hóa gồm các hubway, khu tắm tráng… do Tập đoàn FLC bàn giao cho địa phương đã được đấu giá thành công, với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết, trung tâm cung ứng dịch vụ công phường đã phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Thành An tổ chức đấu giá thành công việc cho thuê quyền khai thác tài sản thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông, đường Hồ Xuân Hương.

Các hubway, khu tắm tráng xuống cấp, hư hỏng.

Theo lãnh đạo địa phương, công trình được đem ra đấu giá với mức giá khởi điểm hơn 51 tỷ đồng. Có 2 đơn vị đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá. Kết quả đấu giá xác định một doanh nghiệp ở phường Sầm Sơn trúng đấu giá với số tiền gần 72 tỷ đồng, quyền khai thác dự án trong 5 năm.

Như vậy, sau 4 năm kể từ ngày Tập đoàn FLC ngừng khai thác, dự án đã có nhà đầu tư mới, hy vọng sẽ làm mới không gian dọc bãi biển Sầm Sơn kể từ mùa du lịch biển này.

Theo quy định, mức giá trúng đấu giá chưa bao gồm các chi phí nhà đầu tư phải tự thực hiện, như kinh phí sửa chữa, cải tạo không gian ven biển; chi phí đảm bảo an ninh, trật tự khu vực bờ biển; kinh phí duy trì vệ sinh môi trường bãi biển. Toàn bộ các khoản chi này do doanh nghiệp trúng đấu giá tự đảm bảo và không được hoàn trả hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính.

Việc đấu giá thành công kỳ vọng thay đổi diện mạo và phát triển du lịch phố biển Sầm Sơn.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC đầu tư xây dựng với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào khai thác từ mùa du lịch năm 2016.

Công trình gồm 14 hubway (quầy kinh doanh giải khát), các khu tắm tráng (tắm nước ngọt), khu vui chơi trẻ em, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các chòi quan sát dọc bãi biển Sầm Sơn...

Sau nhiều năm khai thác không hiệu quả, đến năm 2022, Tập đoàn FLC đã có văn bản tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương mà không yêu cầu hoàn trả kinh phí, dù thời gian khai thác theo hợp đồng (29 năm) vẫn chưa kết thúc.

Đầu năm 2025, công trình mới hoàn tất thủ tục xác lập sở hữu toàn dân và được giao cho UBND phường Sầm Sơn quản lý để tổ chức đấu giá quyền khai thác.

Nhiều đợt bão trong năm 2025 đã khiến nhiều hạng mục như hubway và khu tắm tráng dọc bãi biển Sầm Sơn bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều công trình bị bỏ hoang lâu ngày, dẫn đến hoen gỉ và xuống cấp.