Dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng thắng lớn tại Property Guru Awards 2025

Đánh dấu cột mốc đầu tiên tại thành phố cảng, Ambience - khu phức hợp căn hộ và thương mại do Gamuda Land phát triển - đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi chinh phục 4 giải thưởng lớn tại Vietnam PropertyGuru Awards 2025, bao gồm “Dự án thương mại phong cách sống xuất sắc - Best Lifestyle Commercial Development” và “Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc - Best Condo Architectural Design”.

Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế tiên phong của Gamuda Land tại Hải Phòng mà còn đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của thương hiệu Malaysia tại Việt Nam.

Đại diện Gamuda Land Việt Nam lên nhận giải thưởng Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc

Dấu ấn thương hiệu quốc tế Gamuda Land

Thuộc tập đoàn Gamuda Berhad (Malaysia), Gamuda Land là nhà phát triển đô thị quốc tế với hơn 30 năm kinh nghiệm kiến tạo cộng đồng bền vững tại Malaysia, Singapore, Australia và Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, Gamuda Land đã có mặt từ năm 2007 với những dự án tiêu biểu như Gamuda City (Hà Nội), Celadon City, Eaton Park, Elysia, Artisan Park, The Meadow (TP. Hồ Chí Minh), và Springville (Đồng Nai).

Tiếp nối thành công đó, Gamuda Land mở rộng hành trình của mình ra thành phố cảng Hải Phòng với Ambience - dự án vừa mang âm hưởng lịch sử của vùng đất công nghiệp năng động, vừa được định vị như biểu tượng sống mới dành cho thế hệ cư dân trẻ trung, có gu và đề cao phong cách sống hiện đại.

Biểu tượng mới tại trung tâm kết nối của thành phố cảng

Ambience gồm tòa tháp căn hộ cao 33 tầng đặt trên khối đế thương mại 4 tầng rộng hơn 8.200 m², tích hợp các không gian bán lẻ, dịch vụ, nhà trẻ và sinh hoạt cộng đồng.

Nhờ thiết kế linh hoạt, các căn hộ duplex thương mại tại tầng 1 và 2 có thể được sử dụng làm boutique office, cửa hàng sáng tạo hoặc studio cá nhân, đáp ứng nhu cầu “sống - làm việc - trải nghiệm” của nhóm khách hàng thành đạt và năng động.

Không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại, Ambience còn được thiết kế để trở thành “điểm hẹn năng lượng” - nơi mỗi ngày trôi qua là một hành trình cân bằng giữa nhịp sống đô thị và không gian nghỉ dưỡng tinh tế.

Các tiện ích cao cấp như hồ bơi tràn bờ, phòng gym, khu vui chơi trẻ em, vườn trên mái và sky lounge được bố trí khoa học, tối ưu hóa trải nghiệm của cư dân và khuyến khích sự kết nối cộng đồng.

Dự án Ambience (Hải Phòng) của Gamuda Land Việt Nam

Ambience - Nơi hội tụ Thế hệ Tâm Điểm

Mỗi thành phố đều có một thế hệ dẫn đầu, định hình phong cách sống và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Ở Hải Phòng, Ambience chính là nơi hội tụ của Thế hệ Tâm Điểm - The Nexus Generation: những con người thành công, bản lĩnh, mang đậm khí chất đặc trưng của vùng đất cảng - năng động, quyết đoán và biết tận hưởng.

Tại Ambience, nơi ở không chỉ là chốn dừng chân, mà là tuyên ngôn về phong cách sống. Cư dân được tự do sống theo “tần số riêng” của mình - khi cần tĩnh tại, họ tìm thấy sóng dịu của sự an nhiên; khi cần bứt phá, họ hòa vào sóng trào của cơ hội, giao thương và kết nối.

Không gian sống của Ambience được kiến tạo như một bản giao hưởng cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và sự thư thái nội tâm. Mỗi chi tiết - từ kiến trúc, ánh sáng đến vật liệu - đều được chăm chút để mang lại cảm giác hiện đại, tinh tế nhưng vẫn ấm áp, gần gũi. Tất cả phản chiếu triết lý mà Gamuda Land luôn theo đuổi: “Tiên phong kiến tạo những cộng đồng thịnh vượng trên toàn cầu, nơi mọi người mong muốn gắn bó và phát triển qua nhiều thế hệ.”

Đại diện Gamuda Land nhận 13 giải thưởng Property Guru 2025

Chiến thắng ấn tượng tại Vietnam PropertyGuru Awards 2025 với 13 hạng mục trong đó có 4 hạng mục giải thưởng danh giá dành cho Ambience (Hải Phòng) đã một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược và chất lượng vượt trội của Gamuda Land trong hành trình mở rộng ra miền Bắc. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn cảm hứng để doanh nghiệp tiếp tục mang đến các dự án chất lượng cao, góp phần phát triển đô thị bền vững và giàu bản sắc cho Việt Nam.

Ambience không chỉ là một công trình kiến trúc, mà là một tuyên ngôn phong cách sống, nơi quy tụ những con người dẫn đầu - làm chủ tương lai của thành phố cảng.

Chiến thắng này cũng là bước khởi đầu cho hành trình kiến tạo những cộng đồng hiện đại, nơi con người, thiên nhiên và nhịp sống đô thị hòa quyện hài hòa - đúng với giá trị mà Gamuda Land đã kiên định suốt hơn ba thập kỷ qua.

Các hạng mục giải thưởng vinh danh Ambience tại Vietnam PropertyGuru Awards 2025:

- Best Condo Architectural Design - Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc

- Best Condo Development (Northern Vietnam Provinces) - Dự án căn hộ xuất sắc (miền Bắc)

- Best Lifestyle Commercial Development - Dự án thương mại phong cách sống xuất sắc

- Best Mixed-Use Development - Dự án phức hợp xuất sắc