Dự án chống ngập thi công ì ạch: Cản bước du khách về Đất Mũi

TPO - Từ kết quả đợt ra quân kiểm tra, phát hiện vi phạm, Công an TP Dĩ An kiến nghị UBND TP Dĩ An và UBND tỉnh Bình Dương rút giấy phép hoạt động đối với loạt cơ sở karaoke, massage có hoạt động kích dục, mua bán dâm.