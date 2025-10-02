Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Drama tay ba, hội bạn thân" ồn nhất lúc này: Xem mà thương "cô Dung ấm ớ"

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Dân mạng vẫn đang mê mải theo dõi diễn biến câu chuyện. Một số người đặt nghi vấn "cô Dung" chỉ giả vờ "ấm ớ" thật ra là để thu thập đầy đủ bằng chứng để vạch trần "ông Hùng - bà Thơ".

Thời gian gần đây, "nửa Tóp Tóp" đang hóng từng ngày những diễn biến nhỏ nhất trong mối quan hệ của nhóm bạn Hùng - Dung - Thơ - Lụa. Dựa vào những video nhóm bạn này đi du lịch hay qua chơi nhà nhau, dân mạng nghi ngờ ông Hùng có quan hệ "ngoài luồng" với cô Thơ. Trong khi cô Dung vẫn lơ ngơ, bị cho là "ấm ớ" khi chứng kiến chồng mình và bạn thân có hành động "vượt giới hạn" ngay trước mặt. Cô Lụa - em ruột của ông Hùng được cho là "về một phe" với Hồng Thơ.

Một trong những video "qua nhà bạn chơi" của cô Thơ khiến dân mạng "chíu khọ" gần đây. - Video: littlequanzz

Thực tế, đây chỉ là "tiểu phẩm" do nhóm TikToker sáng tạo ra. Khoảng nửa năm trở lại đây, TikToker con Cò đây (Quân Trương) nổi lên với nội dung "trung bình mẹ miền Bắc". Một thời gian sau, "con Cò" kết hợp với Ngọc Kem - vào vai mẹ con để mở rộng nội dung. Sau đó, Ngọc Thiệp (vai cô Dung Nguyễn), Mai Hương (vai Hùng Đỗ) được "kết nạp", Ngọc Kem đổi vai thành em gái của ông Hùng - Lụa Đỗ/ Lụa trị nám.

Content ban đầu là phiên bản các mẹ/ hội chị em trung niên/ hội phụ huynh đi họp lớp, du lịch. Gần đây, "các nhân vật" mới được đặt tên và hình thành "drama to đùng" như hiện tại. Nhờ sự sáng tạo này, khi những TikToker khác cũng đẩy nội dung "cosplay phụ huynh", các video của nhóm TikToker trên vẫn nổi bật.

Vnet "cười đau bụng" vì không hiểu sao các TikToker này có thể "hòa tan" với một nhóm phụ huynh đi du lịch thật và động tác của họ hoàn toàn khớp nhau. - Video: littlequanzz

"Vũ trụ phụ huynh" được mở rộng với "tiểu phẩm" ngày càng đa dạng. Mỗi tài khoản của các TikToker lại cập nhật một góc nhìn khác nhau như tạo dáng chụp ảnh, livestream... khiến nhiều dân mạng phì cười vì "y chang" bố mẹ mình. Độ đầu tư trang phục, đạo cụ để diễn xuất chân thực đến mức không ít người bình luận họ tưởng nhóm bạn này thực sự tồn tại.

Video: Ngọc Kem
sssdf.jpg
555560341-784241834184504-6266012507644168519-n.jpg
558611951-789198603688827-3082387940033287387-n.jpg

Phần bình luận dưới các video này cũng trở thành "đại hội nhập vai" khi netizen trở thành những người hàng xóm, bạn cũ, họ hàng... Từ đây, "thuyết âm mưu" về "drama" Thơ - Hùng - Dung - Lụa càng thêm căng: Người thương cho cô Dung ấm ớ bị đối xử tệ mà cam chịu, người nghi ngờ cô Dung chỉ giả vờ để thu thập bằng chứng hoặc "bào tiền" của chồng, người tò mò ông Hùng giàu cỡ nào mà "một lúc nuôi hai bà", có dân mạng đoán ông Hùng chỉ giả vờ cưng chiều cô Thơ để lấy tiền nuôi gia đình do chồng cô Thơ đi làm ở nước ngoài...

screenshot-634-3524.png
Nội dung đều đặn, đa dạng và đầu tư đến mức dân tình đùa rằng có tin là thật.
﻿screenshot-632.png
screenshot-633.png
Diễn biến mới nhất của "drama" này được "cô Dung" cập nhật khiến nhiều người lo lắng, hi vọng một cú twist.
screenshot-636.png
screenshot-635.png

Series này cũng có những "nội dung phụ" được cập nhật ở các nền tảng khác như Threads, Facebook. Con Cò đây cũng tận dụng luôn tài khoản khác là "Con Cầy đo" để "thêm mắm dặm muối" cho drama với cameo là Cún - con gái cô Hồng Thơ. Cùng với sự hỗ trợ hết sức của dân mạng, dự đoán, "tiểu phẩm" này sẽ còn "n tập".

cover-fb.jpg
Sam
#viral TikTok #Con Cò Đây #Ngọc Kem #Ngọc Thiệp #Mai Hương #series Con Cò Đây #series phụ huynh #drama gia đình

