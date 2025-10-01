Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải mã trend "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai", chính chủ cũng làm theo

Thiện Dư

HHTO - "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai" trở thành câu thoại gây sốt, được netizen "đu trend" gây bão mạng xã hội.

Gần đây, cư dân mạng lại năng nổ "đu trend" mới, và lần này là diễn theo câu thoại "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai". Những video này nhanh chóng nhận về những tương tác khủng trên mạng xã hội TikTok, thậm chí được biến tấu vô cùng sáng tạo.

6260542496601918553.jpg

Đoạn hội thoại này bắt đầu bằng câu "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai", sau đó được đáp trả lần lượt như sau: "Chị tự hiểu đi ha", "Hửm, hiểu gì em?", Ý là chị đừng làm chuyện đó ở đây nữa. Cái nghề này dễ bị mang tiếng lắm rồi. Tui hông muốn người khác nghĩ là ai cũng giống chị. Mọi người cần công việc này để sống", "là mọi người cần công việc này để sống, còn tao thì không?"...

Nhiều cư dân mạng đã diễn theo đoạn hội thoại này, thậm chí tự mình thoại và "chế" lại theo nhiều phiên bản khác nhau, phù hợp với bối cảnh. Có người thậm chí còn biến tấu thành phiên bản tiếng Khmer, khiến ai nấy cười ngất. Còn trên Facebook, hàng loạt trạng thái biến hóa câu "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai" thành các chủ đề khác nhau ngày càng xuất hiện nhiều, tạo nên trào lưu thú vị.

Cư dân mạng diễn theo trích đoạn thoại "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai". Nguồn: @nhut26march
Thậm chí còn tự biến tấu thành câu chuyện của riêng mình. Nguồn: @gioilee299
Phiên bản tiếng Khmer gây sốt. Nguồn: @sontrinhtrinh
Lê Dương Bảo Lâm và Hải Vót cũng "đu trend". Nguồn: @haivothotvai

Thực chất đây là câu thoại nằm trong phim Mai của Trấn Thành. Phân đoạn này là khi Mai (Phương Anh Đào đóng) bị nhân vật Trinh (Khả Như đóng) khích đểu. Bởi lẽ, trong khi Mai làm công việc này theo cách chuyên nghiệp, trong sáng thì Trinh "đi cửa sau" nên bị dòm ngó. Về sau, hai nhân vật cự cãi, thậm chí dẫn đến "tác động vật lý", cũng là một trong những chi tiết thúc đẩy tính cách của Mai đến cao trào.

still-8.jpg
avatar-of-video-6009613.png
"Chính chủ" Khả Như đã chính thức gia nhập trào lưu. Nguồn: Hữu Đằng

Sau hơn 1 năm ra mắt, Mai của Trấn Thành vẫn được khán giả nhớ đến và quan tâm, thậm chí tạo trào lưu. Trước "Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai", một câu thoại khác của phim cũng trở nên viral"Vậy chứ Mai làm gì vậy Mai" trong phân đoạn Má Mi (NSND Ngọc Giàu đóng) hỏi về gia cảnh của Mai, khi Mai đến ra mắt nhà Sâu (Tuấn Trần đóng).

Dù rằng từng đón nhận nhiều ý kiến tranh cãi, Mai vẫn được đón nhận mạnh mẽ trên đường dài. Khi lên sóng Netflix, phim bám trụ bảng xếp hạng Top 10 phim điện ảnh suốt 1 năm liền. Thậm chí, các trích đoạn phim còn được khán giả các quốc gia khác như Philippines, Indonesia... yêu thích.

bts-5.jpg
Mai từng là phim có doanh thu cao nhất phòng vé Việt.

Ngoài ra từ thành công của Mai, những diễn viên mới như Ngọc Nguyễn, Anh Phạm... đều nhận được sự chú ý đông đảo, mở ra nhiều cơ hội mới về diễn xuất. Riêng về Tuấn Trần và Phương Anh Đào, cặp diễn viên này còn được "đẩy thuyền" ngoài đời, sắp tới sẽ tái hợp trong phim mới Báu Vật Trời Cho, dự kiến chiếu Tết 2026.

437128a6-55b1-4e76-9246-b2bc00d6335f.jpg
Thiện Dư
#phim Mai #Nãy chị làm khách em ngó gì chị đó Mai #Khả Như #Phương Anh Đào #Trấn Thành #Mai #trend TikTok #trào lưu TikTok

