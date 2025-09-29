Ma cà rồng thuần Việt bất ngờ gây sốt tại Hàn Quốc, sắp được làm phim dài tập

Thời gian gần đây, những thông tin về sự tích ma cà rồng Việt Nam đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và tò mò. Thậm chí, nó còn nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc, cụ thể ở đây là trang theqoo. Vào ngày 27/9, chủ đề về ma cà rồng Việt Nam thu hút hàng nghìn lượt đọc và bình luận từ cư dân mạng xứ kim chi.

Chủ đề ma cà rồng Việt Nam gây sốt trên diễn đàn theqoo của Hàn Quốc (chủ bài đăng sử dụng bánh macaron vì cách phát âm tương đồng với "ma cà rồng").

Trong bài đăng trên theqoo, ma cà rồng Việt Nam được mô tả "ban ngày như người bình thường và làm nông, ban đêm bay xung quanh và tìm kiếm nạn nhân để hút máu". Thế nhưng, điểm nổi bật khiến ma cà rồng Việt Nam độc đáo so với những nhân vật ma cà rồng phương Tây quen thuộc chính là ở cách bay, thông qua việc đưa ngón chân vào lỗ mũi và dùng tay bịt tai lại.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc để lại bình luận thắc mắc, dở khóc dở cười với chi tiết "cho ngón chân vào lỗ mũi" của ma cà rồng Việt Nam. Sau đó, việc nhân vật ma cà rồng này "gây sốt" trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc được cư dân mạng Việt Nam chia sẻ lại một cách hài hước.

Hình ảnh minh họa ma cà rồng Việt Nam.

Bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc trên theqoo.

Trước đó, hình tượng ma cà rồng "lạ kỳ" này đã được miêu tả trong cuốn Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn như sau: "Đến đêm thì xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi, bay đi làm ma, thường vào nhà đàn bà đẻ để hút máu [...] Đến trống canh năm, giống quái vật ấy bay trở về, ngâm chân vào thùng nước tô mộc, tháo chân ở mũi ra, trở lại làm người, nếu hỏi đến việc đã làm ban đêm thì không biết gì cả".

Đây cũng chính là nguồn tư liệu quý giá để nhà văn Thảo Trang - tác giả Tết Ở Làng Địa Ngục sáng tạo, và sắp tới đây sẽ xuất hiện trong mùa 2 của bản phim mang tên U Hồn Tượng Đất. Đích thân Thảo Trang đã bật mí trên trang cá nhân của mình rằng sẽ khai thác hình tượng ma cà rồng Việt Nam này, "vẫn là ma quỷ dân gian Việt Nam nhưng thực sự mới lạ".

Tác giả Thảo Trang xác nhận sẽ có ma cà rồng Việt Nam trong mùa 2 của Tết Ở Làng Địa Ngục.

Trước đó, mùa đầu tiên của Tết Ở Làng Địa Ngục đã "gây sốt", đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng phim dài tập của Netflix. Dự án của đạo diễn Trần Hữu Tấn mang đến những câu chuyện kinh dị đậm chất dân gian Việt Nam, nhờ đó thu hút lượng lớn khán giả và chiến thắng giải WeChoice cho phim dài tập hay nhất. Thành công của mùa 1 đã đặt tiền đề cho phiên bản điện ảnh Kẻ Ăn Hồn, thu về gần 67 tỷ đồng ngoài rạp (theo Box Office Vietnam), và sắp tới là mùa 2 U Hồn Tượng Đất.