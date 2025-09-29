Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Ma cà rồng thuần Việt bất ngờ gây sốt tại Hàn Quốc, sắp được làm phim dài tập

Dương Kiều

HHTO - Hình tượng ma cà rồng Việt Nam "đưa ngón chân vào lỗ mũi" đang là đề tài gây sốt trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Thời gian gần đây, những thông tin về sự tích ma cà rồng Việt Nam đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú và tò mò. Thậm chí, nó còn nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội Hàn Quốc, cụ thể ở đây là trang theqoo. Vào ngày 27/9, chủ đề về ma cà rồng Việt Nam thu hút hàng nghìn lượt đọc và bình luận từ cư dân mạng xứ kim chi.

2-9032.jpg
Chủ đề ma cà rồng Việt Nam gây sốt trên diễn đàn theqoo của Hàn Quốc (chủ bài đăng sử dụng bánh macaron vì cách phát âm tương đồng với "ma cà rồng").

Trong bài đăng trên theqoo, ma cà rồng Việt Nam được mô tả "ban ngày như người bình thường và làm nông, ban đêm bay xung quanh và tìm kiếm nạn nhân để hút máu". Thế nhưng, điểm nổi bật khiến ma cà rồng Việt Nam độc đáo so với những nhân vật ma cà rồng phương Tây quen thuộc chính là ở cách bay, thông qua việc đưa ngón chân vào lỗ mũi và dùng tay bịt tai lại.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng Hàn Quốc để lại bình luận thắc mắc, dở khóc dở cười với chi tiết "cho ngón chân vào lỗ mũi" của ma cà rồng Việt Nam. Sau đó, việc nhân vật ma cà rồng này "gây sốt" trên diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc được cư dân mạng Việt Nam chia sẻ lại một cách hài hước.

wmvcwm.jpg
Hình ảnh minh họa ma cà rồng Việt Nam.
1-3658.jpg
Bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc trên theqoo.

Trước đó, hình tượng ma cà rồng "lạ kỳ" này đã được miêu tả trong cuốn Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn như sau: "Đến đêm thì xỏ hai ngón chân cái vào lỗ mũi, bay đi làm ma, thường vào nhà đàn bà đẻ để hút máu [...] Đến trống canh năm, giống quái vật ấy bay trở về, ngâm chân vào thùng nước tô mộc, tháo chân ở mũi ra, trở lại làm người, nếu hỏi đến việc đã làm ban đêm thì không biết gì cả".

Đây cũng chính là nguồn tư liệu quý giá để nhà văn Thảo Trang - tác giả Tết Ở Làng Địa Ngục sáng tạo, và sắp tới đây sẽ xuất hiện trong mùa 2 của bản phim mang tên U Hồn Tượng Đất. Đích thân Thảo Trang đã bật mí trên trang cá nhân của mình rằng sẽ khai thác hình tượng ma cà rồng Việt Nam này, "vẫn là ma quỷ dân gian Việt Nam nhưng thực sự mới lạ".

4-3864.jpg
Tác giả Thảo Trang xác nhận sẽ có ma cà rồng Việt Nam trong mùa 2 của Tết Ở Làng Địa Ngục.

Trước đó, mùa đầu tiên của Tết Ở Làng Địa Ngục đã "gây sốt", đứng hạng 1 trên bảng xếp hạng phim dài tập của Netflix. Dự án của đạo diễn Trần Hữu Tấn mang đến những câu chuyện kinh dị đậm chất dân gian Việt Nam, nhờ đó thu hút lượng lớn khán giả và chiến thắng giải WeChoice cho phim dài tập hay nhất. Thành công của mùa 1 đã đặt tiền đề cho phiên bản điện ảnh Kẻ Ăn Hồn, thu về gần 67 tỷ đồng ngoài rạp (theo Box Office Vietnam), và sắp tới là mùa 2 U Hồn Tượng Đất.

z7049989849367-08eecc0f43bf15ae9d0cf07cee9aa0bc.jpg
Dương Kiều
#ma cà rồng #ma cà rồng Việt Nam #Tết Ở Làng Địa Ngục #Tết Ở Làng Địa Ngục: U Hồn Tượng Đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục