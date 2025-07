Đột nhập, kề dao vào cổ chủ nhà yêu cầu giao nộp toàn bộ tài sản

TPO - Đối tượng Trần Tấn An đột nhập vào nhà dân rồi lấy dao kề cổ chủ nhà đe dọa giết để ép nạn nhân giao nộp tiền.

Ngày 4/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Trần Tấn An (29 tuổi, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) là nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản trắng trợn xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 4h15 phút ngày 3/7, chị Nguyễn Thị T (42 tuổi, trú xã Thăng Bình) thức dậy thì bất ngờ bị 1 nam thanh niên đeo khẩu trang che mặt dùng dao kề vào cổ. Đối tượng đe dọa giết nếu chị T. la lên. Đồng thời, yêu cầu nạn nhân lấy toàn bộ tài sản giao nộp.

Lo sợ, chị T. đưa cho đối tượng 1 túi xách bên trong có khoảng 10 triệu đồng và xấp tiền lẻ khoảng 2 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, túi xách, đối tượng tiếp tục kề dao uy hiếp, yêu cầu chị T. mở cửa để tẩu thoát.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng và Công an xã Thăng Bình nhanh chóng vào cuộc.

Đến chiều cùng ngày, đã xác định được Trần Tấn An là nghi phạm thực hiện vụ cướp. Tại Cơ quan Công an, bước đầu An khai nhận hành vi của mình.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.