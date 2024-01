Đồng loạt bắt 24 đối tượng ma túy, thu giữ nhiều súng, dao, kiếm

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt giữ 24 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều súng, dao, kiếm.

Ngày 5/1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt đồng loạt 24 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn tang vật liên quan.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu xác định tại địa bàn có nhiều đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nhất là nhóm đối tượng cầm đầu chuyên cung cấp ma túy cho các điểm bán lẻ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Ngày 29/12, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp với Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 24 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 6.400 viên ma túy tổng hợp, hơn 171gam heroin, 60gam ma túy đá.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hầu hết, các đối tượng đều trú tại huyện Diễn Châu, trong đó đối tượng Nguyễn Trần Đồng (SN 1989, trú xã Diễn Thành) và Nguyễn Văn Lý (SN 1981, trú thị trấn Diễn Châu) là 2 đối tượng thường xuyên mua ma túy về để bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu trong và ngoài huyện Diễn Châu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng, cơ quan chức năng thu giữ 1 khẩu súng và nhiều dao, kiếm các loại.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.