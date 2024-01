Thu giữ hơn 41.000 viên ma túy tổng hợp sau nửa tháng ra quân trấn áp tội phạm

TPO - Sau 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 122 vụ ma túy, 137 đối tượng; thu 17 bánh heroin, 2,1 kg và hơn 41.000 viên ma túy tổng hợp,…

Ngày 2/1, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng thành tích xuất sắc trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, đã điều tra, khám phá 65 vụ; bắt giữ, xử lý 214 đối tượng. Về tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 122 vụ, 137 đối tượng; thu 17 bánh heroin, 2,1 kg và hơn 41.000 viên ma túy tổng hợp, 7,23 kg ma túy đá, 03 khẩu súng tự chế.

Trong đó, Công an TP Vinh phá 1 chuyên án, thu 11kg ma túy các loại; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phá 3 chuyên án, thu 3 bánh heroin, hơn 24.000 viên ma túy tổng hợp, 10 gam ma túy đá…

Với tội phạm, tệ nạn xã hội, đã phát hiện, bắt 19 vụ, 130 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về đánh bạc, làm rõ số tiền đánh bạc hơn 100 tỷ đồng. Nổi bật, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương triệt xoá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh, bắt 14 đối tượng, với tang số đánh bạc hơn 200 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng chiến công xuất sắc của Công an các đơn vị, địa phương. Kết quả này thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác quản lý đối tượng; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “xã biên giới sạch về ma túy”.

Đẩy mạnh đấu tranh quyết liệt với một số loại tội phạm như tội phạm ma túy, pháo, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo tình trạng chế tạo, tàng trữ pháo nổ trái phép; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm; góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…