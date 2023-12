Triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 4 đối tượng

TPO - Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Quỳ Châu, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng, thu số lượng ma túy lớn.