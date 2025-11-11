DOL English tri ân thầy cô nhân Ngày 20-11 với món quà đặc biệt

Có thể nói hành trình đứng trên bục giảng của các thầy cô hiện đầy thử thách. Sự phát triển như vũ bão của Trí tuệ nhân tạo (AI), song song đó người thầy hiện cần gấp rút cải thiện khả năng tiếng Anh để thích nghi với bối cảnh mới (Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045''. Theo Bộ Giáo dục-Đào tạo, đến năm 2030, cần bồi dưỡng ít nhất 220.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh từ mầm non đến đại học).

Món quà ý nghĩa ngày 20-11 từ DOL English đến các thầy cô trên cả nước - Ảnh C.N

Dẫu vậy, quỹ thời gian eo hẹp hoặc do ở các khu vực nông thôn, vùng xa thiếu điều kiện, phương tiện để cải thiện tiếng Anh… là khó khăn chung của rất nhiều giáo viên.

Hiểu được thử thách trên, đội ngũ DOL English đã dồn sức xây dựng hệ sinh thái học tập online toàn diện không chỉ cung cấp kiến thức, mà cung cấp một lộ trình học theo tư duy được cá nhân hóa. Với hệ thống AI của DOL English, người thầy dù có ngồi ở bất cứ khu vực nào cũng có thể hoàn thiện các kỹ năng. Điểm đặc biệt là người dùng còn được chỉnh sửa phát âm tiếng Anh chuẩn, đây là thử thách mà các thầy cô ở vùng núi, vùng sâu thường vướng phải. Việc dạy phát âm chuẩn đặc biệt quan trọng với các nhóm trẻ mầm non, tiểu học vì lỡ sai sau này rất khó sửa.

Ngoài ra, hệ phương pháp tiếng Anh tư duy Linearthinking cũng được DOL English công nghệ hoá giúp giáo viên có một "bộ khung" logic để thiết kế bài giảng, từ đó dạy học sinh cách tư duy thay vì chỉ dạy kiểu thuộc lòng.

Hành trình lan toả tri thức hình chữ S

Xuyên suốt nhiều năm qua, đội ngũ DOL English – gồm những cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM – luôn tâm niệm một điều là giáo dục không nên chỉ dừng lại ở các phòng học máy lạnh, vật chất hiện đại.

Bên cạnh những giờ giảng tại các trụ sở của DOL English, nhiều giáo viên đạt 9.0 IELTS, là á khoa tốt nghiệp đại học của trung tâm đã đến chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh tư duy Linearthinking tại hàng trăm ngôi trường trên cả nước. Phương pháp Linearthinking của đội ngũ DOL English cũng nhận được sự tin tưởng của các Sở GD-ĐT Hà Nội, Sở GD-ĐT TP.HCM… và được tạo điều kiện tập huấn cho giáo viên các cấp.

Đại diện Bộ GD-ĐT và CEO DOL English Lê Đình Lực - thứ 5 từ phải qua, hàng đầu - chụp hình lưu niệm cùng học sinh đoạt giải Olympic quốc tế 2024 - Ảnh V.SAN

Nhiều năm qua, DOL English là nhà tài trợ chính, đồng hành lễ trao giải Học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế do Bộ Giáo dục – Đào tạo tổ chức. Một điểm ít người biết là tại DOL English, toàn bộ nhân sự và giáo viên đều là người Việt. DOL English luôn có niềm tin tuyệt đối vào trí tuệ, con người Việt, đó là lý do DOL English luôn hạnh phúc và tự hào khi được đồng hành cùng các chương trình góp phần chắp cánh để nhân tài trẻ Việt bay cao, bay xa.

Những bài giảng ở DOL English không chỉ dừng ở bảng đen, giấy trắng. Tháng 10-2025, khi chứng kiến đồng bào một số khu vực oằn mình trước bão, lũ dữ, DOL English đã vận động đội ngũ giáo viên, học viên tham gia ủng hộ hơn 350 triệu đồng. Con số có lẽ rất nhỏ so với những gì người dân ở miền Trung, Thái Nguyên phải gánh chịu, nhưng đó là những bài học quý giá về sự thấu cảm, sẻ chia với đồng bào mà DOL English mong muốn truyền tải đến học viên.

Một trong những ngôi trường mà DOL English phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La, dự án "Hạnh phúc cho em" dành tặng cho thầy cô, trẻ em vùng cao - Ảnh H.ANH

Khi nhiều nơi nói về AI, về công nghệ thì vẫn có những khu vực mà điều học sinh, thầy giáo cần chỉ là đôi dép, cái bảng, bức tường che mưa nắng…

Trong năm 2025, nhiều ngôi trường dành cho thầy cô, trẻ tiểu học vùng núi cao hẻo lánh, hiểm trở đã dần thành hình từ sự hỗ trợ, sẻ chia của đội ngũ học viên, giáo viên ở DOL English. Và DOL English vẫn không ngừng cố gắng để có thể góp phần xây thêm nhiều ngôi trường khác trong thời gian tới...