Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Điện ảnh Việt Nam:

Doanh thu chưa đủ để làm nên sức mạnh

ĐẠT NHI
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TP - Doanh thu kỷ lục chắc chắn là một niềm tự hào, nhưng liệu đó có phải thước đo duy nhất cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam? Một nền điện ảnh khỏe mạnh không thể chỉ dựa vào vài “bom tấn thương mại”, mà còn cần sự hiện diện của các dự án độc lập, giàu tính nghệ thuật, có khả năng vươn ra quốc tế.

Nhà phê bình Thảo Đan bày tỏ: “Trước hết, ta cần nhấn mạnh rằng phim ăn khách không đồng nghĩa với công nghiệp điện ảnh khỏe mạnh. Nhiều tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ đồng vẫn vướng tranh luận về sự rời rạc trong nội dung, tính liên kết, hoặc mì ăn liền trong cách kể. Điện ảnh không chỉ là món hàng văn hóa mà còn là hình thức nghệ thuật, nếu thiếu chất lượng nghệ thuật, phim sẽ không bền, sẽ nhanh chóng bị khán giả và lịch sử loại bỏ. Dòng phim độc lập, phim nghệ thuật vốn là “tiền vốn” của một nền điện ảnh, chúng không nhất thiết tạo ra doanh thu cao, nhưng giữ vai trò định hướng, đổi mới, giữ cái nhìn đa chiều. Nếu chỉ trông vào các bom tấn thương mại, dòng phim này sẽ bị áp vào lề, khó có đất sống. Ngược lại, khi làm phim, nếu chỉ nhắm đến vé bán, bạn rất dễ đánh mất suy nghĩ nghệ thuật, bản sắc cá nhân, và dễ bị dao động trước áp lực lợi nhuận”.

b4-cdp4.jpg
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt (phải) nhận giải Kantana cho Bò sữa bay tại Chợ dự án phim châu Á (APM) thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan 2025

Một tín hiệu vui cho điện ảnh Việt, ngày 23/9, phim Bò sữa bay (Flying Cows) của đạo diễn trẻ Nguyễn Phạm Thành Đạt chưa ra rạp, chưa có doanh thu, nhưng vừa đoạt giải Kantana tại Chợ dự án phim châu Á (APM) thuộc Liên hoan phim quốc tế Busan 2025. Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, đây là một trong những giải thưởng quan trọng của APM, giúp dự án tăng cơ hội gọi vốn và tiếp cận thị trường quốc tế.

Trong ba năm qua nhiều tác phẩm Việt Nam đã tạo dấu ấn tại các liên hoan phim quốc tế lớn. Năm 2023, Bên trong vỏ kén vàng của Phạm Thiên Ân giành giải Caméra d’Or cho Phim đầu tay xuất sắc tại Liên hoan phim (LHP) Cannes, mở ra bước tiến lịch sử cho điện ảnh Việt trên trường quốc tế. Tiếp đó, Cu Li không bao giờ khóc của Phạm Ngọc Lân chiến thắng giải Phim đầu tay xuất sắc tại LHP Berlin 2024, đồng thời nhận giải của giới phê bình quốc tế FIPRESCI và giải NETPAC. Cùng năm, Mưa trên cánh bướm của Dương Diệu Linh gây tiếng vang khi đoạt hai giải lớn tại LHP Venice trong khuôn khổ Tuần phê bình phim quốc tế. Ngoài ra, Chị Dậu của đạo diễn Khương Ngọc đã ẵm trọn 4 giải, trong đó có giải NETPAC cho Phim Việt xuất sắc tại DANAFF III năm 2025.

Đặt cạnh Mưa đỏ Tử chiến trên không, những bộ phim này phản ánh hai hướng đi song hành của điện ảnh Việt: một bên là phòng vé nội địa, một bên là hành trình hội nhập quốc tế qua liên hoan và chợ dự án. Cả hai đều quan trọng, bởi doanh thu giúp duy trì thị trường, còn giải thưởng và sự hiện diện quốc tế mới tạo thương hiệu lâu dài cho điện ảnh Việt trên bản đồ thế giới.

Hơn nữa, khả năng đi liên hoan quốc tế cũng là thước đo quan trọng cho giá trị và sức lan tỏa của điện ảnh. Một tác phẩm có doanh thu lớn trong nước nhưng không được quốc tế công nhận sẽ khó trở thành thương hiệu toàn cầu.

Nhà sản xuất Hồng Minh khẳng định: “Nếu chỉ nhìn vào doanh thu để định giá một bộ phim, chúng ta đang tự thu hẹp bản thân. Thước đo bền vững là khi phim còn được nhắc tới sau năm năm, mười năm, khi khán giả tìm lại và thế hệ sau chịu ảnh hưởng. Doanh thu có thể tạo tiếng vang nhất thời, nhưng sức sống thật sự nằm ở khả năng truyền cảm hứng và mở ra đối thoại xã hội. Một nền điện ảnh chỉ chạy theo con số sẽ dễ rơi vào vòng xoáy thương mại ngắn hạn. Cái mà chúng ta cần chính là những tác phẩm vừa giữ khán giả hôm nay, vừa trở thành di sản cho ngày mai”.

ĐẠT NHI
#điện ảnh Việt Nam #doanh thu phim #phim nghệ thuật #phim độc lập #liên hoan phim quốc tế #giải thưởng phim quốc tế #phim Việt Nam ra thế giới #đánh giá phim #thị trường phim Việt #sức mạnh ngành điện ảnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục