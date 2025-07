Doanh nhân, Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam vinh dự được trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ trao tặng bằng Giáo sư danh dự

Bác sỹ Nguyễn Xuân Lam vinh dự được nhận danh hiệu Giáo sư danh dự của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ từ Giáo sư, Tiến sỹ Richard.H.Gayer - Giám đốc Học thuật Nhà trường

Buổi Lễ có sự hiện diện của Giáo sư, Tiến sỹ Richard.H.Gayer - Giám đốc học thuật Nhà trường; Tiến sỹ Ryan Doan - Chủ tịch Nhà trường; Tiến sĩ Jeff Lo - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ tại cơ sở San Jose; ngài Hasan Altuntas - Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ tại San Diego và Sân bay Los Angeles; ngài Enkhmurun Odgiiv - Hiệu Trưởng Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ tại Cơ sở Mông Cổ; bà Lã Thị Diệu Mai - đại diện Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam… cùng sự tham dự của 17 nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân xuất sắc đến từ Việt Nam và hơn 300 sinh viên tốt nghiệp năm 2025 của Nhà trường trên toàn thế giới. Sự kiện này đã trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ, ghi dấu tròn hai thập kỷ đóng góp xuất sắc về mặt học thuật và tầm ảnh hưởng quốc tế của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ.

Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ với sự tham dự đông đảo của sinh viên Nhà trường trên khắp thế giới về tham dự

Phát biểu tại Lễ tốt nghiệp, Tiến sỹ Ryan Doan - Chủ tịch Nhà trường cho biết “This is a very special commencement because this year marks IAU’s 20th anniversary. I’ve been with IAU since 2005. For 20 years, I’ve led IAU with my heart. IAU is my baby, my passion, my life. Now I want you to go out there into the world with the same passion and vigor and get that promotion, climb that corporate ladder, or start that business, but don’t forget to lead with your heart. Because leading with your heart is what makes you a Blue Eagle” (Tạm dịch: Lễ tốt nghiệp năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, vì đây là cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập của IAU. Tôi đã đồng hành cùng IAU từ năm 2005. Trong suốt 20 năm qua, tôi đã cống hiến hết mình để dẫn dắt IAU bằng cả trái tim. IAU chính là đứa con tinh thần, là niềm đam mê, là lẽ sống của tôi. Giờ đây, tôi mong rằng các bạn sẽ mang theo niềm đam mê và nhiệt huyết ấy để bước ra thế giới. Hãy theo đuổi sự thăng tiến, chinh phục các nấc thang sự nghiệp, hoặc mạnh dạn khởi nghiệp. Nhưng xin đừng quên: hãy dẫn dắt bằng trái tim của mình. Bởi vì chính sự chân thành đó là điều tạo nên một "Đại bàng xanh" thực thụ!)

Ts Ryan Doan cho biết danh hiệu Giáo sư danh dự được trao cho bác sỹ Nguyễn Xuân Lam nhằm vinh danh “sự đóng góp xuất sắc và những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực y tế và những đóng góp tích cực cho cộng đồng của Ông”. Với bề dày kinh nghiệm và nghiên cứu, bác sĩ Nguyễn Xuân Lam đã mang lại nhiều sáng kiến cải tiến trong chẩn đoán, điều trị bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ứng dụng trang thiết bị y tế tân tiến trên thế giới về Việt Nam. Bên cạnh các thành tựu trong lĩnh vực y học, nhiều năm qua bác sĩ, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Lam còn được biết đến với nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa. Ông đã thực hiện hàng loạt hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, mang lại niềm hy vọng và sự giúp đỡ thiết thực cho những người khó khăn.

Bác sỹ Nguyễn Xuân Lam cùng các đại diện tiêu biểu ở Việt Nam được phong tặng học hàm, học vị danh dự tại Hoa Kỳ

Cùng được vinh danh với bác sỹ Nguyễn Xuân Lam trong dịp này, là các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân tiêu biểu ở Việt Nam như: Bác sỹ Đào Cảnh Tuất - Nhà sáng lập Bệnh viện Đa khoa Vạn Phúc City, Luật sư - doanh nhân Phạm Hồng Điệp - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec, PGS.TS Cung Hồng Sơn - PGĐ Bệnh viện mắt Trung ương, Giám đốc Bệnh viện mắt Hồng Sơn, Ts. Mạc Quốc Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, bà Lã Thị Lan - Tổng giám đốc Tiến Lộc Group, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA), Giám đốc Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng, doanh nhân Vũ Minh Châu - Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu, kỹ sư Võ Thị Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH Lương thực MS Thiên Ngọc, Bác sĩ Phan Đăng Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Y Tế Bình Nghĩa…

Bác sỹ Nguyễn Xuân Lam tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Harvard, ngày 16/7/2025 (Trong ảnh từ phải sang: Ths. Andrew Rawson, Ts. Jascha Smilack, Nghiên cứu sinh. Rahel Dette đồng sáng lập và phát triển Khoá học HarvardX Leadership Experience. Bác sỹ Nguyễn Xuân Lam đứng thứ 2 từ trái sang)

Sau khi tham dự Lễ tốt nghiệp và trao tặng bằng danh dự của Nhà trường, ngày 16/7, Bác sỹ Nguyễn Xuân Lam cùng đoàn đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam tham dự Hội thảo tại Trường Đại học Harvard với chủ đề: “Leadership Experience”.