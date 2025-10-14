Doanh nghiệp tư nhân và khát vọng đồng hành cùng dân tộc

TP - Từ chỗ chỉ đóng góp chưa tới 1/4 GDP, đến nay khu vực kinh tế tư nhân đã chiếm hơn 40% GDP, tạo ra hàng chục triệu việc làm và trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Trong dòng chảy đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân như ROX Group đã khẳng định vai trò tiên phong khi đổi mới mô thức quản trị, kết hợp sức mạnh của văn hóa - công nghệ - con người, góp phần tạo sức bật cho doanh nghiệp để đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên vươn mình.

Từ “tốt nhất” đến “hạnh phúc”

Mỗi sáng bước vào văn phòng, Mỹ Anh luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng vì có “đồng đội” luôn sẵn sàng hỗ trợ gồm: đồng nghiệp, chatbot AI, app nội bộ. Đơn cử, khi gặp vướng mắc về quy trình hay loay hoay tìm hướng xử lý công việc, cô có thể hỏi chatbot AI nội bộ và nhận được câu trả lời ngay tức thì. Những trải nghiệm “nhỏ mà chạm” ấy thôi thúc cô làm việc hiệu quả, sáng tạo và gắn bó dài lâu với tổ chức.

CBNV Tập đoàn ROX bày tỏ tình yêu Tổ quốc dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Câu chuyện của Mỹ Anh là minh chứng cho những nỗ lực của ROX Group trong xây dựng mô thức quản trị doanh nghiệp. Đề cao trải nghiệm của người lao động, xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc cũng chính là bí quyết quản trị khéo léo của ROX và nhiều doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hôm nay: bắt đầu từ con người, nuôi dưỡng niềm hạnh phúc để tạo ra năng suất.

Từng được tạp chí HR Asia nhiều năm liền ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất”, song, ban lãnh đạo ROX Group vẫn liên tục có những điều chỉnh trong mô thức quản trị để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm với định hướng ROX Group phải là “Nơi làm việc hạnh phúc”.

Tòa nhà trụ sở Tập đoàn ROX

Tập đoàn đã dành sự quan tâm và đầu tư lớn để cải thiện trải nghiệm người lao động thông qua các chính sách nhân sự với chế độ đãi ngộ hấp dẫn, cơ chế tưởng thưởng công bằng, minh bạch, đầu tư cho đào tạo, luân chuyển và phát triển năng lực nhân sự,… Không chỉ dừng lại ở chính sách, ROX Group còn kiến tạo nền tảng bền vững hơn dựa trên hai trụ cột: văn hóa và công nghệ. Văn hóa doanh nghiệp được ứng dụng để “mềm hóa” các vấn đề công nghệ, giúp công nghệ dễ dàng len lỏi vào mọi ngõ ngách. Đổi lại, công nghệ phải được ứng dụng để phục vụ người lao động, giúp gia tăng trải nghiệm, mang lại hạnh phúc cho nhân viên và khách hàng.

Đêm nhạc giao hưởng đặc biệt dịp kỷ niệm 29 năm ngày truyền thống Tập đoàn ROX

Danh hiệu “Nơi làm việc hạnh phúc” không chỉ là giải thưởng mà là cảm nhận của mỗi người lao động tại đây. Chính những nhân sự hạnh phúc ấy đã góp phần làm nên thành công của một doanh nghiệp.

Các nghiên cứu xã hội học đã chứng minh hạnh phúc không chỉ dừng lại ở cảm xúc cá nhân, mà còn có xu hướng lan tỏa. Khi một người ROX hạnh phúc, họ muốn chia sẻ, kết nối và giúp đỡ người khác, tạo thành giá trị cộng hưởng về tinh thần “sống đẹp” ở khắp mọi nơi.

Từ miền núi cao Tồm Làm (Bắc Kạn) đến đảo Lý Sơn xa xôi, đâu đâu cũng thấy dấu chân của người ROX. Đó có thể là một lớp học, một điểm trường được tu sửa; là những ngôi nhà được xây dựng khang trang thay thế cho những ngôi nhà tạm, nhà dột nát; là thư viên xanh cho em;…

ROX Group là một ví dụ điển hình cho việc doanh nghiệp áp dụng thành công tư duy quản trị hiện đại, kết hợp giữa văn hóa - công nghệ - con người để nâng cao năng lực nội tại.

Lực lượng xung kích từ những doanh nghiệp vững mạnh

Kể từ sau Đổi mới 1986, khu vực kinh tế tư nhân không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế quốc dân. Từ chỗ chỉ đóng góp chưa tới 1/4 GDP, đến nay khối này đã chiếm hơn 40% GDP và tạo ra hàng chục triệu việc làm. Trong dòng chảy phát triển ấy, những doanh nghiệp biết đặt con người làm trung tâm, coi văn hóa và hạnh phúc của nhân viên là nền tảng, đã bứt phá ngoạn mục và vươn lên dẫn dắt.

Câu chuyện của ROX chỉ là một lát cắt trong bức tranh rộng lớn hơn: sự trỗi dậy của kinh tế tư nhân Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới. Ra đời năm 1996, sau gần 3 thập kỷ hoạt động, ROX Group đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động, thu hút hàng trăm nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 5 tỷ USD, nộp ngân sách hàng chục nghìn tỷ đồng.

Với đội ngũ nhân sự tối ưu, người ROX quản lý và phát triển hàng trăm dự án bất động sản. Nhiều dự án có sự hợp tác của các đối tác quốc tế hàng đầu như The Legend Danang; KCN Gia Lộc, chuỗi khách sạn thuận ích… Trong xu hướng đề cao giảm phát thải, ROX tiên phong phát triển các nhà máy điện gió, điện mặt trời. Các nhà máy này không chỉ giúp tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế của địa phương mà còn là điểm tựa cho một tương lai an toàn năng lượng, thúc đẩy năng lượng xanh của Việt Nam.

Những thành quả của ROX phần nào phản ánh bức tranh của một Việt Nam đang trên đà phát triển: những đô thị văn minh, những khu công nghiệp xanh, những nhà máy năng lượng tái tạo, những khách sạn thông minh… Không chỉ là các thành tựu vật chất, đời sống văn hóa - tinh thần của người dân cũng được nâng tầm. Những sân khấu sáng ánh đèn, những buổi hòa nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế. Tất cả được ghép lại thành bức tranh đời sống kinh tế - xã hội của Việt Nam đa sắc màu và thật sự rực rỡ, mang lại niềm tin về một cuộc sống ngày càng hạnh phúc hơn cho người Việt.

ROX Group đã minh họa rõ cho một xu hướng trong cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam: phát triển tổ chức bền vững và trở thành lực lượng xung kích trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.