Doanh nghiệp họ Louis làm ăn thế nào trước khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt?

TPO - Có hai đặc điểm đáng chú ý của các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Louis Holdings của đại gia gạo Đỗ Thành Nhân là cổ phiếu tăng phi mã và làm ăn bất ngờ có lãi khi về chủ mới.

Làm ăn có lãi sau khi về tay Louis Holdings

Louis Holdings có tiền thân là Công ty CP Tập đoàn Louis Rice, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản. Louis Holding hiện có vốn điều lệ hơn 652 tỷ đồng với khoảng 90 cổ đông, trong đó có 2 cổ đông lớn là ông Vũ Ngọc Lâm (nguyên Tổng Giám đốc) và ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Louis Holdings có chiến lược phát triển các lĩnh vực cốt lõi gồm nông nghiệp, đầu tư, bất động sản và sản xuất công nghiệp. Năm 2021 là năm Louis Holdings rầm rộ tiến hành mua bán hàng loạt công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán.

Điều đặc biệt là sau khi tham gia hệ sinh thái Louis Holdings, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này đều khởi sắc. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái này cũng liên tục tăng điểm một cách khó hiểu, làm dấy lên nghi án thao túng giá cổ phiếu “họ Louis”.

Cụ thể, năm 2021 Công ty CP Louis Capital (TGG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 802 tỷ đồng, gấp 78 lần năm 2020; lãi ròng hơn 99,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 43 tỷ đồng). Tính tới 31/12/2021, danh mục đầu tư của TGG đang nắm giữ cổ phiếu LDP của Công ty CP Dược Lâm Đồng với giá trị ghi sổ hơn 46 tỷ đồng.

LDP cũng là doanh nghiệp mới nhất tham gia hệ sinh thái Louis Hodings. Báo cáo tài chính quý IV/2021 của LDP cũng cho thấy lợi nhuận cao bất thường sau khi có sự xuất hiện của nhóm cổ đông Louis tại LDP.

Trước đó, LDP đã có 6 quý thua lỗ liên tiếp (kể từ quý II/2020 đến quý III/2021). Tuy nhiên, vào quý IV/2021, sau khi có sự tham gia điều hành của các nhân sự chủ chốt từ Louis Holdings, doanh nghiệp này bất ngờ báo lãi ròng hơn 55 tỷ đồng. Đây là mức lãi cao nhất từ khi Công ty CP Dược Lâm Đồng thành lập đến nay. Nhờ kết quả trong quý IV khởi sắc, LDP xóa lỗ lũy kế 9 tháng đầu năm và ghi nhận lãi ròng 39 tỷ đồng lãi ròng năm 2021, trong khi năm trước lỗ 26 tỷ đồng.

Một số doanh nghiệp khác như Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM), Công ty CP Sametel (SMT), Công ty CP Louis Land (BII) đều có kết quả kinh doanh khả quan năm 2021 sau khi gia nhập hệ sinh thái Louis.

Cụ thể, năm 2021 BII đạt 493 tỷ đồng doanh thu thuần (97% doanh thu đến từ bán hàng hóa, thành phẩm), hơn 33 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 614% và 120% so với năm 2020. AGM ước tính đạt 3.903 tỷ đồng doanh thu, tăng 99%; lợi nhuận đạt 47,36 tỷ đồng, tăng gần 57% so với năm 2020. Riêng SMT, mặc dù tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế giảm so với 2020 nhưng năm 2021 đơn vị này vẫn kinh doanh có lãi.

Cổ phiếu tăng bất thường

Vào tháng 9/2021, nhóm cổ phiếu thuộc họ Louis liên tục tăng cao, một số phiên liên tiếp tăng giá trần. Đáng chú ý nhất, sau khi ông Đỗ Thành Nhân và nhóm cổ đông liên quan đến Louis Holdings thâu tóm, Công ty Đầu tư và xây dựng Trường Giang (TGG) đổi tên thành Louis Captial. Cũng từ đây, TGG trở thành tâm điểm khi kéo tăng trần hàng chục phiên.

Cổ phiếu TGG đã có khoảng thời gian tăng phi mã, lập đỉnh 74.800 đồng vào tháng 9/2021, tăng 6.000% so với thị giá 1.200 đồng hồi đầu năm. Đến tháng 11/2021 thì ông Nhân có đơn từ nhiệm, rút vốn và rời khỏi hội đồng quản trị TGG vì lý do cá nhân.

Đứng thứ 2 trong top tăng giá của họ Louis là BII. Giá cổ phiếu này đã tăng gần 650%, từ 3.600 đồng lên 29.200 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu khác gồm DDV tăng 311%, SMT tăng 225%, AGM và APG tăng gần 200% từ đầu năm.

Ở thời điểm đó, giới đầu tư cho rằng các cổ phiếu “họ Louis” đang được chính Chủ tịch HĐQT Louis Holdings Đỗ Thành Nhân làm giá”. Bởi ông Nhân thường xuyên có những chia sẻ về các cổ phiếu trong “họ Louis” trên Facebook cá nhân và trong group Louis Family.

Cụ thể, vào đầu tháng 9/2021, ông Nhân “tiên tri” trên Facebook cá nhân rằng: “Từ đây đến cuối năm BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X; mọi người cứ chửi thoải mái”. Sở dĩ xuất hiện nghi ngờ Louis Holdings và ông Đỗ Thành Nhân làm giá cho các cổ phiếu “họ Louis” là bởi sau mỗi tút của vị chủ tịch này, những cổ phiếu nói trên đều có sự tăng giảm tương ứng với nội dung trên Facebook hoặc trong nhóm Louis Family.

Hồi giữa tháng 3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính Louis Holdings hơn 161,2 triệu đồng và áp dụng hình phạt bổ sung đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đã giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty CP Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký.

Theo đó, ngày 11/11/2021, Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký.

Đầu năm nay, Louis Capital thuộc hệ sinh thái họ Louis cũng bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên hội đồng quản trị độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định…

Tương tự, Công ty Chứng khoán Trí Việt (TVB) do bị can Đỗ Đức Nam làm Tổng giám đốc bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu vì vi phạm nhiều lỗi. Ngoài ra, Chứng khoán Trí Việt còn bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, ông Đỗ Thành Nhân đã thông đồng với Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mã TGG), Công ty CP Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.