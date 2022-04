Bị bắt giam vì xúc phạm Quốc kỳ

TPO - Lê Bá Chắc điều khiển xe máy đến trụ sở Công an và UBND xã An Trường (huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) dùng xà beng đập phá khung nhôm, bảng treo khẩu hiệu và xé rách hai cờ .

Ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết đang tạm giam Lê Bá Chắc (32 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long) về hành vi "Xúc phạm Quốc Kỳ".

Trước đó, sáng 17/4, Lê Bá Chắc điều khiển xe máy đến trụ sở Công an xã An Trường, dùng xà beng đập phá khung nhôm, bảng treo khẩu hiệu và xé rách lá cờ Tổ quốc tại Công an xã. Sau đó, Chắc đến sân trụ sở UBND xã An Trường xé rách lá cờ Đảng và cờ Tổ quốc. Khi thấy Công an đến, Chắc bỏ chạy vào nhà một người dân ở gần đó cố thủ.

Lực lượng Công an xã và chính quyền địa phương thuyết phục, yêu cầu bỏ hung khí nhưng Lê Bá Chắc liên tục xúc phạm và dùng gạch, ngói trên nóc nhà người dân ném vào lực lượng công an. Lực lượng chức năng sau đó đã khống chế, bắt giữ Chắc.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đang tạm giam Chắc để tiếp tục làm rõ vụ việc.