Bắt tạm giam Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC

TPO - Mở rộng điều tra vụ án liên quan bị can Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hương Trần Kiều Dung, SN 1978, Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS về "Thao túng thị trường chứng khoán".

Ngày 8/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã ra các quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung (SN 1978), Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS về tội “Thao túng thị trường chứng khoán". Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nêu trên còn có bị can Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS. Các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn. CQĐT xác định, bà Dung và Quỳnh Anh có vai trò đồng phạm giúp sức ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán". Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC) và hai người em gái của ông này là Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ Ban Kế toán Tập đoàn FLC về tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán". Cũng trong ngày 8/4, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi 8 ngân hàng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết cùng một số cá nhân để phục vụ công tác điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán". Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng trên phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản; thông tin tài khoản thanh toán, tiết kiệm, tiền vay (VNĐ và ngoại tệ) sao kê tài khoản; sổ phụ tài khoản, chứng từ giao dịch (các bút toán giao dịch ký, nhận, chuyển tiền) từ năm 2016 đến nay của các tổ chức, cá nhân (khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân). Ngoài bị can Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Thúy Nga, Trịnh Thị Minh Huế....; CQĐT cũng đề nghị cung cấp hồ sơ liên quan 14 công ty, tổ chức có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu theo nội dung trên từ ngày 1/12/2021 đến trước ngày 15/4/2022. Bộ Công an đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ liên quan ông Trịnh Văn Quyết Giúp sức ông Trịnh Văn Quyết, Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS bị bắt Ngân Anh - Minh Đức