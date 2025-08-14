Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Doanh nghiệp bất động sản làm ăn bết bát 'lấn sân' mảng dược

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau thời gian kinh doanh bết bát, Công ty CP Tập đoàn NRC lập Công ty TNHH NRC Pharma để kinh doanh 24 ngành nghề, gồm kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, doanh nghiệp bán buôn thuốc, kinh doanh hàng tạp hóa, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.

Công ty CP Tập đoàn NRC (mã chứng khoán: NRC) vừa thông qua việc thành lập Công ty TNHH NRC Pharma với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. NRC Pharma có trụ sở tại phường Tân Định, TPHCM. NRC sẽ góp toàn bộ vốn tại Công ty TNHH NRC Pharma. Đây là công ty con thứ 3 của NRC.

NRC Pharma đăng ký tới 24 ngành nghề. Trong đó, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm, hoá mỹ phẩm, doanh nghiệp bán buôn thuốc; kinh doanh hàng tạp hóa, văn phòng phẩm, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình, đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế.

Ông Trịnh Văn Bảo - Phó Tổng Giám đốc NRC - được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện pháp luật của NRC Pharma. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi NRC đổi tên từ CTCP Tập đoàn Danh Khôi thành CTCP Tập đoàn NRC, có hiệu lực từ ngày 31/07.

2.jpg
Công ty CP Tập đoàn NRC thành lập Công ty TNHH NRC Pharma với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn NRC thành lập năm 2006 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Dịch vụ Thông tin Bất động sản Netland. Năm 2016, Công ty đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Netland. Tháng 4/2018, công ty niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán NRC. Đến năm 2020, công ty đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi trước khi đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn NRC như hiện nay.

NRC vừa trải qua giai đoạn kinh doanh bết bát. Năm ngoái, NRC lỗ sau thuế hơn 137 tỷ đồng và phải xin cổ đông đổi tên từ Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi thành NRC. Năm nay, NRC đặt chỉ tiêu tổng doanh thu và thu nhập khác (hợp nhất) là 959 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) là 25 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025 vào ngày 24/6, NRC thông qua phương án phát hành hơn 92,5 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nhằm cơ cấu lại tài chính, giảm nợ, tăng tài sản, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động công ty trong giai đoạn 2025 - 2026. Nhiều nhà đầu tư cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng về khoản lỗ và nợ thuế rất lớn. Nhà đầu tư cũng lo lắng tính khả thi, khi giá cổ phiếu của NRC hiện chỉ 4.500 đồng, trong khi giá theo phương án phát hành là 10.000 đồng.

Quý II năm nay, NRC chỉ ghi nhận doanh thu thuần hơn 4 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Nhờ khoản hoàn nhập dự phòng hơn 25 tỷ đồng giúp công ty thoát lỗ, ghi nhận lãi ròng hơn 4 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. Luỹ kế 6 tháng đầu năm, NRC đạt doanh thu hơn 11 tỷ đồng (gấp 4,4 lần cùng kỳ), nhờ phát sinh từ mảng dịch vụ tư vấn và quản lý doanh nghiệp gần 9 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 8 tỷ đồng (giảm 51% so với cùng kỳ).

Tại 30/6, tổng tài sản NRC còn hơn 1.895 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn gần 411 tỷ đồng, chiếm 22% nguồn vốn. Nợ phải trả còn gần 735 tỷ đồng.

Duy Quang
#thay tên đổi họ #doanh nghiệp bất động sản #doanh nghiệp #bất động sản #bất động sản lấn sân #lấn sân qua mảng dược #Công ty CP Tập đoàn NRC #Công ty TNHH NRC Pharma #kinh doanh mỹ phẩm #hoá mỹ phẩm #doanh nghiệp bán buôn thuốc

Xem thêm

