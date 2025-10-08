Đoàn viên, thanh niên Lào Cai đồng lòng giúp đỡ người dân sau bão số 10

HHTO - Cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương tại Lào Cai. Trước tình hình đó, tuổi trẻ đoàn viên, thanh niên địa phương đã tích cực chung tay hỗ trợ giúp đỡ gia đình thầy giáo Bế Văn Khánh và những hộ gia đình khác khắc phục hậu quả sau bão, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra, Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Quang Trung đã nhanh chóng phát động hoạt động tình nguyện, huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ gia đình thầy giáo Bế Văn Khánh - Bí thư Đoàn trường trong công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Ngay sau khi phát động, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã nhiệt tình hưởng ứng, cùng nhau thu dọn bùn đất, rác thải, sửa sang lại khu vực bị ngập, giúp gia đình thầy Khánh phần nào giảm bớt khó khăn, sớm ổn định lại cuộc sống thường ngày. Đặc biệt, hoạt động này có sự tham gia, đồng hành trực tiếp của Ban Giám hiệu và các thầy cô giáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và gắn bó sâu sắc trong đại gia đình của Trường THPT Quang Trung.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ gia đình thầy giáo Bế Văn Khánh - Bí thư Đoàn trường trong công tác dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ.

Ảnh: Đoàn trường THPT Quang Trung

Cũng trong ngày, Đoàn xã Khánh Yên phối hợp cùng Đoàn trường THPT số 4 Văn Bàn tổ chức hoạt động khắc phục thiệt hại sau bão số 10 Bualoi, hỗ trợ người dân dọn dẹp tường bao đổ nát, thu gom rác thải và vệ sinh nhà ở. Mặc dù thời tiết nắng nóng, các đoàn viên và tình nguyện viên vẫn tích cực lao động, góp phần giúp bà con ổn định đời sống sau thiên tai.

Nhiều đoàn viên hỗ trợ người dân dọn dẹp và thu gom rác, dọn dẹp sau bão

Ảnh: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Khánh Yên

Những nghĩa cử cao đẹp ấy không chỉ giúp xoa dịu phần nào khó khăn trước mắt mà còn thắp sáng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Chính tình cảm và hành động đầy trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay chính là nguồn động lực to lớn để cuộc sống người dân sớm trở lại bình yên, xanh sạch như trước.