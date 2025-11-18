Đoạn nhạc 20 giây của "Say Hi" gây sốt cõi mạng, tạo trend miền biển cực cuốn

Một đoạn nhạc ngắn trong ca khúc Sớm Muộn Thì của đội Hustlang Robber trong Anh Trai "Say Hi" mùa 2 đang "gây sốt" trên TikTok. Phần diễn của Jaysonlei được nhiều cư dân mạng tận dụng, lồng ghép vào những video ý nghĩa.

Trong bài hát, Jaysonlei đã viết: "Baby hỏi khi nào về, anh tung ngay đồng xu. Chỉ là 50/50, anh biết thế thôi. Nên anh, sẽ phải chiến thắng, dù nếm cay đắng. Bay lên cao vút, mang cả nắng về, để thắp sáng trái tim, mặc cho đời nhấn chìm, tình yên này ngoi lên, như vì sao băng trong đêm, sao băng trong đêm".

Đoạn nhạc 20 giây của Jaysonlei trong Sớm Muộn Thì tạo trend.

Dù chỉ kéo dài 20 giây nhưng phần nhạc bắt tai này của Jaysonlei đã trở thành trào lưu mới trên TikTok. Cư dân mạng lồng ghép đoạn nhạc vào hàng loạt video mang hơi thở miền biển như cảnh đánh cá, du lịch sóng nước hay chỉ là những khoảnh khắc thư giãn "chữa lành". Trước đó, Jaysonlei tiết lộ anh viết đoạn này từ niềm cảm phục dành cho sự kiên cường của ngư dân, thủy thủ xa bờ, những người luôn khát khao đoàn tụ. Ca khúc như lời chúc bình an, gửi gắm hy vọng "sớm muộn thì, chúng ta lại về bên nhau".

Đoạn nhạc tạo trào lưu "check-in" miền biển, thu về tương tác cao trên TikTok.

Ngoài ra, đoạn của Jaysonlei trong Sớm Muộn Thì còn thích hợp với những cảnh phim mang ý nghĩa chờ đợi nhau trở về. Một phân đoạn của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã gây chú ý khi có đoạn nhạc Sớm Muộn Thì này, khiến khán giả bất ngờ vì hợp nhau đến vậy.

Một cảnh Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt được lồng nhạc Sớm Muộn Thì. Nguồn: @everything.aprilly

Lấy cảm hứng từ biển cả, Sớm Muộn Thì mang năng lượng tích cực, truyền tải tinh thần động viên cho giới trẻ. Đội của nhóm trưởng Hustlang Robber gồm Khoi Vu, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn, Jaysonlei và khách mời Lamoon, với chủ đề hóa thân thành dàn nhân vật phim One Piece đặc sắc.

Không chỉ viral trên mạng xã hội, Sớm Muộn Thì còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc vẫn dẫn đầu Zing MP3, Nhạccuatui, BXH nhạc YouTube và đạt hạng cao trên Spotfy, iTunes Việt Nam, Apple Music... Tính đến hiện tại, dù nhóm có hai thành viên bị loại là Nhâm Phương Nam và Khoi Vu nhưng Sớm Muộn Thì đang là tiết mục có thành tích cao nhất vòng Live Stage 3.

Thành tích ấn tượng của Sớm Muộn Thì.

Sau vòng loại đầu tiên, Anh Trai "Say Hi" mùa 2 bước vào vòng Live Stage 4 hứa hẹn gay cấn hơn bao giờ hết. Tất cả 25 Anh Trai còn lại bước vào chặng đua quyết liệt trước thềm Chung kết, được chia thành 5 nhóm và trải qua 2 vòng thi cam go. Vừa qua, tập 10 đã mang đến vòng 1 với nhiều sân khấu hấp dẫn, chắc chắn sẽ khiến khán giả bình chọn thêm phần "đau đầu".