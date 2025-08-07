DMH Group trở thành Tổng đại lý chiến lược dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của DMH Group trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần gia tăng động lực phát triển thị trường đầu tư ven biển phía Bắc, đặc biệt tại khu kinh tế Vân Đồn – điểm đến đang vươn mình mạnh mẽ để trở thành đặc khu kinh tế biển trong tương lai gần.

Sự kiện chính thức xác lập mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 đơn vị trên hành trình phát triển dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

DMH Group trở thành Tổng đại lý phân phối dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn

Lễ ký kết chính thức đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa DMH Group và Home&Home (đại diện chủ đầu tư Everland) trong việc phân phối dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Với vai trò Tổng đại lý, DMH Group sẽ phân phối độc quyền sản phẩm thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp này – một dự án sở hữu quy mô lớn và vị trí chiến lược bậc nhất khu kinh tế Vân Đồn hiện nay.

Sự kiện hợp tác này là bước tiến chiến lược, mở ra cơ hội cộng hưởng sức mạnh giữa sản phẩm chất lượng và một đơn vị phân phối đang lên với năng lực tổ chức bài bản, hệ thống bán hàng chuyên nghiệp cùng tư duy thị trường linh hoạt.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Trần Thị Thùy Dương – Tổng Giám đốc DMH Group nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu tạo ra giá trị bền vững cho cả khách hàng lẫn chủ đầu tư thông qua mỗi dự án phân phối. Với Crystal Holidays Harbour Vân Đồn nói riêng và các dự án nghỉ dưỡng nói chung, DMH Group cam kết đồng hành từ giai đoạn giới thiệu sản phẩm đến khi hình thành cộng đồng đầu tư lâu dài – nơi mỗi giao dịch không chỉ là mua bán, mà là sự tin tưởng, gắn kết và phát triển cùng nhau”.

DMH Group – Đối tác bản lĩnh với tư duy mới trong phân phối nghỉ dưỡng

Với tốc độ mở rộng ấn tượng cùng định hướng xây dựng hệ sinh thái phân phối bất động sản nghỉ dưỡng chuyên nghiệp, DMH Group đang dần khẳng định vai trò tiên phong trên thị trường. Đơn vị này theo đuổi mô hình “phân phối toàn diện” – không chỉ dừng lại ở giao dịch, mà bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị từ tư vấn sản phẩm, nghiên cứu thị trường, truyền thông – marketing đến vận hành bán hàng.

DMH Group đamgđang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đơn vị tiên phong trên thị trường bất động sản nghỉ đưỡngdưỡng.

Điểm nổi bật của DMH Group nằm ở năng lực ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong toàn bộ quy trình tiếp cận khách hàng. Hệ thống quản trị thông minh, nền tảng marketing số và đội ngũ tư vấn chuyên sâu giúp doanh nghiệp tiếp cận chính xác nhóm khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hiệu quả bán hàng.

Việc “bắt tay” với DMH Group trong vai trò Tổng đại lý cho dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn cho thấy chủ đầu tư và đơn vị phát triển kinh doanh cũng đang hướng đến những đối tác có năng lực triển khai đồng bộ, hiểu sản phẩm và thị trường, cũng như có thể đồng hành dài hạn. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng chuyên nghiệp hóa ngày càng rõ nét trong hệ thống phân phối bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt với các dự án đòi hỏi quy trình vận hành cao cấp như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn – Bất động sản hàng hiếm cho nhà đầu tư chiến lược

Không chỉ là một tổ hợp nghỉ dưỡng, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm “all-in-one” hiếm hoi tại cửa ngõ đặc khu Vân Đồn, nơi kết hợp lưu trú cao cấp, phố thương mại, trung tâm hội nghị, dịch vụ giải trí và du thuyền trong cùng một quần thể. Cấu trúc tiện ích đa tầng giúp nhà đầu tư tối ưu khai thác từ khách ngắn ngày, lưu trú dài hạn, đến khách MICE và chuyên gia quốc tế.

Đặc biệt, quỹ căn tại các tòa tháp A – B được thiết kế để tối ưu hóa tầm nhìn, công năng và giá trị khai thác. Mỗi căn hộ không chỉ là một sản phẩm lưu trú, mà còn là tài sản vận hành thương mại hiệu quả nhờ đơn vị quản lý quốc tế Centara Hotels & Resorts (Thái Lan) – thương hiệu khách sạn hàng đầu với mạng lưới khách toàn cầu và tiêu chuẩn dịch vụ 5 sao. Sự kết hợp này không chỉ đảm bảo hiệu quả khai thác tối ưu, mà còn nâng tầm giá trị thương hiệu và khả năng sinh lời cho chủ sở hữu.

Gắn liền với hệ sinh thái du lịch biển đảo, văn hóa bản địa và các tuyến hải trình độc đáo, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn mang đến sản phẩm đầu tư vừa khan hiếm, vừa giàu tiềm năng tăng trưởng. Trong bối cảnh nguồn cung cao cấp gắn với vị trí chiến lược ngày càng giới hạn, đây chính là “hàng hiếm” đúng nghĩa, một lựa chọn dành cho những nhà đầu tư biết nhìn xa, nắm bắt cơ hội ngay từ thời điểm thị trường vừa mở sóng.

Hiện tại dự án đang gấp rút hoàn thiện và dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn I với hai tòa A – B ngay trong quý III/2025. Song song đó, các tòa tháp C – D cũng đang được tích cực thi công và hướng tới mục tiêu cất nóc trong thời gian tới.

Tổng đại lý DMH Group và đơn vị phát triển dự án Home&Home cùng các đối tác đã sẵn sàng bứt phá, tăng tốc cùng Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Việc DMH Group trở thành Tổng đại lý chiến lược sẽ mở ra cơ hội đẩy mạnh tốc độ bán hàng và gia tăng độ phủ thương hiệu của dự án trên thị trường. Hai bên kỳ vọng, với lợi thế sản phẩm, vị trí và tiềm năng thị trường, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ sớm trở thành điểm đến của giới đầu tư và du khách đang tìm kiếm một phong cách sống chất lượng, gắn kết với di sản vịnh Bái Tử Long.